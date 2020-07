Il mese di luglio sta per terminare. Vediamo quali cambiamenti porteranno ai dodici segni zodiacali le ultime giornate del mese. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 luglio 2020 con amore e lavoro assoluti protagonisti.

Astri e stelle del 28 luglio 2020: previsioni

Ariete: in amore si parte in modo confuso, recupererete durante gli ultimi due giorni del mese. Nel lavoro, se non riuscite a chiudere certi accordi forse è perché dovete farvi aiutare da qualcuno.

Toro: per i sentimenti parlare di una storia risulta più complicato del previsto. Luglio, comunque, si chiude in modo interessante e potranno nascere anche buone idee.

Nel lavoro ci saranno delle svolte da affrontare in poco tempo.

Gemelli: a livello sentimentale è possibile che vogliate mettere alla prova il partner, fate attenzione però a non essere troppo rigidi. Nel lavoro giornata che permette qualcosa in più, non conviene però rimandare nulla a domani.

Cancro: in amore dovete parlare di qualcosa di importante alla persona amata, per questo motivo non tiratevi indietro. A livello lavorativo volete maggiori certezze, questo è un periodo migliore, siate comunque vigili.

Leone: in amore nelle prossime giornate ci sarà qualcosa in più, ora però è meglio non fare troppo. Nel lavoro momento importante per chi vuole liberarsi di alcuni pesi. Dovete cercare di recuperare il tempo perduto.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore cercate di fare buon viso a cattivo gioco. La fine di questo mese porterà alcuni dubbi. Nel lavoro le persone amiche potranno darvi una mano nello sviluppo di un progetto.

Previsioni e oroscopo del 28 luglio 2020: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale una storia potrà diventare ufficiale in poco tempo.

Per i cuori solitari luglio è stato un mese di transizione. A livello lavorativo non mancherà qualche disattenzione, gestite il tutto con maggiore prudenza.

Scorpione: per i sentimenti Luna nel segno che regala una buona energia. Nel lavoro momento che potrete favorire grazie a nuovi incontri, non lasciate però alcune situazioni in sospeso.

Giornata di recupero in generale.

Stelle e oroscopo del 28 luglio 2020: la giornata

Sagittario: per i sentimenti in questa giornata e quella di domani ci sarà una buona energia, luglio si conclude con la Luna nel segno. Nel lavoro ci sono degli affari da rivedere, ma no ci sono più i blocchi delle scorse settimane.

Acquario: per i sentimenti non mancherà nervosismo e stanchezza in questa giornata. Ci sono alcune tensioni da superare. A livello lavorativo, se state cercando da tempo un avanzamento potreste farvi avanti. Fate comunque attenzione a tutto.

Pesci: in amore da domani le cose andranno meglio. In questi giorni siete forti, per questo motivo non rimandate decisioni. Nel lavoro conferme e buona opportunità, occorre però capire quale strada intraprendere adesso.