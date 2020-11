Prosegue la settimana dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare martedì 17 novembre per tutti i segni. Di seguito l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 17 novembre

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata vivrete delle piccole discussioni, ma nel complesso potrà comunque essere interessante. Nel lavoro possibili cambiamenti, sarà importante saperli gestire.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata potrà essere sfruttata per chiarire alcune indecisioni. Nel lavoro, chi ha avuto dei problemi ora può scorgere delle opportunità da sfruttare.

Gemelli: in campo sentimentale vi sentite particolarmente nervosi, periodo che vi invita ad essere cauti. Nel lavoro cercate di badare al lato finanziario, potrebbero esserci delle spese impreviste.

Cancro: vi sentite particolarmente stanchi, evitate momenti di disagio in campo professionale. Nervosismo in amore, non cedete alle polemiche, che potrebbero compromettere il vostro rapporto.

Leone: in campo lavorativo vi sentite più energici, siete pronti a fare delle scelte interessanti. A livello emozionale avete voglia di cambiare alcune situazioni, le stelle di questa giornata aiutano.

Vergine: per i nati sotto il sesto segno zodiacale questa giornata sarà un po' sottotono. Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti nei prossimi mesi.

Per quel che riguarda il lato sentimentale, giornata stancante, ma presto ci sarà un bel recupero.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: nel lavoro, se ci sono delle scelte da prendere, non esitate, potrete fare dei passi avanti. Per quel che riguarda il campo amoroso, non rimandate nulla i prossimi giorni, questo è il momento più propizio per chiarire dei malintesi.

Scorpione: possibili agitazioni per il segno, è probabile che in campo lavorativo dobbiate vivere degli scontri. Sono molte le responsabilità che avete in questo periodo. Per quel che riguarda il campo amoroso evitate provocazioni.

Sagittario: a livello amoroso, in questa giornata in nati sotto questo particolare segno vivranno delle belle emozioni, grazie anche alla luna favorevole.

Nel lavoro cambiamenti positivi, se ci sono state delle problematiche in passato, ora è un momento di ripresa.

Capricorno: novità lavorative per il segno. In amore, la luna presto sarà attiva, è probabile che in questa giornata vi facciate prendere dal nervosismo.

Acquario: in campo amoroso vi sentite sottotono, alcune coppie potrebbero non riuscire a comunicare. A livello professionale gestite meglio i vostri investimenti.

Pesci: nel lavoro dovrete risolvere delle problematiche, è probabile però che in questa giornata siate distratti. In campo amoroso è il momento di recuperare un po' di serenità.