Nuova giornata della settimana che sta per prendere il via. Arrivano le previsioni e l'oroscopo del 15 settembre 2020, con le novità che porteranno a tutti i segni stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Oroscopo del giorno 15 settembre

Ariete: in amore in questa giornata potreste sentirvi maggiormente agitati e pensierosi. Cercate di raggiungere un obiettivo e di non fermarvi. Nel lavoro state aspettando lo sblocco di una questione, non è escluso che arrivi qualcosa di buono.

Toro: per i sentimenti qualcosa potrebbe non andare storto in questo giornata. Se dovete affrontare un evento importante riflettete bene.

Nel lavoro, con Saturno e Giove favorevoli, potrebbe arrivare una nuova occasione.

Gemelli: a livello sentimentale le nuove relazioni adesso possono aiutarvi. Se siete in coppia da tempo attenzione a non cercare inutili polemiche. Nel lavoro giornata positiva per qualche nuovo progetto.

Cancro: in amore situazione positiva per le coppie che vogliono costruire qualcosa di bello. A livello lavorativo siate più ottimisti. Attenzione ai contratti con soci e collaboratori.

Leone: Luna nel segno, a livello sentimentale è un momento in cui le relazioni possono riprendere. Nel lavoro potete progettare qualcosa di buono con una persona.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che promette bene, siete in recupero.

Non mancherà qualche nuova emozione. Nel lavoro siete in attesa di una nuova proposta. Probabile che dobbiate superare un periodo pesante.

Previsioni e oroscopo del 15 settembre 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in amore, per chi è solo non è facile lasciarsi andare. Agosto ha portato diversi dubbi.

Nel lavoro evitate di fare le cose che non vi interessano, ma soprattutto attenzione alle spese di troppo.

Scorpione: per i sentimenti giornate faticose quelle che state vivendo, la Luna è dissonante insieme a Venere. A livello lavorativo potrebbe arrivare un momento di tensione.

Sagittario: a livello sentimentale torna un po' di agitazione, ma la Luna favorevole permette di risolvere piccoli fastidi.

Periodo che potrebbe portare a nuove opportunità.

Capricorno: in amore, se dovete parlare con una persona meglio farlo ora. Anche se il cielo è nervoso riuscirete comunque superare una tensione. Nel lavoro potete ripartire con maggiore ottimismo.

Acquario: a livello sentimentale potreste avere qualche fastidio con la Luna opposta. Alcune relazioni non vanno come vorreste. Nel lavoro meglio non agitare troppo le acque. Se state pensando a un cambiamento fate tutto con calma.

Pesci: in amore si può ripartire dopo un periodo difficile, ma sempre con attenzione. Nel lavoro un nuovo progetto potrà iniziare, sfruttate ora le occasioni in vista anche del mese di ottobre.