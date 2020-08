L'oroscopo di domani, lunedì 10 agosto, è pronto a svelare come sarà sul piano astrologico questa giornata di San Lorenzo. Le stelle hanno in serbo, per ciascun segno zodiacale, 24 ore fiabesche e importanti. Chi più e chi meno, si lascerà andare alla mondanità e al relax di questo periodo. La settimana di ferragosto partirà sotto buoni auspici per la maggior parte dei simboli zodiacali. La Luna, dopo un breve soggiorno in Ariete, transiterà in Toro dando il via libera al divertimento per i nativi di tale segno.

Approfondiamo le previsioni delle stelle di questo lunedì e la relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Leone - 12° posto - Si apre una settimana stressante, già in questo lunedì noterete dei problemi. Tuttavia non dovrete disperare, perché sapete affrontare ogni insidia a testa alta. Dedicatevi alle vostre passioni, ogni giorno. Non mettetevi mai da parte: annullarsi per gli altri non è un gesto altruistico, bensì un gesto sciocco e autolesionistico. Quando si sta bene con sé stessi e si è appagati, ne beneficia anche chi vi vuole davvero bene. In giornata fate attenzione ai mezzi pubblici e alla strada, traffico e imprevisti saranno in agguato.

Sagittario - 11° in classifica - Aspettatevi un lunedì faticoso, infatti, le previsioni astrologiche parlano di un grosso dispendio di energie che vi farà arrivare a sera molto stanchi.

Per via di quanto accaduto nei mesi scorsi, non avete avuto la possibilità di prendervi delle vacanze. Avete in ballo molte cose, ma al contempo vi sembra di brancolare nel buio. 'Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare', quindi rimboccatevi le maniche e battagliate fino alla vittoria.

Settembre vi porterà una serie di novità riguardanti il comparto lavorativo e finanziario.

Vergine - 10° posto - Avvertirete delle intense emozioni, questo lunedì vi regalerà qualcosa di strepitoso e di unico. Fino a domenica vivrete dei momenti piacevoli e divertenti, ma guai ad abbassare la guardia.

Anche se l'Oroscopo si presenta buono nel complesso, le stelle captano un po' di irrequietezza. Forse c'è una certa sensazione che vi sta perseguitando da alcuni giorni, come se qualcosa dovesse andare storto da un momento all'altro. Sdoganate ogni pensiero negativo: negatività attrae negatività. Serata in compagnia di un buon programma in tv, non avrete tanta voglia di uscire.

Scorpione - 9° in classifica - L'armonia che cercate non sarà poi così tanto lontana. Nonostante le difficoltà che vi investono ogni giorno, siete un segno che non si da mai per vinto. In queste 24 ore vi ritroverete a parlare di un argomento importante, probabilmente apprenderete una certa notizia riguardante la situazione generale.

Le stelle vedono l'avvicinarsi di una nuova ondata di cambiamenti, previsti tra fine agosto e inizio settembre: fatevi trovare pronti.

Predizioni dell'oroscopo di domani: i segni nella media

Bilancia - 8° posto - Tenetevi ben distanti dalle situazioni poco limpide. In questo periodo avete bisogno di pensare alla vostra vita e a voi stessi. In settimana, la vostra parola d'ordine sarà 'Praticità'. Evitate di ficcarvi nelle discussioni tra parenti o colleghi, non procrastinate e tenetevi alla larga dai luoghi sovraffollati. In questo periodo siete in attesa di qualcosa, forse vi occorre del denaro per dare vita ai vostri progetti. Chiudete i rapporti con quelle persone instabili che portano solamente tossicità nelle vostre giornate.

Ariete - 7° in classifica - Lunedì che parte con qualche piccolo rallentamento, la settimana di ferragosto si accinge ad essere una sorta di giostra vorticosa. Avrete un sacco di cose da fare, ma ciò vi divertirà. Anche se forse vi ritroverete a lamentarvi per il traffico, il caos generale e per il caldo soffocante, tutto sommato ne uscirete con dei ricordi sorridenti. Cercate di vivere ogni singolo minuto e non dite di no. Tuffatevi in nuove imprese, provate delle novità e scendete in pista anche se potreste non averne voglia. Il tempo passa, ma i ricordi restano.

Gemelli - 6° posto - Settimana molto bella, finalmente quella cosa che aspettavate da sempre, sta per arrivare. La vostra vita sta per cambiare ancora una volta, le stelle parlano di cuore e mente.

Alcuni nativi dei Gemelli stanno preparando un trasferimento o l'arrivo di un membro della famiglia, insomma, qualcosa si sta muovendo. Salute in ripresa, forse siete stati poco bene e avete sofferto di pressione o di dolori articolari.

Cancro - 5° in classifica - Evitare di fare troppo sarà il vostro compito in questa settimana di Ferragosto, ma ciò vi sarà impossibile perché per un Cancro non esiste riposo. Avrete molto da fare in casa, ferveranno dei preparativi. Nipotini, figli, parenti, qualcuno sta per venirvi a trovare e non vedete l'ora. Qualche nativo, invece, è in vacanza o sta per partire, ma non per tutti sarà possibile mettere in pausa il lavoro e riposare. Comunque sia, sarà una settimana indimenticabile e con fuochi d'artificio bellissimi.

Non esponetevi troppo al sole e curate la vostra pelle. Questo sarà un San Lorenzo stellare.

Oroscopo del giorno 10 agosto, i primi quattro segni dello zodiaco

Capricorno - 4° posto - Mai giudicare un libro dalla copertina. Si fa presto a esprimere un parere senza conoscere a fondo tutta la verità. Spesso si tende a fraintendere, magari non si lascia finire il discorso all'interlocutore e si esprimono dei pareri affrettati. Cercate di vedere oltre l'apparenza, non accontentatevi e investigate a fondo. L'amore tornerà protagonista in queste 24 ore e rimarrà al centro dell'attenzione per tutta la settimana. Chi è solo sta per fare un incontro sbalorditivo.

Pesci - 3° in classifica - Sarà un San Lorenzo bello e spettacolare.

Sognate ad occhi aperti, perciò spesso andate in tranche. Non c'è nulla di male a puntare alle stelle, anzi. Chi vi dice che una certa cosa è impossibile, non può sapere di cosa siete capaci voi. Sfruttate questo lunedì per partire con il piede giusto e prendete parte a qualsiasi evento possibile. Questo è il periodo perfetto per divertirsi e scrollarsi le preoccupazioni di dosso. Settembre arriverà piuttosto presto e con esso anche degli ulteriori cambiamenti. Non date nulla per scontato. C'è una persona del Cancro che vi vuole molto bene.

Acquario - 2° posto - L'oroscopo del 10 agosto vi vede in modalità divertimento. Potrete scrollarvi di dosso gli ultimi drammatici eventi e lasciarvi andare sotto a un cielo carico di stelle.

Nella notte di San Lorenzo, la voglia di cantare, ballare e ridere sarà altissima. Ci saranno ottime occasioni di incontro e anche l'amore di coppia si rivelerà bollente. Affidate i vostri pensieri ai fuochi d'artificio: sarà una fiabesca settimana.

Toro - 1° in classifica - Lunedì ricco di entusiasmo, finalmente le vacanze o una piccola pausa dal solito tran tran. Siete un segno amichevole, esigente e gran lavoratore. Dopo un inizio d'anno così pesante e che vi ha fatto preoccupare moltissimo per il vostro futuro lavorativo, siete tornati in carreggiata. La parola d'ordine di questa giornata sarà 'relax': rimandate ogni appuntamento o impegno a un altro momento.