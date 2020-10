L'Oroscopo di domani 5 ottobre, anticipa che tipo di giornata sarà. In primo piano quindi le previsioni zodiacali di lunedì sull'amore e in ambito lavorativo interessanti i primi sei segni astrali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Tra le tante novità astrologiche in arrivo questo primo giorno della nuova settimana, quelle maggiormente positive sono due: la presenza della Luna in Toro, transito avvenuto sabato 3 ottobre e lo spettacolare trigono in corso tra Venere e Urano. Il periodo pertanto si annuncia molto fortunato per gli amici nativi in uno dei seguenti simboli astrali: Ariete, Gemelli o Cancro, in questo frangente meritatamente sottoscritti con cinque ottime stelline indicative dei periodi di buona fortuna.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 5 ottobre su sentimenti e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 5 ottobre

L'Astrologia è pronta a svelare come sono stati valutati i segni dello zodiaco rientranti nella prima sestina dello zodiaco. Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 5 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a soddisfare la curiosità nonché la voglia di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri alla giornata in arrivo?

In primo piano come già annunciato in apertura tre segni: Ariete, Gemelli e Cancro meritatamente al primo posto in scaletta.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Leone

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 5 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 5 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia un frangente quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, questa parte della settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo per tantissimi di voi nativi. Sforzandosi di sfruttare al massimo ogni buona situazione, a fine giornata senz'altro sarete soddisfatti.

In amore, questa giornata vi regalerà una grandissima energia, ed un ottimo umore. In questo modo riuscirete a capire molto di più sulla vostra vostra vita di coppia e renderete il rapporto decisamente migliore del solito, quasi perfetto. Single, grazie all'influenza del Sole in Bilancia (specularità positiva al 95%), il vostro fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete ottenere quello che più desiderate. Allo stesso tempo non ponetevi limiti ma confessate i vostri sogni più segreti, perché la condivisione costituisce un elemento fondamentale tanto in amicizia quanto in amore. Nel lavoro, i pianeti vi renderanno intuitivi e strateghi. Sarete infatti degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali sono i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto!

Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì annunciano discreto e alquanto positivo il periodo per voi nativi. In generale si profila per molti del segno una buona giornata e la posizione degli astri lo confermano. Le nubi che tenevano in ansia, soprattutto in alcune questioni di carattere economico, sembrano essere passate e staranno lontano per un bel po'. In amore, guarderete il vostro rapporto con entusiasmo ed ottimismo e tutto sarà più piacevole. Trascorrerete dei momenti in perfetta armonia, ricchi di positività e di passione. Single, le stelle dicono che una persona sconosciuta ultimamente farà breccia (o ha già fatto?) nel vostro cuore, colpendovi un po' alla sprovvista.

Quel muscolo nel vostro torace riprenderà a battere, ma la vostra testa cercherà di opporsi: forse, ci potrebbe essere qualcosa che vi blocca. Chiaritevi le idee, solo così potrete vivere le emozioni liberamente senza problemi. Nel lavoro, se aspettavate il momento giusto per strappare una promessa o mettere in cantiere un progetto importante, avanti tutta: ora o mai più! Le vostre idee saranno fonte di occasioni e di prontezza mentale. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro.

In amore, la Luna in prossimità del segno (in arrivo la mattina di martedì 6 ottobre) renderà la giornata divertente. In alcune circostanze vi sorprenderanno tante vicissitudini simpatiche o felici coincidenze: preparatevi a realizzare quasi tutto ciò che desiderate. La vita di coppia intanto vi regalerà momenti di puro godimento, ed il partner vi proporrà di fare nuovi progetti insieme, per un futuro migliore. Single, ottimista ad oltranza, vivrete nella ferma convinzione di trovare proprio questo lunedì la persona da portare all'altare: il grande amore potrebbe essere arrivato. Avete ragione ad affermare che la speranza è l'ultima a morire. Infatti i sogni d'amore sono destinati quasi tutti a divenire realtà!

Nel lavoro, sarà una giornata stimolante e produttiva. Saprete imporvi nelle situazioni più intricate e con le persone più difficili da trattare. Oltre a ciò, riuscirete a dare il meglio di voi stessi in ogni situazione. Farsi notare da qualcuno che conta per ottenere così validi appoggi non sarà affatto difficile. Voto 9.

L'oroscopo di lunedì 5 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì preannuncia un ottimo periodo, il migliore tra i segni sotto analisi in questo contesto. Transiti generosi vi metteranno in perfetta sintonia con un'atmosfera allegra e affettuosa da trascorrere insieme alle persone che amate. Il consiglio è quello di cercare di essere se stessi, di pensare soprattutto alle cose attuali, non a quelle passate o future.

In merito ai sentimenti, il vostro amore verrà travolto da onde romantiche e passionali che vi renderanno felici ed appagati. Questo può costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia che, ultimamente, ha dato segni di cedimento. Single, la Luna vi renderà un vero leader all'interno del vostro gruppo di amicizie. Riuscite sempre a coinvolgere tutti ed a farli divertire con la vostra simpatica ironia. Nel lavoro, ottimo giorno: sarete assolutamente decisi a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi e non intendete guardare in faccia a nessuno. La forza dei vostri progetti e delle vostre azioni sarà incredibile, in questo giorno, con gli astri schierati dalla vostra parte.

Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani predice un periodo abbastanza impegnativo. Diciamo che l'inizio della nuova settimana, viste le effemeridi non troppo a favore, è prevista in linea generale "sottotono". Qualche screzio in più con le persone a voi vicine, rispetto al solito, potrebbe esserci; il che potenzialmente favorirà litigi passeggeri soprattutto a fine giornata. In amore, la Luna sara abbastanza agitata nei vostri confronti, mettendo nel mirino i rapporti famigliari, la sfera privata e persino i vicini di casa. I sentimenti sembreranno essere sulle montagne russe scendendo e risalendo all'impazzata. Prendete tempo se doveste essere in disaccordo con il partner, perché in certi casi è sempre meglio aggirare l'ostacolo che aggredirlo in modo diretto.

Single, finché la barca va lasciatela andare! Perché non sarà la giornata adatta per porsi domande o ipotizzare congetture. Vivete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete illesi. Nel lavoro, questo giorno vi troverà un po' imbronciati e meno socievoli del solito. Non riuscendo a stabilire una piena sintonia con gli altri, penserete che qualcuno non sia completamente sincero nei vostri confronti e cerchi in tutti i modi di mettervi in difficoltà. Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 5 ottobre, indica l'arrivo di un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine. Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio ad eventuali prese di posizione nei confronti di alcune persone che interessano.

In campo sentimentale, l'intesa con la vostra dolce metà sarà ottima grazie ad un risveglio improvviso di passione e complicità. Idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi e senza troppa fatica, riuscirete a creare un'atmosfera magica ed intrigante. Piccola sorpresina a fine pomeriggio... Single, con Mercurio e Urano a favore (sestile e trigono a Venere nel segno), avrete voglia di viaggiare e di sentire addosso un'immensa carica vitale. Venere vi farà sentire attraenti ed irresistibili: potrete dilettarvi a dare spago ai vostri tanti spasimanti, il che vi farà sentire al centro del mondo. Nel lavoro, potrete sistemare quello che avete in sospeso senza sforzo. Dovreste solo dimostrare (ogni tanto) una maggiore disponibilità al dialogo ed attenzione alle questioni finanziarie.

Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.