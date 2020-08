Una giornata decisamente particolare, quella che si prospetta per martedì 1° settembre 2020, fatta di situazioni di forte stress fisico ed emotivo per il segno della Bilancia e una notevole dose di gelosia per i nati del segno dei Gemelli.

La Luna agirà, invece, su fronti diametralmente opposti per i nati del segno del Leone e per il segno dello Scorpione. Se per il primo ci sarà molta tensione a correre sul loro cammino giornaliero, per il secondo le cose, ma soprattutto l'umore, volgeranno a proprio favore.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Gemelli gelosi

Ariete: avrete molte energie da mettere in pratica nel mondo del lavoro anche se quest'ultimo non costituirà un ambiente molto “stimolante” mentalmente.

Ci saranno degli ostacoli che riguarderanno anche l'aspetto pratico, quindi sarà meglio concentrarsi al massimo.

Toro: la fortuna di Giove sarà ancora alla vostra portata, quindi qualsiasi decisione in merito alla vostra carriera professionale voi prendiate si svilupperà per il meglio. Ci sarà una notevole dose di buona sorte anche per gli incontri destinati a diventare delle amicizie stabili.

Gemelli: una gelosia, un dissidio su un fraintendimento o qualsiasi altra motivazione negativa potrebbe essere la ragione per cui potreste arrivare a litigare facilmente con qualcuno. Dovete semplicemente rilassarvi e stimolare la vostra vena creativa.

Cancro: qualche delusione sul lavoro, sfortunatamente, porterà ad un nervosismo che purtroppo in compagnia dei colleghi potrebbe non dissiparsi.

Qualche nota di incoraggiamento proverrà dalla famiglia, ma non dovrete dimenticare di lavorare sulla vostra autostima.

Leone: vi basterà poco per andare su di giri e innervosirvi per qualcosa, come un affare andato male o semplicemente per una parola fuori posto. In amore, probabilmente, non riuscirete ad entrare in contatto con la mente del vostro partner, ma per adesso sarà inutile provarci.

Vergine: regalatevi dei momenti con gli amici, perché ora più che mai avrete modo di fare discussioni più importanti, quasi filosofiche, che racconteranno molto di voi e che vi daranno modo di conoscere più a fondo le persone che vi circondano.

Acquario rivoluzionario

Bilancia: avrete un forte malessere che vi indurrà a riposarvi più del dovuto e che vi lascerà in una solitudine che dovrete assolutamente colmare con qualcosa che vi faccia più divertire che impegnare.

Per il momento non ci saranno novità in amore e nella sfera affettiva in generale.

Scorpione: sarete un po' “lunatici” ma in modo positivo. Infatti, arriverà qualche momento di rabbia o smarrimento che sarà presto soppiantato da un ottimismo luminoso e ricco di prospettive professionali che avete sempre desiderato intraprendere.

Sagittario: dei momenti di tensione in famiglia vi faranno sentire inquieti e irritati, anche con persone al di fuori di questa. Discuterne e chiarire sicuramente sarà l'unica arma a vostra disposizione per poter rasserenare gli animi.

Capricorno: l'affinità di coppia sarà buona, ma mancherà di quella “scintilla” argomentativa che spesso e volentieri nei primi tempi è stata determinante per la vostra relazione con il partner attuale.

I single si troveranno ad avere a che fare con un magnetismo che si concentrerà molto sull'aspetto.

Acquario: porterete una vera e propria “rivoluzione” nell'ambiente lavorativo, rendendolo più ricco concettualmente ma anche decisamente più stimolante per i vostri colleghi. Se ci saranno persone che non saranno d'accordo, evitate di iniziare battibecchi.

Pesci: la fortuna vi soccorrerà quando meno ve lo aspetterete, ma la combinazione fra questa e la vostra capacità di sorvolare sulle situazioni difficili, sicuramente sarà molto più efficace per la realizzazione dei vostri progetti personali.