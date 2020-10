L'Oroscopo dal 19 al 25 ottobre apre le porte a una settimana sfavillante e al contempo battagliera. Se negli ultimi tempi ci sono stati dei cambiamenti, nei prossimi giorni si verificheranno ulteriori novità. Approfondiamo scoprendo le previsioni delle stelle.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Durante la settimana prossima si registrerà un certo movimento economico piuttosto rilevante. Avrete a che fare con delle giornate movimentate e al contempo serene. La freschezza dell'autunno assorbirà la vostra attenzione spingendovi a fare il salto nel buio. Qualcuno dovrà fare i conti con degli ennesimi cambiamenti.

Toro - Nel corso della settimana avrete da sistemare delle situazioni molto importanti. Novembre sarà un mese particolarmente oscuro, per cui puntate il tutto per tutto in questa settimana. Non trascurate i vostri hobby, specie se servono a farvi scaricare lo stress che tendete ad accumulare con troppa facilità.

Gemelli - Puntate alla semplicità. L'oroscopo invita a mettere da parte quelle cose che distraggono e non portano a nulla di buono. Di questi tempi occorre essere brevi e coincisi senza divagare troppo. Cambiamenti in vista, presto la vostra vita non sarà più la stessa di prima.

Cancro - Aspettatevi una settimana 'chiave' in cui tutto sarà fondamentale. Molte questioni saranno archiviate e comincerete a incamminarvi verso l'uscita di quel tunnel in cui siete rimasti bloccati per tanto tempo.

Se nelle prime settimane di ottobre avete combattuto contro l'apatia e la deconcentrazione, nei prossimi giorni inizierete ad avere le idee più chiare.

Leone - L'oroscopo annuncia una lieta settimana in cui tutto andrà secondo i vostri piani. L'amore farà scintille. Chi è solo, si divertirà ad approfondire delle conoscenze e non saranno da escludersi delle dichiarazioni.

Sarà bene fare attenzione a quei posti troppo affollati, mai come ora è meglio mettere la salute in primo piano.

Vergine - Nei primi giorni della prossima settimana ci saranno delle novità nel campo lavorativo ed economico. Aspettatevi di tutto! I vostri sogni cominceranno a prendere forma, quindi nel caso in cui doveste arrivare al punto di voler gettare la spugna, non fatelo assolutamente.

Possibili appuntamenti dal parrucchiere o dal meccanico.

Previsioni settimanali per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia - Le previsioni astrali dal 19 al 25 ottobre segnalano un ritorno di fiamma per coloro che hanno alle spalle un amore travolgente, ma che purtroppo è finito male. Sarà possibile avere una seconda occasione! Chi è in coppia da qualche anno, tornerà a progettare insieme alla persona amata e finalmente il futuro apparirà ancora una volta roseo. Passione alle stelle.

Scorpione - Settimana molto interessante, anche se sarete soggetti a sbalzi d'umore repentini. Ci saranno dei ritardi e degli slittamenti d'orario che vi faranno innervosire un bel po'.

Con il partner di sempre, le incomprensioni rischieranno di dar vita ad una lunga e spinosa conversazione. Delle persone vi porranno delle domande fin troppo esplicite.

Sagittario - Una vecchia strategia vi tornerà di grande utilità nell'arco della prossima settimana che si preannuncia piena di movimenti. Sarete al meglio della forma. Non saranno da escludere dei diverbi in famiglia o tra i colleghi. Cercate di non mollare mai e fate affidamento sulla carica cosmica favorevole di cui beneficerete a inizio settimana.

Capricorno - L'oroscopo annuncia una ventata di positività grazie alla Luna nel vostro segno nel cuore della settimana. Per voi sarà come ottenere una tregua dalle costanti preoccupazioni che vi accompagnano da tempo.

Entro dicembre, si definiranno diverse situazioni. In famiglia tutto andrà bene e avrete modo di trascorrere delle serate divertenti, magari guardando dei film emozionanti.

Acquario - Energie e idee non vi mancheranno, ma sarà meglio cercare di non strafare. Vi comporterete in modo guardingo a causa di alcune situazioni poco stabili e limpide. Forse un recente avvenimento vi ha costretto a fare dei cambi di programma, destinati ad incidere sulle prossime giornate. Fatevi aiutare perché non siete indistruttibili.

Pesci - Aspettatevi una settimana di sfide. Dovrete tirare fuori tutta la vostra intelligenza e cercare di portare a termine quei progetti che avete in cantiere da tempo. Per chi ha da poco intrapreso una relazione o sta approfondendo una certa conoscenza, in settimana ci saranno dei cambiamenti.

Evitate di fare le ore piccole e bandite la distrazione.