Nel corso della giornata di lunedì 5 ottobre cominceranno dei notevoli cambiamenti sia per i segni di fuoco come il Leone, sia per quelli d'aria come Bilancia e Acquario. Quest'ultimo, in particolare, darà il via ad un periodo di determinazione che risulterà fondamentale sia sul lavoro che nella vita privata.

Ottimo Mercurio per il segno dello Scorpione che lo renderà più brillante intellettualmente e perspicace sia negli studi che in ambito professionale.

Previsioni zodiacali del 5 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete: le delusioni in campo sentimentale potrebbero essere compensate da una certa produttività sul lavoro.

Anche se sarete arrabbiati, avrete molte energie da spendere per risultare più efficienti nella vostra professione e ciò contribuirà a risollevare anche le vostre finanze.

Toro: irritati. Forse sarà il caso di avere un chiarimento con qualcuno che vi ha preso di mira. Siete in una fase conflittuale con tutto e tutti, quindi rischiare di innervosirvi ulteriormente potrebbe solamente peggiorare il vostro umore.

Gemelli: farete qualsiasi cosa per ritrovare un pizzico di serenità nella vostra vita sentimentale, anche se probabilmente siete in una fase difficile in cui potrebbe essere necessario un periodo di allontanamento. Ad ogni modo, questa situazione complicata non vi impedirà di essere produttivi e attivi in altri ambiti.

Cancro: la voglia di fare vi accompagnerà non solo lunedì ma per tutto l'arco della prima parte della settimana. A parte qualche malessere passeggero, sarete molto energici e dinamici.

Leone: la ripresa sarà piuttosto lenta sul lavoro, ma già da lunedì 5 ottobre arriveranno i primi risultati positivi che miglioreranno il vostro rendimento e autostima.

Arriveranno delle novità da sfruttare appieno.

Vergine: proseguire nel solco della stabilità, senza lanciarvi in progetti troppo ambiziosi, vi consentirà di non incontrare troppe difficoltà. Il consiglio è quello di proseguire su questa strada, anche se in cuor vostro vorrete fare molto di più.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia: allegri e divertenti. Sicuramente farete faville se parteciperete ad una festa o ad una riunione tra amici. Il vostro magnetismo sarà decisivo per fare nuove conquiste e anche per risollevare qualche cuore infranto.

Scorpione: il sostegno di Mercurio vi accompagnerà per tutto il mese di ottobre, e sul lavoro vi permetterà di stringere rapporti proficui con i clienti e di instaurare un clima di familiarità con il vostro team. Anche se dovesse esserci qualche battibecco, verrà immediatamente risolto.

Sagittario: cercate di riflettere a lungo prima di parlare o di agire sul lavoro. Sentirete il bisogno di liberarvi di un certo malumore, ma in determinate situazioni sarà meglio continuare a mantenere la calma e a non lasciarsi irretire da alcuni comportamenti poco gradevoli.

Capricorno: ci saranno chiarimenti sia nella coppia che con qualche amico con il quale ci sono stati degli screzi. Probabilmente non riuscirete a risolvere subito tutto, ma il vostro tentativo di riavvicinamento verrà apprezzato soprattutto perché risulterete corretti e sinceri.

Acquario: lunedì 5 ottobre sarete ancora più del solito "padroni" della situazione sul posto di lavoro. Alcune persone che si renderanno conto che non potranno competere con voi, preferiranno fornirvi il proprio supporto per formare uno staff eccellente.

Pesci: sarete annoiati e stanchi e vorreste prendervi un giorno di ferie per superare qualche malessere passeggero. Dovrete chiamare a raccolta tutta la vostra forza di volontà per rimettervi in carreggiata.