Le previsioni dell'Oroscopo di lunedì 5 ottobre sono pronte a svelare accuratamente come sarà questa prima giornata della settimana che, dal punto di vista astrologico, si presenta rilevante. Si riparte con la Luna in Toro che potrebbe dare del filo da torcere ai nativi del Leone e del Capricorno. Le novità non mancheranno e qualcuno si sentirà molto contento. Amore, lavoro e salute, approfondiamo il discorso scoprendo le previsioni della giornata e consueta classifica disposta in ordine decrescente.

L'Oroscopo di lunedì 5 ottobre: gli ultimi 4 segni

Leone: 12^ - Anche se questo potrebbe rivelarsi il peggior giorno della settimana, per voi non sarà un problema.

Siete nati per vincere! Continuate a camminare a testa alta, avete la coscienza a posto. Potreste discutere con un parente o con un collega, ma in fondo non si può sempre andare d'accordo.

Amore: in questo periodo vi occorre più spazio ed anche più tempo;

Lavoro: non sopportate l'arroganza dei superiori o dei colleghi, siete in attesa di soldi;

Salute: avete una brutta cera! Abolite ore piccole davanti allo schermo.

Capricorno: 11^ posizione - Le previsioni astrologiche invitano a farsi avanti e a prendere in mano la situazione generale. Mettete all'angolo i dubbi e partite all'attacco. Non permettete a nessuno di intaccare la vostra autostima e siate fieri di ciò che siete. Valete più di quanto pensate.

Amore: al momento i sentimenti risultano in pausa, non avete la testa per pensare all'amore.

Lavoro: chi fa il pendolare per lavoro, è molto stressato in questo periodo. Possibili ritardi.

Salute: soffrite di insonnia o forse fate dei brutti sogni. Confidatevi con una persona fidata o con un professionista.

Scorpione: 10^ - La forza che vi manca la potete trovare ovunque, dovete solamente aprire gli occhi.

Forse in questo periodo avete molte preoccupazioni per la testa, magari pensare a ciò che potrebbe succedere tra qualche mese, ma non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. La giornata presenterà qualche imprevisto o turbolenza.

Amore: il partner vi sembra più assillante del solito, ma occhio ai litigi;

Lavoro: alti e bassi, in questo momento la vostra testa è altrove;

Salute: avete bisogno di aiuto, fidatevi dei vostri cari e lasciate che si prendano cura di voi.

Bilancia: 9^ - Da tempo siete impegnati in una faccenda casalinga che vi sta rubando molte ore preziose.

Quando siete presi da una determinata cosa, non riuscite a lasciar perdere. Continuate così e otterrete delle soddisfazioni a compito ultimato. Forse questa giornata non sarà la migliore della settimana, ma cercate di non prendervela troppo.

Amore: l'affetto non manca, ma con il partner occorre più comprensione e partecipazione;

Lavoro: ci sono dei disagi in atto.

Salute: non c'è nulla che non va, siete solo ipocondriaci.

Previsioni astrologiche dei quattro segni di metà classifica

Gemelli: 8^ - Qualcosa è cambiato è un po' vi mancano i tempi di una volta, ma se non imparate a stare al passo con l'evoluzione rischierete di sentirvi sempre più inadeguati. Accettate che le cose sono destinate a cambiare e lasciate andare chi non vi fa sentire amati o ben voluti.

Amore: meritate di meglio e lo sapete benissimo, ma avete paura di rimanere soli o di fare una scelta sbagliata;

Lavoro: novità in arrivo per chi lavora a contatto con il pubblico e in proprio;

Salute: necessitate di una bella giornata di relax e massaggi.

Ariete: 7^ - Avete delle situazioni da metabolizzare, ma cercate di non mettervi troppa fretta. Occorre fare una selezione, le stelle vedono che c'è qualcosa che vi sta appesantendo. Ebbene, questo lunedì farà al caso vostro in quanto troverete la forza di reagire e di agire. Via il vecchio e largo al nuovo!

Amore: fatevi forza e uscite dalla situazione di stallo affidandovi alle vostre forze;

Lavoro: è giunto il momento di innovare;

Salute: avete difficoltà ad essere regolari.

Toro: 6^ - Nulla vi stimola più come un tempo, ma niente panico!

Insieme alle foglie, in autunno tendono a cadere anche le idee e le forze. In questa giornata dovrete affidarvi alla Luna nel vostro domicilio è fare tutto il possibile. Da martedì ritroverete la tranquillità.

Amore: se sono rose fioriranno, cercate di non andare di fretta;

Lavoro: coloro che sono disoccupati devono estendere le ricerche e guardare oltre i loro limiti;

Salute: giornata favorevole per iniziare a mangiare in modo appropriato.

Sagittario: 5^ posizione - "Impara l'arte e mettila da parte" è un detto che ora più che mai vale. Al giorno d'oggi occorre restare sempre aggiornati e studiare di continuo, perché il mondo si evolve quotidianamente e si rischia di rimanere indietro a discapito del proprio benessere psicofisico.

Giornata con sorpresine.

Amore: avete puntato gli occhi su qualcuno che, in gran segreto, prova le stesse cose per voi;

Lavoro: non guardate quello che fanno gli altri, ma distinguetevi e fate la differenza;

Salute: lunedì strepitoso, ma cercate di bandire o diminuire gli zuccheri.

Classifica e oroscopo dei primi quattro segni zodiacali

Acquario: 4^ - Nessuno può darvi ciò che cercate, perché ognuno è responsabile per se stesso. Se siete genitori o magari avete in cura un familiare anziano, in questo momento la vostra vita è un po' "legata", ma potete benissimo ridefinire le regole e cercare di convivere al meglio con l'intera situazione. Sarà uno strepitoso lunedì.

Amore: volete più partecipazione e attenzione da parte del partner che in questo momento sembra più concentrato su se stesso;

Lavoro: chi ha perso un lavoro o è in pensione da pochi mesi si annoia ed è pronto a mettersi in gioco;

Salute: al mattino non ne volete sapere di svegliarvi e rinviate la sveglia di frequente, forse è il caso di rivedere l'alimentazione.

Vergine: 3^ - Lunedì interessante ed anche produttivo.

Vi sentirete contenti e rilassati. Una persona vi riferirà un pettegolezzo succulento, ma cercate di non fomentare chiacchiere superflue. Abbandonatevi alle risate e smettetela di colpevolizzarvi. Quello che è stato è stato,.

Amore: i cuori solitari devono imparare a stare bene con loro stessi prima di incominciare un'altra relazione;

Lavoro: occorre essere più costanti e perseveranti, specie in questo periodo;

Salute: vi siete sentiti poco bene, forse per colpa delle intemperie.

Pesci: 2^ - Lunedì che parte con l'acceleratore. Sarete in attesa della busta paga o forse sarete impegnati a sbrigare delle commissioni. Comunque sia, nulla vi turberà in queste promettenti 24 ore. In famiglia qualcuno vi stressa troppo, main giornata otterrete un po' di respiro.

Amore: chi è single, si sente poco desiderato ma in queste 24 ore non saranno da escludersi delle nuove e promettenti conoscenze;

Lavoro: il lavoro non vi soddisfa, volete più soldi ma al contempo avete molta voglia di impegnarvi;

Salute: Una sana alimentazione e dell'attività ginnica regolare, vi permetteranno di godere di un buon livello di energia.

Cancro: 1^ - Vorreste andare avanti ma c'è qualcuno che è troppo bloccato nel vecchiume e vi obbliga a rimanere al punto zero. Chi non rinnova fallisce. Vi sembra di correre una lunga maratona senza traguardo. Comunque sia, questa sarà una settimana forte, avrete dalla vostra parte gli astri e quindi godrete di un oroscopo favorevole già in queste 24 ore.