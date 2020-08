L'oroscopo di lunedì 10 agosto prevede che la Luna entrerà nel segno del Toro, il quale quindi inizierà la settimana in maniera splendida, soprattutto in amore, mentre lo Scorpione inizierà a dare maggiore importanza ai sentimenti, ora che Venere si trova in posizione favorevole. Per l'Ariete sarà consigliabile essere un po’ più dolci e gentili con il partner, mentre l'Acquario potrebbe decidere di migliorare i rapporti sociali. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 10 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Ariete: oroscopo di lunedì tra alti e bassi, considerato che Venere si troverà in quadratura dal segno del Cancro, e il Sole in trigono dal segno del Leone. In ambito sentimentale dunque, l'amore sarà un elemento che non mancherà nella vostra relazione di coppia, ma espresso a senso unico non andrete molto lontano. Cercate dunque di essere un po’ più dolci e gentili. Se siete single in questo periodo un'amicizia potrebbe significare molto per voi. Nel lavoro avrete ancora Marte in congiunzione, ciò nonostante cercate comunque di essere prudenti e di non strafare, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7

Toro: ottimo inizio di settimana.

Potrete contare sulla Luna in congiunzione e su Venere in sestile per gestire al meglio le relazioni di coppia. Sarete molto flessibili e cercherete di assecondare le richieste del partner. Se siete single potreste dare sfogo al lato istintivo. Sul fronte professionale le mansioni di gruppo saranno la prima priorità in questa giornata, anche perché potrebbero portare i risultati migliori.

Voto - 8+

Gemelli: nella giornata di San Lorenzo, soprattutto i single più disponibili ad innamorarsi, potrebbero esaudire un loro desiderio, trovando anche loro, la loro piccola stella. Se avete una relazione fissa trovate un modo per ritagliare un po’ di tempo solamente per il partner. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Marte e Mercurio continuano ad essere favorevoli, e ricavare ottimi risultati dalle vostre mansioni sarà ancora alla vostra portata.

Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di lunedì entusiasmante per voi nativi del segno, grazie a Venere in congiunzione e la Luna in sestile dal segno del Toro. Sul fronte sentimentale date sfogo alla vostra vena sentimentale, e massimizzate il romanticismo tra voi e il partner. Se siete single e avete qualcosa di cui discutere con un amico magari, fate pure. Nel lavoro forse potrebbe mancarvi un po’ di creatività, per cui lasciatevi aiutare da un collega se necessario. Fortunatamente però, ci saranno risultati discreti. Voto - 8-

Leone: periodo abbastanza discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. In amore la vostra relazione di coppia procede abbastanza tranquilla e senza alcun intoppo.

Nulla di eccezionale insomma, ma almeno non rischierete in qualche litigio. Se siete single questo potrebbe essere il momento di iniziare qualcosa di nuovo, di diverso dal solito. Nel lavoro le vostre capacità saranno particolarmente efficaci in questa giornata, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 7,5

Vergine: potreste non essere particolarmente attivi in questa giornata secondo l'oroscopo di lunedì 10 agosto, causa un po’ di stanchezza. Ciò nonostante sarà comunque una giornata tranquilla e soddisfacente. In amore anche se non farete molto per questa giornata, la vostra relazione di coppia procederà molto bene, con il partner che vi amerà in maniera disinteressata. Se siete single sappiate che non siete obbligati a trovare l'amore in ogni angolo.

Per quanto riguarda il lavoro siate professionali e mostrate sempre il lato creativo. Voto - 7

Bilancia: periodo discreto in amore. Dovreste essere un po’ più determinati nei confronti del partner, e prendere una chiara direzione, che possa darvi ciò che desiderate dal partner. Se siete single le emozioni sono nell'aria, ma dovrete saperle cogliere al volo. Per quanto riguarda il lavoro potreste sentirvi un po’ insicuri di ciò che state per fare. Marte e Giove sfavorevoli non vi saranno d'aiuto al momento, ma se volete trovare una direzione, Mercurio forse potrebbe darvi una mano. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale che prevede Venere in trigono dal segno del Cancro secondo l'oroscopo di lunedì.

Questo vorrà dire che inizierete a prendere più in considerazione i sentimenti che proverete nei confronti del partner, o verso la persona che vi piace se siete single, nel tentativo di esaltare la vostra storia d'amore, in un periodo magico e forse indimenticabile. Per quanto riguarda il settore professionale il vostro modo di fare accattivante vi aiuterà a raggiungere più facilmente gli obiettivi. Voto - 8+

Sagittario: oroscopo di lunedì 10 agosto positivo, con Marte, il Sole e Mercurio tutti favorevoli. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete finalmente più sensibili nei confronti del partner, ascoltando con pazienza e cercando di assecondare i suoi desideri. Se siete single potreste avere qualche occasione in più di trovare l'amore.

In ambito lavorativo sfruttate al massimo questa giornata, soprattutto se ci sono dei progetti oramai in dirittura d'arrivo. Voto - 8,5

Capricorno: giornata di lunedì nel complesso buona, con la Luna in trigono dal segno del Toro che vi terrà compagnia per i prossimi due giorni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque godrete di un'intesa maggiore con il partner, utile se volete recuperare il vostro rapporto. Se siete single la quotidianità inizia a starvi stretta, ragion per cui potreste decidere di applicare dei cambiamenti. In ambito lavorativo sarete dei veri maestri nello svolgere le vostre mansioni in questa giornata, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8-

Acquario: potreste essere un po’ impazienti in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo.

Che siate single oppure felicemente impegnati, potreste decidere di cambiare qualcosa nella vostra vita quotidiana, cercando di portare delle novità che vi tengano attivi, con il partner oppure con gli amici. Per quanto riguarda il lavoro si affacciano all'orizzonte alcune novità che presto potrebbero portare piacevoli soddisfazioni per voi nativi del segno. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di lunedì positivo e soddisfacente, con Venere in trigono dal segno del Cancro, e la Luna in sestile dal segno del Toro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il desiderio d'amore sarà molto forte per voi single, che metterete in mostra tutto il vostro romanticismo per conquistare la persona che vi piace. Se avete una relazione fissa sappiate che ogni tanto un regalo, un pensierino, un bacio nei confronti del partner sarà sinonimo d'amore e d'affetto.

Nel lavoro Se mettete energia in quello che fate e ci credete fino in fondo, il lavoro sarà apprezzato e vi sentirete soddisfatti del vostro operato. Voto - 8