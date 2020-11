Per il segno dei Pesci, questo dicembre 2020 potrebbe non essere un mese pieno di luci e di colori come si potrebbe sperare, soprattutto per quanto riguarda la fortuna, che al momento potrebbe non decollare affatto. In particolare ci sarà bisogno di ponderare più accuratamente le azioni nella sfera lavorativa. Saranno molto più frequenti i momenti di stanchezza, per non parlare della scarsa qualità delle discussioni sul piano amoroso.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Pesci del mese di dicembre.

Amore

Se avete bisogno di alcuni chiarimenti nella coppia, dovreste fare attenzione alle tempistiche, perché dal giorno 16 dicembre Venere non vi sarà più favorevole e dovrete avere delle “basi” su cui poggiare la vostra fiducia se dovesse presentarsi un momento critico.

Anche il semplice dialogo potrebbe risultare difficile, pieno di ostacoli e di incomprensioni.

Nel periodo natalizio potreste attraversare uno stato di apatia, che in realtà si sta presentando già da molto tempo a questa parte, anche se per fortuna in famiglia si respirerà una atmosfera più tranquilla rispetto a quella che vivrete nella vostra relazione.

Lavoro

Avrete voglia di sviluppare e mettere in pratica la vostra creatività, di dimostrare molto di più rispetto a quanto fatto finora. Ma sfortunatamente, se sarete troppo impulsivi o se vi riempirete di impegni, potreste non essere in grado di stare dietro a tutto. Dovrete cercare di limitare al massimo il vostro carico di lavoro e dedicarvi a tutto più attentamente, anche se si tratterà di studio.

Mercurio sarà molto sfavorevole, e le cose peggioreranno con l'incedere dei giorni, perciò fate attenzione anche a ciò che acquistate e assicuratevi di non investire troppi soldi.

Fortuna e salute

La fortuna di Giove sarà molto negativa, perciò ci potrebbero creare situazioni avverse sul lavoro e che vi impediranno di andare al punto sulle questioni affaristiche.

Dovrete cercare di costruire da soli la vostra buona sorte, ma dovrete farlo al rallentatore, “pezzo per pezzo”. Siate prudenti e non eccedete senza avere la certezza del successo. Inoltre Saturno vi darà dei momenti difficili, abbastanza faticosi e che vi faranno pensare di non essere all'altezza, portandovi a demoralizzarvi.

Purtroppo anche Marte non sarà dalla vostra parte, quindi potreste avvertire molta stanchezza, poca voglia di mettervi in gioco, anche se sarà necessario farlo in determinati frangenti.