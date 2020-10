A novembre 2020 troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari degni di nota: il Sole viaggerà dall'orbita dello Scorpione al Sagittario, nel frattempo Venere assieme a Mercurio si sposteranno dal segno della Bilancia allo Scorpione.

Oroscopo mensile, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Scorpione e Cancro, meno entusiasmante per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: stacanovisti. Nel mese del compleanno i nati sotto il segno dello Scorpione potranno godere del supporto fornito dal terzetto Mercurio-Venere-Sole, che porterà presumibilmente tenacia e acume mentale, facendoli divenire instancabili sul piano professionale.

Giorni fortunati: 11, 16 e 20.

2° posto Cancro: finanze top. Il bottino economico del primo segno d'Acqua avrà ottime chance di essere particolarmente florido in questo mese, specialmente nelle settimane centrali dove saranno favoriti investimenti mirati, come ammodernare l'attrezzatura lavorativa o prodigarsi alla ricerca di un corso d'aggiornamento. Giorni fortunati: 12, 14 e 15.

3° posto Pesci: shopping. Quando il mese si starà avviando a conclusione, dal 21 in poi, il dodicesimo segno zodiacale potrà, con ogni probabilità, concedersi degli acquisti per il nido domestico, malgrado debba porgere attenzione alla confusione donata dal binomio Plutone-Nettuno che li spingerà a spendere più del necessario.

Giorni fortunati: 11, 13 e 18.

I mezzani

4° posto Vergine: cambi improvvisi. Coi pianeti generazionali in moto diretto stimolati da Urano in retrogradazione, i nati Vergine potrebbero trovarsi alle prese con un novembre pieno di cambiamenti lavorativi, spesso inaspettati. La 'partita' del periodo sarà giocata dai nativi in base al grado di adattabilità che avranno verso tali mutamenti, perché dare prova di ostinazione nel proseguire il vecchio percorso sarà controproducente.

Giorni fortunati: 17, 19 e 20.

5° posto Bilancia: compromessi. Alle prime due settimane che si riveleranno presumibilmente routinarie, seguirà una seconda parte del mese dove i nati Bilancia, per il quieto vivere, dovranno scendere a qualche compromesso nell'ambiente professionale. Giorni fortunati: 10, 18 e 19.

6° posto Leone: fine mese top. Novembre avrà buone chance di rivelarsi un mese in crescendo per i nati sotto il segno del Leone, in quanto ad una prima parte dove idee e voglia di fare non mancheranno (Mercurio e Venere in Bilancia) seguirà una seconda parte dedita all'attuazione delle stesse (Sole in Sagittario) con risultati che giungeranno copiosi a dicembre. Giorni fortunati: 4, 7 e 22.

7° posto Sagittario: pensierosi. Dal giorno 11 al 20 novembre, quando il parterre planetario vedrà predominanti i valori Acqua e Terra, i nati Sagittario potrebbero divenire oltremodo pensierosi verso il loro prossimo futuro professionale. Le prime due decadi, infatti, peccheranno presumibilmente d'impazienza, rendendosi conto che i loro progetti lavorativi non avranno spazio di manovra al momento.

Giorni fortunati: 10, 22 e 23.

8° posto Gemelli: insofferenti. Il secondo segno d'Aria nel mese di novembre si troverà, c'è da scommetterci, alle prese con una certa insofferenza legata alle proprie finanze. Molti nativi, infatti, si sono lanciati in spese voluttuarie a ottobre e adesso il bottino economico potrebbe risentire di tali colpi di testa. Giorni fortunati: 7, 19 e 29.

9° posto Ariete: nervosi. Col duetto Mercurio-Venere nell'opposta Bilancia e Marte, sui loro gradi, in pressante retrogradazione, ecco che i nati Ariete potrebbero risultare parecchio nervosi, specialmente nelle prime due settimane del mese quando anche una minuzia riuscirà a far emergere la loro ira. Giorni fortunati: 2, 21 e 22.

Ultime posizioni

10° posto Toro: risultati flop. Ad essere maggiormente bersagliati, astrologicamente parlando, saranno i nati Toro che svolgono un lavoro autonomo, in quanto si troveranno probabilmente a dover far fronte a delle spese legate all'attività, che saranno maggiori degli incassi e dei risultati ambiti. Giorni fortunati: 5, 7 e 19.

11° posto Acquario: attendisti. Basteranno i primi giorni di novembre per far comprendere ai nati Acquario che il tempo della svolta professionale non è ancora giunto, difatti durante le prime tre settimane dovranno fare i conti con i voli pindarici donati da Mercurio e Venere in Bilancia che si scontreranno con l'austerità del Sole in Scorpione. Fortunatamente, però, il 22 ci sarà lo sbarco del Luminare diurno nell'amico Sagittario e qualche spiraglio inizieranno a scorgerlo.

Giorni fortunati: 22, 24 e 25.

12° posto Capricorno: confusi. Le posizioni poco concilianti di Mercurio (prima in Bilancia e successivamente in Scorpione) unite a Plutone sui loro gradi tenderanno a confondere i nativi sul da farsi in ambito lavorativo, anche a fronte della precarietà che parranno respirare nel luogo professionale. Novembre, infatti, sarà un periodo in cui il terzo segno di Terra sarà chiamato ad evitare colpi di testa, dettati da rabbia o scoramento, e mantenere quanto più salde le posizioni professionali raggiunte sinora. Giorni fortunati: 5, 17 e 21.