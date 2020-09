Per il segno del Toro, questo ottobre 2020 sarà colmo di alti e bassi, specialmente sul fronte professionale. La fortuna sarà essenziale per poter ricevere qualche novità, ma la parte più forte dovrà essere esclusivo appannaggio dei nati di questo segno che sapranno sicuramente darsi da fare nel migliore dei modi.

Ottimo l'amore e i sentimenti anche in famiglia, ma la passionalità non sarà propriamente un punto cardine che caratterizzerà il mese.

In basso le previsioni astrologiche nel dettaglio.

Amore

Finalmente avrete a vostra disposizione una atmosfera di tenerezza e romanticismo nel corso di questo mese.

Difatti Venere sarà nella costellazione della Vergine, un segno di terra, fin dai primissimi giorni del mese. Vivrete un periodo in cui saranno presenti riappacificazioni, rafforzamenti di intesa e passione all'interno della coppia ma anche di incontri che vi faranno battere il cuore di nuovo, soprattutto se siete appena usciti da una relazione importante. Ricordate che potreste conoscere qualcuno in luoghi del tutto inaspettati, quindi le sorprese saranno assicurate. Marte però non sarà ottimale per le avventure erotiche, quindi per chi è in cerca di queste questo ottobre potrebbe non essere al caso suo.

Lavoro

Sarete propensi a non percepire soddisfazione per ciò che farete sul posto di lavoro, e di non trovare un impiego che possa rispondere esattamente alle vostre esigenze, perché questo Mercurio sarà in opposizione al vostro segno fino al giorno 28 ottobre.

Si prospetta un mese di difficoltà con qualche novità positiva grazie alla fortuna di Venere, che spesso si intersecheranno fra di loro creando delle vere e proprie giornate abbastanza difficili da gestire.

Il malumore all'interno della cerchia dei colleghi purtroppo si farà sentire, perciò se volete veramente fare qualcosa di sostanzioso per le vostre finanze non dovete far altro che lavorare in solitaria e senza squadra, stando ben attenti agli affari che vi verranno proposti.

L'importante è che non vi lasciate prendere dallo scoramento e continuate dritti per la vostra strada.

Fortuna e salute

Con Venere dalla vostra parte sicuramente questo mese non sarà così negativo per la fortuna. Inoltre, questo Giove in Capricorno vi aprirà la strada per qualche proposta professionale abbastanza remunerativa.

Probabilmente molti presupposti non combaceranno con ciò che vorreste voi, ma alla fine ne risulterete contenti.

Purtroppo questo Marte retrogrado vi darà del filo da torcere e vi toglierà energie, ma sappiate che ne avete comunque molte di riserva e che queste contrasteranno abbastanza agevolmente quelle che vi mancheranno.