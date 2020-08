L'Oroscopo della settimana dal 31 agosto al 6 settembre è pronto a dare le giuste indicazioni in merito a come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In osservazione la parte interessante la settimana a cavallo tra la fine del corrente mese e l'inizio di settembre. Ansiosi di scoprire cosa riserverà l'Astrologia ai dodici segni dello zodiaco? In primo piano le previsioni, la classifica stelline e le pagelle con i voti segno per segno. Il cielo astrale del periodo annuncia molteplici transiti astrali in programma, senz'altro artefici di cambiamenti in meglio (o in peggio) a seconda del segno interessato.

I transiti di spicco saranno due, in questo caso riguardano l'ingresso di Venere in Leone e l'arrivo di Mercurio in Bilancia. Invece tra i transiti di routine, in programma i soliti cambi di settore della Luna nei segni che, per questa settimana saranno tre in totale. A dare inizio al periodo, la Luna in Pesci di martedì 1° settembre a cui seguirà la Luna in Ariete, presente nel segno di Fuoco già da questo giovedì 3 settembre alle ore 22:22. La dolce "musa dei poeti" concluderà la settimana domenica 6 settembre alle ore 10:43, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Toro.

A questo punto non resta che "passare all'azione" iniziando a tastare il polso all'oroscopo settimanale lunedì 31 a domenica 6 settembre segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: Toro 'voto 8'

♈ Ariete: voto 9. In arrivo sei giornate su sette decisamente positive spalmate soprattutto ad inizio e metà periodo. A dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali l'arrivo della Luna in Ariete proprio al giro di boa di mezza settimana. Unica raccomandazione è quella di tenere sotto controllo la giornata di domenica 6 settembre, in questo caso messa in conto dall'Astrologia come "sottotono".

Il resoconto condensato nelle stelline da lunedì a domenica:

giovedì 3 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 31 agosto, martedì 1 e venerdì 4 settembre;

★★★★ mercoledì 2 e sabato 5;

★★★ domenica 6 settembre.

♉ Toro: voto 8. Settimana sicuramente molto promettente, in primis nei confronti dei sentimenti e poi, anche se in misura minore, nelle attività quotidiane.

A trionfare su tutti, la giornata di domenica 6 settembre, valutata al "top" grazie all'ingresso della Luna nel comparto. Molto premettenti le stelline giornaliere relative al periodo restante, ovviamente escludendo le sole giornate del 31 e del 1° del mese di settembre.

La scaletta con le stelle di competenza del Toro:

domenica 6 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ mercoledì 2 settembre;

★★★ martedì 1 settembre;

★★ lunedì 31 agosto.

♊ Gemelli: voto 7. Settimana tranquilla per voi Gemelli, prevista positiva quasi per intero. Da prestare un po' di attenzione durante il corso del weekend, preventivato con un sabato sicuramente "sottotono" e ancor più concentrazione nel finale, previsto con una domenica segnata dal "ko".

Quindi poco affidabile la chiusura del periodo. Pertanto durante queste giornate indicate in negativo dovrete per forza stare fermi, immobili, evitando di prendere iniziative o quant'altro non necessario.

Il responso astrologico valutato dalle stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 2 settembre;

mercoledì 2 settembre; ★★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 31 agosto e venerdì 4 settembre;

★★★ sabato 5 settembre;

★★ domenica 6 settembre.

♋ Cancro: voto 6. Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire "le danze" della positività sarà mercoledì 2, poi ripreso in seguito da venerdì 4 settembre, entrambi sottoscritti con cinque stelle: le previsioni astrali indicano ottime probabilità di portare a buon fine situazioni in sospeso proprio in questi due giorni.

Attenzione all'avvio della settimana: lunedì e mercoledì sono stati valutati negativamente.

Le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★★ giovedì 3, sabato 5 e domenica 6;

★★★ lunedì 31 agosto;

★★ martedì 1 settembre.

♌ Leone: voto 7. Settimana più che soddisfacente, classificata nelle nostre previsioni astrali come "buona". Periodo centrale previsto con tre stelle relative al "sottotono" riguardante mercoledì, mentre con il "ko" si presenterà giovedì 3 settembre. Già che ci siamo vogliamo togliere il velo dalla giornata migliore in assoluto? Bene, per voi domenica avrà i colori sgargianti dell'amore e dei buoni sentimenti grazie al'arrivo di Venere in Leone. Preparatevi dunque a gongolare anche nelle giornate di lunedì sabato, indicate a cinque stelle.

Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 31 agosto, sabato 5 e domenica 6 (Venere nel segno);

★★★★ martedì 1 e venerdì 4;

★★★ mercoledì 2 settembre;

★★ giovedì 3 settembre.

♍ Vergine: voto 7. L'oroscopo della settimana fino al 6 settembre potrebbe regalare certamente dei bei momenti positivi specialmente all'inizio del periodo. Ottime performance in amore, come anche nelle affettività strette, il giorno 31 agosto, merito di una grande giornata al 'top', in grado di garantire tanta positività. provate a mettere in gioco qualcosa di importante anche martedì e mercoledì, giorni altamente supportati da astri favorevoli. Invece da stare in campana venerdì e sabato, due giornata considerate "sottotono" e da "ko".

La scaletta attribuita dalle stelle al periodo in analisi:

lunedì 31 agosto; ★★★★★ martedì 1 e mercoledì 2;

★★★★ giovedì 3 e domenica 6;

★★★ venerdì 4 settembre;

★★ sabato 5 settembre.

Pagelle e oroscopo settimanale: Pesci 'voto 10'

♎ Bilancia: voto 6. In arrivo una settimana valutata appena "sufficiente", evidenziata da giornate abbastanza a fasi alterne. Diciamo che i prossimi sette giorni saranno cadenzati da periodi discreti e altri abbastanza impegnativi, comunque tendenti verso una blanda positività. A dare una marcia in più all'attuale oroscopo settimanale, le due ottime giornate cadenti all'inizio del periodo, mentre il centro della settimana sarà interessato da giornata routinarie.

Ansiosi di scoprire quando avrete il massimo aiuto dagli astri?

La scala di valori restituita dall'Astrologia settimanale:

★★★★★ lunedì 31 agosto, domenica 6;

★★★★ martedì 1, mercoledì 2, sabato 5 (Mercurio nel segno);

★★★ giovedì 3 settembre;

★★ venerdì 4 settembre 2020.

♏ Scorpione: voto 7. Abbastanza in linea con le attese buona parte del periodo, in questo frangente valutato nelle previsioni della settimana con un buon "sette in pagella". I soli punti delicati riguarderanno il secondo e il terzo giorno del periodo, rispettivamente valutati con il "sottotono" e lo stressante "ko". Pazienza, consolatevi con venerdì sabato e domenica, le vostre giornate migliori. Pensate comunque che c'è chi sta peggio di voi.

Il report astrale espresso dalle stelle quotidiane:

sabato 5 settembre; ★★★★★ venerdì 4, domenica 6;

★★★★ lunedì 31 agosto, giovedì 3;

★★★ martedì 1 settembre;

★★ mercoledì 2 settembre 2020.

♐ Sagittario: voto 8. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo bello e performante, soprattutto nella parte centrale e finale, sostenuta in massima parte da astri benevoli verso il segno. Purtroppo da segnalare lunedì e martedì previsti rispettivamente con tre stelle "sottotono" e due stelline da "ko": umore a terra? Non è detto: nei prossimi oroscopi scoprite i punti deboli ed i consigli per aggirare ogni negatività. nel frattempo iniziate pure a prendere nota delle giornata migliori: venerdì, giovedì, sabato e domenica.

Il resoconto di vostra competenza:

venerdì 4 settembre; ★★★★★ giovedì 3, sabato 5, domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 settembre;

★★★ lunedì 31 agosto;

★★ martedì 1 settembre.

♑ Capricorno: voto 6. Questa settimana avrà una cadenza a fasi discontinue, preventivata abbastanza in stallo in molte situazioni legate al lavoro o ai sentimenti. Classificata relativamente in positivo, diciamo pure sulla mediocre sufficienza, le vostre giornate migliori saranno in tutto due. Infatti le previsioni odierne hanno riservato le classiche cinque stelline al prossimo martedì e mercoledì. Saranno queste le due giornate su cui dovete puntare tutto, giocando al massimo o tirando fuori le vostre carte migliori.

La settimana sintetizzata dalle stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 1, mercoledì 2;

★★★★ lunedì 31 agosto, giovedì 3, domenica 6;

★★★ venerdì 4 settembre;

★★ sabato 5 settembre 2020.

♒ Acquario: voto 5. Periodo non positivo, tutto da interpretare. A portare situazioni difficili saranno le giornate di mercoledì, giovedì e domenica: il giorno 2 e il 6 settembre avranno le tre stelline del "sottotono" mentre andrà peggio il giorno 3, portatore di solo due stelline da "ko". Le previsioni del periodo intanto, vedono buone o almeno discretamente accettabili le giornate di martedì, venerdì e sabato, tutti sottoscritti con le quattro stelline della normalità. Invece la giornata di lunedì avrà i colori della buona fortuna, segnata con cinque stelle.

La scaletta settimanale:

★★★★★ lunedì 31 agosto;

★★★★ martedì 1, venerdì 4, sabato 5;

★★★ mercoledì 2, domenica 6;

★★ giovedì 3 settembre 2020.

♓ Pesci: voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero super, certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna in Pesci, in entrata nel comparto proprio ad inizio mese. Alla stessa seguiranno altre tre giornate davvero prorompenti: mercoledì, giovedì e sabato. Da amministrare nella classica normale routine invece i restanti giorni del periodo.

La settimana espressa dalle stelline giorno per giorno:

martedì 1° settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 2, giovedì 3 e sabato 5;

★★★★ lunedì 31 agosto, venerdì 4, domenica 6.

Classifica della settimana: Pesci al primo posto

Pronta da consultare, la classifica stelline della settimana valida per l'intero comparto zodiacale è pronta a dire la propria in merito a come evolverà il periodo in oggetto. Diciamo subito che il segno al "top" per la prossima settimana sarà Pesci, favoriti dall'ingresso della Luna nel segno. Ottimo il frangente anche per coloro nativi dell'Ariete con, a seguire, il Toro e il Sagittario. Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La settimana valutata dall'Astrologia:

1° Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Ariete, voto 9;

3° Toro e Sagittario, voto 8;

4° Gemelli, Leone, Vergine e Scorpione, voto 7;

5° Cancro, Bilancia e Capricorno, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre finisce qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica stelline giornaliere riguardanti il periodo dal 7 al 13 del mese di settembre.