Cosa prevede l'Oroscopo del giorno 17 ottobre per i vari segni dello zodiaco? Dopo un venerdì con il novilunio in Bilancia, questo sabato partirà con la Luna in Scorpione in fase crescente. Via libera al divertimento, allo shopping e all'intesa familiare. Sarà una giornata importante per coloro che appartengono al Cancro, inoltre, non mancheranno novità.

Approfondiamo cosa è lecito attendersi in questo sabato attraverso le previsioni della giornata e consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e oroscopo di sabato 17 ottobre per gli ultimi sei segni

Capricorno – 12^ posizione - Avete paura di prendere delle decisioni ed è proprio per questa ragione che vi sentite bloccati e non riuscite ad andare avanti.

Sfruttate questo sabato per scavare a fondo nelle vostre paure e sradicarle per sempre. Portare avanti i problemi servirà solamente a farvi trascorrere delle brutte giornate, quindi datevi da fare per venirne a capo. Ogni cosa ha un suo prezzo. In serata riuscirete a svagarvi grazie a un bel programma televisivo che vi farà sbellicare dalle risate.

Amore: siate più comprensivi e indulgenti con le persone care;

Lavoro/Soldi: non accollatevi ulteriori responsabilità;

Salute: qualcuno vive con il peso di una profonda sofferenza.

Ariete – 11^ posizione - Siete un po' demotivati ultimamente. Avete soltanto voglia di starvene davanti alla TV e mangiare senza sosta. Magari state accampando scuse su scuse pur di non fare palestra, pulizie o lavorare/studiare.

L'autunno vi mette sempre a dura prova, ma anziché procrastinare fate quello che dovete fare e basta. Stabilite un piano d'azione e studiate un modo per semplificare le cose il più possibile. Quello che conta è cominciare, il resto verrà in automatico.

Amore: forse la passione è calata a picco. Questo sabato sarà perfetto per fare una bella sorpresa al partner. Non aspettate che sia l'altro a fare la prima mossa;

Lavoro/Soldi: procrastinare vi farà rimanere nel punto in cui vi trovate adesso. Se volete migliorare la vostra qualità di vita, rimboccatevi le maniche;

Salute: la settimana vi ha stressato tantissimo, ma ora potrete recuperare.

Vergine – 10^ posizione - Una vita senza sfide, è noiosa.

Spesso sbruffate e vi chiedete perché una determinata situazione sia capitata proprio a voi. Scomponendo i problemi, si trova la soluzione. Non siete soli come pensate, quindi tirate fuori i vostri problemi e confidatevi: le parole donano un sollievo immediato. Chi sta poco bene, vorrebbe poter fare più cose ma si sente impossibilitato, tuttavia, cercate di fare del vostro meglio.

Meglio fare errori e chiedere scusa, piuttosto che collezionare rimorsi e rimpianti.

Amore: avete l'impressione che la persona amata si stia allontanando, in tal caso prendete l'iniziativa e partita alla conquista;

Lavoro/Soldi: in mattinata avrete da occuparvi di alcune transazioni economiche. Avete in programma dello shopping;

Salute: attenzione a dove metterete i piedi.

Leone – 9^ posizione - I sogni, se lasciati troppo a lungo nel cassetto, sono destinati a fare la muffa. Ogni giorno dedicate qualche minuto ai vostri obiettivi personali, qualunque essi siano. Non esistono strade impercorribili, spesso è la paura di sfracellarsi che impedisce di intraprendere un determinato sentiero. Superate i vostri limiti, un passo alla volta e senza mettervi di fretta.

Ponetevi dei piccoli obiettivi con annessi premi, in tal modo sarete stimolati a fare di più.

Amore: amare non significa avere un partner accanto a tutti i costi. Prendete la vita così come viene e senza farvi troppi problemi;

Lavoro/Soldi: siete in cerca di un impiego ma non riuscite a trovare nulla di soddisfacente. Ripartite da zero e prendete la vita come una sfida;

Salute: avrete una irrefrenabile voglia di pizza.

Sagittario – 8^ posizione - Non rivangate continuamente il passato perché non tornerà più. Cercate di concentrarvi sul presente e lavorate per costruire un bel futuro. Non perdete di vista le vostre priorità e date maggiore spazio a chi vi vuole veramente bene. In questo weekend sarete un po' confusi e turbati, l'autunno vi rattrista molto e il freddo vi spinge a lasciarvi andare.

Giorno per giorno, cercate di assaporare la vita in tutte le sue sfumature: "Ogni medaglia ha il suo rovescio".

Amore: mettetevi in gioco. Sarà difficile incontrare la vostra anima gemella stando seduti sul divano

Lavoro/Soldi: stabilite dei budget per le varie spese e non oltrepassate i limiti;

Salute: mal di testa o problemi alla pressione.

Pesci – 7^ posizione - L’oroscopo di sabato 17 ottobre invita a rilassarsi. In genere, nel fine settimana avete più cose da fare rispetto agli altri giorni e questo, a lungo andare, rischierà di farvi saltare qualche nervo. In giornata, in famiglia sarà necessario aprire un argomento importante riguardante il prossimo futuro. Prendetevi le vostre responsabilità e non gettate la spugna al primo problema o errore.

Il tempo vi darà ragione.

Amore: il partner vi sta accanto, ma spesso vi sentite soffocare;

Lavoro/Soldi: la busta paga soggiorna poco tempo nel vostro conto a causa delle numerose spese che dovete sostenere periodicamente. Evitate di acquistare gli oggetti a rate, presto ci saranno delle occasioni favorevoli che vi faranno risparmiare un sacco;

Salute: evitate l'automedicazione.

I primi sei segni zodiacali e relativo oroscopo

Gemelli – 6^ posizione - Ostacoli, sfide e imperfezioni saranno sempre presenti perché fanno parte dell'intero pacchetto della vita, esattamente come la gioia, le rivincite e l'amore. Ultimamente vi state interrogando sul vostro futuro e su quello generale. Magari vi chiedete cosa accadrà tra qualche mese o il prossimo anno, la vostra domanda è: le cose torneranno come un tempo?

Siete preoccupati per una persona cara, non volete che le succeda qualcosa di brutto. Spostate l'asse della vostra concentrazione sul presente altrimenti finirete per ingigantire lo stato d'animo negativo e immaginario. Affrontate i problemi quando e se verranno.

Amore: non vi sentite più desiderati come un tempo. Se siete single non avete molta voglia di mettervi in gioco;

Lavoro/Soldi: il vostro conto non accenna a dare segnali di ripresa, inoltre, a breve sarà Natale e siete preoccupati per le spese da effettuare;

Salute: una camomilla e il piacevole tepore di un bagno caldo o del caminetto scoppiettante, vi doneranno un senso di beatitudine.

Toro – 5^ posizione - Il successo è uno sport duro che richiede il massimo sforzo fisico e mentale.

Diffidate degli obiettivi facili e privi di ostacoli, anzi. Più è grande il vostro sogno, più strada dovrete percorrere. Non esistono scorciatoie, quelle sono destinate a durare poco e a non dare abbastanza soddisfazioni. Investite su voi stessi e miglioratevi ogni singolo giorno attraverso corsi, contatti positivi e letture stimolanti. Scegliete di agire, non di soccombere.

Amore: non bruciate le tappe;

Lavoro/Soldi: cercate di compiere ogni giorno un singolo passo in avanti verso i vostri obiettivi/sogni;

Salute: un po' di malinconia vi terrà compagnia in giornata, ma il passato è passato.

Cancro – 4^ posizione - L’Oroscopo parla di un sabato importantissimo per rivalutare delle situazioni e per fare mente locale sul dove state andando.

Da tempo avete perso la motivazione, ovvero la benzina capace di stimolarvi a lavorare sui vostri sogni e obiettivi. È molto probabile che siate scivolati nella tela dell'apatia e che abbiate bisogno di qualcosa di nuovo, magari di un regalo o di un altro obiettivo. Potete fare tutto quello che vi mettete in testa di voler fare, ma non permettete agli altri di depistarvi. Tempo al tempo e vi prenderanno di esempio, intanto continuate a seguire il vostro istinto.

Amore: in una relazione occorre rispettarsi a vicenda e curare gli interessi dell'altro;

Lavoro/Soldi: non eccedete con il lavoro, i vostri di livelli di stress risulteranno alti in queste 24 ore. Prendetevi un weekend di meritato riposo;

Salute: la notte faticate a chiudere occhio perché la vostra mente si perde nel fitto bosco delle preoccupazioni.

Acquario – 3^ posizione - Via libera allo shopping, alle uscite in compagnia e al divertimento.

Dopo una settimana affaccendata potete staccare la spina e dedicarvi alle vostre passioni. Non ponete limiti alla creatività e svagatevi. Riuscirete a recuperare quelle forze che avete consumato nei giorni scorsi. Qualcuno riceverà una notizia importante, altri trascorreranno il sabato in compagnia della persona del cuore.

Amore: i nuovi incontri saranno favoriti;

Lavoro/Soldi: shopping;

Salute: vi sentirete molto bene.

Scorpione – 2^ posizione - Dopo una settimana estremamente agitata, finalmente ritornerete a essere più tranquilli. L'oroscopo dice che una notizia in particolare vi porterà a tirare un respiro di sollievo. In questo periodo state lavorando su voi stessi e sul miglioramento lavorativo e/o economico.

Magari siete in cerca di idee accessibili e fresche che vi consentano di incassare un'extra. Comunque sia, in queste 24 ore avrete modo di togliervi una piccola soddisfazione. Avrete il sorriso stampato sulle labbra e in famiglia si respirerà un'aria di unione e armonia.

Amore: un collega o un compagno di studi prova un forte sentimento per voi, ma se siete felicemente in coppia, evitate di alimentare false speranze;

Lavoro/Soldi: shopping online, qualcuno sta già cercando delle offerte per risparmiare in vista del Natale;

Salute: pisolino pomeridiano in vista.

Bilancia – 1^ posizione - Le previsioni astrologiche sono un concentrato di energia e positività. In questo particolare periodo storico è possibile fare due cose: adattarsi oppure cercare di cambiare le cose.

Essendo il vostro un segno ambizioso, ma poco fiducioso nelle proprie capacità, potete agire e stravolgere le carte in tavola. Nel tempo libero cercate di affinare le vostre armi e di studiare tutti i modi per migliorare. Aspettatevi un sabato appagante ed emozionante, il divertimento non mancherà. Qualcuno riceverà una visita o una chiamata.