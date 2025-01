L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 gennaio prevede una Vergine molto efficiente al lavoro, capace di buttare giù ottime idee, mentre il Capricorno avrà bisogno di recuperare energie per gestire al meglio le proprie mansioni. Un Sagittario nostalgico cercherà di risollevare il proprio rapporto, mentre i Pesci saranno piuttosto socievoli.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 gennaio 2025

Ariete: sfera sentimentale godibile in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno amico del Leone vi metterà a vostro agio con il partner, ma non aspettatevi momenti da batticuore.

Nel lavoro faticherete a esprimere al meglio le vostre idee. Alcuni imprevisti e un'atmosfera con i colleghi poco entusiasmante, potrebbero rallentare la vostra tabella di marcia. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali in lieve calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in quadratura potrebbe alterare il vostro umore, ma non trascurerete il benessere della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza precisi e ordinati in quel che fate, prendendo le vostre mansioni con il giusto approccio. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in sestile dal segno del Leone vi aiuterà a comprendere meglio cosa non va nel vostro rapporto secondo l'Oroscopo. Se siete single siate pazienti nel conquistare il cuore della vostra fiamma.

Sul posto di lavoro prenderete seriamente le vostre mansioni, ma non dovrete avere ambizioni elevate fin da subito. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale gradevole in questo periodo grazie al pianeta Venere in trigono. Single oppure no, vivrete la vostra vita sentimentale al meglio, costruendo relazioni sincere e importanti.

Sul fronte professionale Marte vi terrà sull'attenti, ma avrete bisogno delle giuste idee per poter andare lontano. Voto - 7️⃣

Leone: giornata di mercoledì positiva sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Saprete benissimo cosa fare per soddisfare la vostra anima gemella, godendo di un rapporto sincero e romantico. Sul fronte professionale avrete buone idee per i vostri progetti, ma potrebbe essere necessario un po’ di tempo per poterle realizzare.

Voto - 8️⃣

Vergine: riuscirete a essere molto efficienti in campo professionale nel prossimo periodo. Vi sentirete coinvolti nei vostri progetti, con idee ed energie a sufficienza per poter raggiungere importanti risultati. Sul fronte amoroso avrete bisogno di comprendere meglio il vostro rapporto, e capire cosa potete fare per stare meglio insieme alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in Leone vi aiuterà a vivere un rapporto più comprensivo in questo periodo. Secondo l'oroscopo, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, pronti a godere di un rapporto solido e affiatato, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul posto di lavoro la leggerezza con la quale affronterete le vostre mansioni potrebbe penalizzarvi un po’.

Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna in quadratura dal segno del Leone, a volte potrebbero esserci spiacevoli incomprensioni tra voi e la persona che amate. Anche voi single non sarete sempre così socievoli e in vena di nuove conoscenze. Nel lavoro avrete un po’ di compiti da portare a termine, ma sarete abbastanza carichi ed entusiasti. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'astro argenteo in trigono dal segno amico del Leone, farà salire un po’ di nostalgia in voi in questo periodo. Nonostante Venere sia sfavorevole, potreste tentare di fare qualcosa per risollevare il vostro rapporto. Sul fronte professionale sarete pronti a tutto in questo periodo, cercando di proporre idee che possano fare la differenza. Voto - 8️⃣

Capricorno: avrete bisogno di recuperare le energie in questo periodo che vedrà Marte in cattivo aspetto.

Soprattutto nel lavoro, serviranno idee che possano veramente aiutarvi a risalire la china, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In amore godrete della presenza benefica di Venere per costruire un rapporto sincero e affiatato. Voto -7️⃣

Acquario: previsioni astrali sottotono in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà influenzato negativamente dalla Luna in opposizione. Single oppure no, il vostro modo di amare non sarà sempre apprezzato. In ambito lavorativo è il momento di lasciare andare i pesci piccoli, e pensare più in grande. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che continuerà a darvi soddisfazioni grazie a Venere in congiunzione. Single oppure no, sarà un bel periodo per condividere il meglio di voi con le persone per voi più importanti. Nel lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Marte e Mercurio per mettere a segno progetti ben fatti e di successo. Voto - 9️⃣