Nel primo fine settimana del 2025, l'oroscopo del weekend dal 4 al 5 gennaio vede i Pesci protagonisti in amore, grazie al sostegno della Luna e di Venere, pronti a dare un tocco più romantico e vivace alla propria vita amorosa. I Gemelli non saranno così tranquilli in amore, desiderosi di qualche cambiamento, mentre la produttività del Sagittario potrebbe calare.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 gennaio 2025 segno per segno

Ariete: il primo fine settimana dell'anno andrà via in maniera scorrevole e piacevole, anche se questo cielo non sarà così influente.

Con il partner non mancheranno bei momenti, che però dovrete essere in grado di saper gestire. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo sta per cambiare, e voi dovrete sapervi adattare alle nuove situazioni che verranno. Voto - 8️⃣

Toro: vita sentimentale stabile per voi nativi del segno. L'arrivo di Venere nel segno dei Pesci vi spingerà a fare qualcosa di più per il vostro rapporto, e costruire un'intesa decisamente migliore. Sul posto di lavoro avrete buoni propositi per quest'anno. Sfruttate questo periodo quindi per studiare le prossime mosse e risalire la china. Voto - 8️⃣

Gemelli: sentirete la necessità di cambiare qualcosa nella vostra vita sentimentale e nella vostra relazione di coppia.

Tra voi e il partner ci saranno alcuni aspetti da limare, e che potrebbero richiedere del tempo. In campo professionale la situazione sarà ancora difficile da gestire. Tuttavia, sappiate che questo cielo sta per assumere una forma più armoniosa nei vostri confronti. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Single oppure no, non mancheranno buone emozioni tra voi e la persona che amate, godendo di momenti dolci e appaganti. Sul posto di lavoro state preparando i vostri progetti con attenzione, che presto prenderanno forma e vi permetteranno di raggiungere importanti risultati. Voto - 8️⃣

Leone: il vostro fine settimana sarà abbastanza discreto in amore grazie a un cielo poco influente.

Single oppure no, studiate bene il rapporto con la vostra fiamma, e preparatevi per costruire una relazione più intensa. Sul posto di lavoro sarà necessario ultimare alcune mansioni in questo periodo, soprattutto prima che stelle come Mercurio e Marte smettano di essere favorevoli. Voto - 7️⃣

Vergine: non ci saranno tanti momenti di intesa con il partner a causa della Luna e di Venere in aspetto sfavorevole. Il nuovo anno non inizierà benissimo per la vostra relazione di coppia, e avrete bisogno di tempo prima che le cose si sistemino. In campo professionale avrete buone idee in mente, ma dovrete aspettare ancora un po’ prima di poterle applicare. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale abbastanza discreta in questo primo weekend di gennaio.

Il rapporto con il partner sarà stabile, e saprete vedere il buono della vostra relazione anche nelle piccole cose. Sul fronte professionale sarete ben organizzati nelle vostre mansioni. Sarà anche un buon momento per ultimare alcuni lavori che hanno richiesto tempo e risorse. Voto - 8️⃣

Scorpione: i buoni sentimenti tra voi e la persona che amate non mancheranno in questo fine settimana di gennaio. Con la Luna e Venere in buon aspetto dal segno amico dei Pesci, sarete capaci di costruire un rapporto intenso di emozioni. Anche voi single potreste trovare intesa con la vostra fiamma. In ambito professionale è arrivato il momento di mettervi all'opera con nuovi progetti, e dimostrare che siete in grado di gestire i vostri progetti in modo indipendente.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un fine settimana difficile in campo amoroso per voi secondo l'Oroscopo. Questo cielo vedrà l'astro argenteo e il pianeta dell'amore in cattivo aspetto, che potrebbero innescare una spiacevole crisi con la vostra anima gemella. Anche nel lavoro la vostra produttività sarà in calo, considerato che queste stelle stanno per allontanarsi dal vostro segno. Sarà importante in questo periodo evitare errori e vivere di rendita. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali favorevoli dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Sarà un periodo intenso di emozioni per voi e la persona che amate, con tante cose da fare insieme che fortificheranno il vostro legame. Sul posto di lavoro sarete spinti da buone idee, ma attenzione all'arrivo di Marte in opposizione, che vi toglierà un po’ di energie.

Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna e Venere saranno di fronte a voi, la vostra storia d'amore si rivelerà comunque abbastanza soddisfacente, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro questo primo weekend dell'anno sarà tutto sommato produttivo, e vi sentirete un po’ più carichi ora che Marte sarà meno influente. Voto - 7️⃣

Pesci: non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale in questo periodo secondo l'oroscopo, grazie alla Luna e Venere in congiunzione al vostro cielo. Single oppure no, avrete ottime occasioni per riuscire a fare colpo nel cuore della vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale qualcosa sta per cambiare in meglio. Siate in grado di cogliere le occasioni che arriveranno. Voto - 8️⃣