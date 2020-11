Nel corso della giornata di venerdì 20 novembre 2020 ci sarà una ricerca di familiarità e di amore da parte di molti segni dello zodiaco, fra cui il segno del Capricorno e il segno dei Pesci in testa.

La Vergine invece sarà più orientata verso posizioni più materiali, il Leone quelle professionali.

La stanchezza e lo stress purtroppo rovineranno la giornata dei segni della Bilancia e dell'Acquario, ma quest'ultimo si risolleverà in men che non si dica.

In basso sono presenti le previsioni dell'oroscopo segno per segno.

Leone soddisfatto

Ariete: la vostra “riabilitazione” sul lavoro e sulle finanze vi ha messo in una posizione di relativa tranquillità, quindi non sarà un problema rilevante quello di staccare per un po' la spina in virtù di qualche svago che possa distrarvi.

Toro: la sintonia con il partner si trasformerà presto in una accesa intesa passionale. Sarà in queste ore che riscoprirete di essere innamorati più di quanto potevate immaginare in un primo momento della persona al vostro fianco.

Gemelli: anche se il suolo lavorativo non sarà molto fertile in questo periodo, avrete comunque i guadagni per cui avete tanto lavorato nelle settimane precedenti. Sarà l'occasione di fare qualche passo avanti con la persona amata.

Cancro: la ripresa amorosa dopo il periodo burrascoso di questi giorni sarà una vera e propria boccata di aria fresca. Vivrete non soltanto una giornata di forte passionalità, ma anche un momento di confronto molto produttivo per ambe le parti.

Leone: porterete a casa le prime soddisfazioni professionali, ma ancora non potrete scendere a patti con la conciliazione fra lavoro e famiglia. Potrete comunque organizzare qualcosa che renderà i prossimi giorni più interessanti e divertenti.

Vergine: state pensando di fare un acquisto che non vorreste rimandare, ma ancora la certezza non ha ancora fatto la sua parte nella vostra mente.

Nel frattempo, ci sarà qualche piccolo argomento con il partner che solleverete in favore della vostra famiglia.

Stress in ribasso per l'Acquario

Bilancia: siete stressati, e non ci saranno scuse che tengano di fronte ai primi segnali di stanchezza palese. La serata sarà perfetta per ricaricare le batterie e per dare modo alla vostra mente di rimettere a posto le idee.

Scorpione: un ex o una persona che vi sta particolarmente cara e che non vedete da tanto tempo vi ritornerà alla mente, facendovi rivivere una nostalgia che sembrava assopita, almeno nell'apparenza. Prendete una decisione in merito.

Sagittario: la vostra squadra lavorativa sarà entusiasta delle vostre idee, specialmente se coinvolgerete anche altri dettagli interessanti. In amore per il momento la situazione potrebbe oscillare fra divertimento e noia.

Capricorno: il focus sulla famiglia vi darà ragione su alcune impressioni recenti. Avrete modo di fare più chiacchierate, di argomentare una discussione che si rivelerà molto costruttiva e che vi darà anche qualche idea inaspettata.

Acquario: finalmente lo stress calerà molto drasticamente, tanto che anche la situazione lavorativa più spinosa potrebbe essere affrontata con calma e serenità, senza che la vostra apprensione si trasformi irrimediabilmente in rabbia.

Pesci: in amore si potrebbero verificare dei dubbi che non comporteranno gelosia, bensì una gran voglia di rinnovarsi sul piano più sentimentale del vostro rapporto. Ultimamente vi siete dimostrati più cinici di quelli che siete realmente.