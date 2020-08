L'Oroscopo di domani, martedì 1° settembre, annuncia l'arrivo della Luna nel segno dei Pesci e di contorno lo splendido trigono Venere-Nettuno. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle nel secondo giorno di questa settimana? Sotto controllo da parte dell'Astrologia, lo ricordiamo, in questa sede i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Per coloro poco ferrati in materia diciamo che ad essere interessati dalle previsioni saranno Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso a gongolare, meritatamente al top con cinque stelle, Ariete, Gemelli e Vergine, considerati tutti alla pari in giornata a cinque stelle.

Di contro, le previsioni zodiacali di martedì non sono troppo promettenti per gli amici nativi del Cancro, in questo frangente valutati dall'Astrologia con il poco piacevole segno di spunta relativo ai periodi da "ko". A questo punto, non resta che andare a verificare nel dettaglio la situazione relativa ai singoli segni, con la speranza che il proprio simbolo di appartenenza possa rientrare tra quelli valutati positivamente.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 1° settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 1°settembre

Ansiosi di scoprire cosa promette di buono il primo giorno del nuovo mese? La risposta è pronta a darla, come al solito, la nostra attesissima classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata del 1°settembre 2020.

Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Come sempre iniziamo dai migliori, dunque quelli considerati dagli astri come segni al "top", fino ad arrivare all'anello di coda, purtroppo oggi rappresentato dallo sfortunato segno del Cancro.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Toro;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali di domani, 1°settembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 1° settembre al segno dell'Ariete predice che partirà benissimo la giornata e si concluderà ancora meglio.

Per molti Ariete il sestile in atto tra Luna e Marte farà uscire fuori tutta la voglia di riprendere in mano la vostra vita. Vi organizzerete per rendere unico ed indimenticabile questo giorno, logicamente da vivere in completa sintonia con le scelte fatte o da fare. In amore, una ritrovata serenità con il partner farà sperare di poter trasformare una storia sentimentale un po' in crisi in un rapporto piacevole e senz'altro più duraturo. Se siete di ascendente Pesci o Leone sarete senz'altro molto appassionati della media, magnanimi e disposti a tutto pur di raggiungere l'appagamento del cuore e dei sensi. Senza blocchi e spudoratamente più curiosi del solito, voialtri single potrete contare su stelle piacevoli: disegneranno per voi una giornata quasi magica: fugaci incontri o ammiccamenti galeotti saranno i benvenuti.

Godete pure del solito "mordi e fuggi", per le altre cose c'è tempo. Nel lavoro, è il momento di osare: avrete dalla vostra capacità, lucidità e un pizzico di fortuna. Potrete dimostrare a chi conta la vostra abilità nelle faccende ordinarie che vi competono. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di martedì presumono l'arrivo di una giornata quasi certamente "sottotono". Il primo giorno del nuovo mese di settembre, dunque, sarà davvero a caduta libera? Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi. In ambito familiare come, anche in quello relativo alle amicizie si prospetta una giornata "no".

Gelosie o brutti presentimenti andranno senz'altro allontanati dalla vostra mente con decisione. Senza motivo potrebbero tornare a galla timori o ansie pregresse che magari pensavate fossero superate: parlatene con chi vi interessa, troverete certamente, un punto di incontro su come risolvere. Single, Marte in avvicinamento al segno, in questo caso quadrato a Venere, potrebbe causare qualche piccola discussione o litigio. Attenti a quello che direte, date il giusto peso alle parole. In generale sta per iniziare un periodo meno propizio per poter creare rapporti stabili e longevi, ma non preoccupatevi, non durerà a lungo. Nel lavoro periodo non troppo negativo; rimboccatevi le maniche se avete un'attività autonoma.

È il momento di farsi avanti senza ritrosie. Se sotto contratto invece, dovete trovare il coraggio di dimostrare al mondo intero le vostre evidenti indiscusse qualità. Perché avete le carte in regola per sistemare al meglio le questioni in sospeso. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede possa arrivare un martedì molto fortunato. Grosse occasioni previste nei comparti legati ai sentimenti o alle attività quotidiane. Se state attraversando una fase di trasformazione profonda, quanto faticosa, non dovete assolutamente cedere alla tentazione di gettare la spugna. In amore, le stelle del momento vi daranno tutto il loro aiuto, facilitando il dialogo di coppia o facendo ritrovare un partner bendisposto e pronto ad esaudire i vostri desideri.

Con grande fantasia, saprete imprimere un andamento piacevole e frizzantino alla vita di coppia, mentre qualcuno più perspicace, potrebbe divertirsi a rivoluzionare in meglio le regole di coppia. Single, questa giornata sarà dominata dalla curiosità. Quest'ultima potrebbe essere la molla che vi spingerà a cercare o a creare stimoli nuovi sul filo della trasgressione e di qualcosa di davvero interessante. Nel lavoro, state vivendo una fase positiva. Le cose andranno sempre meglio, soprattutto in ambito della vostra mansione. Nei prossimi giorni/mesi avrete ottimi riconoscimenti, se non addirittura un aumento. Voto 9.

L'oroscopo del giorno 1°settembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★.

L'oroscopo sulla giornata di martedì preannuncia un periodo abbastanza poco performante per voi nativi. Dunque si presume possa arrivare un inizio settembre instabile, soprattutto nelle situazioni legate alla coppia. Diciamocela tutta, questo martedì avrete la pessima gatta da pelare relativa a quella situazione che alcuni di voi sanno. Calma: prima di agire, dire, fare o qualunque cosa vi dovesse passare per la testa, occhio ai passi falsi. In amore, spesso pur di accontentare il vostro partner fate promesse di cui non siete sicuri di non poter rispettare. Imparate a dire di no alle continue pretese del partner, di qualche famigliare o di amici troppo invadenti. Ultimamente vi sentite più tesi del solito, stanchi di farvi carico dei problemi di tutti: è arrivato il momento di prendere una decisione.

Single, siete stanchi di dover correre dietro alle persone? È arrivato allora il momento che siano gli altri a dimostrare a voi quanto tengono alla vostra bella persona. Cupido non tarderà a manifestare la sua presenza a condizione che siate disponibili a scendere a compromessi. Nel lavoro, smania di cambiamento. Se siete insofferenti o stanchi di pazientare, sappiate che alcune novità arriveranno da dove meno ve lo aspettate. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede che possa andare abbastanza bene la giornata, senza troppi stati confusionali o storture difficili da raddrizzare. Dunque, partenza di settembre che si preannuncia mediamente in linea con le attese.

In amore, potrete contare su una discreta giornata da spendere con la persona del cuore. Cogliete al volo eventuali opportunità di divertimento. Presto arriveranno piccoli colpi di fortuna, sorprese, doni graditi ed un mare d'emozioni in cui naufragare col partner, ma per adesso vi toccherà godervi quello che avete e direi che non è affatto male. Single, siete tornati finalmente in forma e vi sentite pronti a riprendervi ciò che è vostro? Bene, se siete decisi a voler riprovarci con il vostro ex, non è mai troppo tardi, purché siate convinti dei vostri sentimenti. Nel lavoro, discrete opportunità sul fronte professionale. Forse avrete modo di realizzare qualcosa che durerà nel tempo. Potrebbe lievitare qualche risparmio grazie a piccole entrate o alla vostra abilità nell'amministrare le spese.

Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 1° settembre, indica che sarà una giornata perfetta ed "affidabile" in ogni situazione. Ci saranno sicuramente le basi per migliorare e crescere. Nuovi progetti ed iniziative vantaggiose sono in arrivo per molti di voi. Diciamo che sarà un giorno particolarmente allettante nel quale potrebbe succedere qualcosa di molto piacevole, dunque preparatevi a gioire. In campo sentimentale, avrete a favore una giornata in cui tutto funzionerà al meglio. Se siete una coppia ben affiatata, saprete trarre il meglio da questa giornata: Perché l'intesa con la persona amata promette essere perfetta. Single, siete uno dei segni più sensuali dello zodiaco, amate provocare ed essere provocati.

Questo martedì, grazie all'influenza di Giove e Urano sarete più spudorati e sfacciati del solito. Affascinanti e disponibili vi sentirete a vostro agio vicino a persone nuove che gradiranno molto il vostro approccio nei loro confronti. Nel lavoro, le prospettive astrali saranno ottime. Nuovi contatti potranno favorire successi molto concreti, anche con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in sospeso. Voto 9.

