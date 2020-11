L'Oroscopo del giorno 20 novembre è pronto a dare una valutazione in merito al prossimo venerdì. Sotto analisi in questa sede sono i sei simboli astrali appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, ovvero quelli compresi da Bilancia fino a Pesci.

Grandi possibilità si intravvedono in questa giornata sia in ambito sentimentale che lavorativo, ma pochi saranno i fortunati in amore e nel lavoro: fra essi ci sono certamente i nati in Acquario e Pesci, che questo venerdì potranno avere al loro fianco la buona sorte. Invece, con un po' d'amaro in bocca resteranno i nativi della Bilancia, purtroppo preventivati dall'Astrologia in giornata "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare a valutare le previsioni zodiacali di venerdì segno per segno.

Classifica stelline 20 novembre

Il prossimo venerdì è pronto a "deliziarci" con qualche ottima sorpresa, ovviamente non per tutti. A dare le giuste risposte, forse anche deludendo qualcuno, è la nostra classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata del 20 novembre. Vediamo allora come sono state distribuite le stelline giornaliere, ovviamente partendo dal migliore in assoluto fino alla "coda", rappresentata dal simbolo di Aria della Bilancia.

Il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo per gli ultimi sei segni dello zodiaco:

★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario, Capricorno;

★★★: Bilancia.

★★: nessuno.

Previsioni zodiacali del 20 novembre: questioni 'pesanti' da sbrogliare per i Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★.

L'astrologia del giorno presume possa arrivare un periodo noioso con qualche contrattempo, piuttosto che momenti positivi. L'asse dissonante generato dalla opposizione in corso tra Urano e Venere - pianeta di settore - senza dubbio lascerà un'impronta abbastanza negativa in determinati momenti della giornata.

In amore, mettetevi pure l'animo in pace: non avrete tante possibilità da sfruttare, oppure su cui puntare. Anzi, pensateci bene su prima di fare un qualsiasi passo avventato. In previsione, piccoli attriti con il partner: evitate di cadere nella trappola del risentimento, non sarà proprio il caso questo venerdì.

Voialtri in stato singolo invece, meno farete e meglio sarà: in questo modo eviterete di immischiarvi in situazioni difficili poi da sistemare. Discreto il rapporto con partner e amici, a rilento con qualche familiare. Nel lavoro, se siete in attesa di risposte o riscontri da esami o per verifiche professionali, non a tutti arriveranno soddisfazioni. Voto 7.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Il prossimo venerdì come sarà riguardo ai sentimenti e al lavoro? Visto che la speranza è sempre l'ultima a morire, vi esortiamo a non perderla, anche se doveste avere difficoltà nel corso della giornata. In amore siate pazienti, dunque, cercate di non dare troppo peso ai recenti battibecchi avuti con persona amata, amici o familiari.

Riuscirete comunque, con intelligenza, a smarcarvi da eventuali situazioni pericolose per la vostra stabilità mentale. A mancare potrebbe essere un po' di passionalità, ma potrete sempre recuperare prendendo da voi iniziative piccanti. Single, avete un fascino irresistibile in grado di attirare come una calamita chiunque vi giri attorno: non sprecate questa ottima opportunità visto che avrete le stelle, seppur parzialmente, dalla parte vostra. Nel lavoro, la laboriosità e la buona volontà dovranno essere le qualità migliori su cui puntare questo venerdì, ok? Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo di domani 20 novembre al Sagittario indica che partirà con una marcia abbastanza lenta questa parte finale della settimana lavorativa.

Probabilmente vi saranno delle questioni abbastanza pesanti da sbrogliare. In amore, soprattutto coloro saldamente in coppia, è consigliato fare un piccolo passo indietro in merito a certe pretese all'indirizzo del partner. Ad avere qualche problemino di troppo invece, saranno coloro con un rapporto sentimentale in declino oppure già alle spalle: da evitare scontri o ritorsioni. Single, la Luna vi spingerà ad agire con molto riserbo e discrezione in tutti gli ambiti della vita. Non esponetevi in situazioni in cui non avrete la certezza di poter ottenere dei buoni risultati. State tranquilli, perché la felicità potrebbe essere più vicina di quanto immaginate. Nel lavoro, lasciate correre quelle situazioni instabili che hanno caratterizzato le giornate scorse, non ne vale assolutamente la pena.

Voto 8.

Oroscopo del giorno 20 novembre: Giove e Saturno in quadratura per il Capricorno

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano una giornata probabilmente quasi tutta indirizzata alla pura normalità. Giove e Saturno nel segno si troveranno in quadratura a Venere in Bilancia. Fortunatamente avrete come seconda chance il Sole, in sestile agli stessi Giove e Saturno. L'inizio mattinata, specialmente per chi ha problemi di coppia, sarà all'insegna della litigiosità e della ripicca: "Tu mi hai fatto (detto) questo? Io allora ti faccio quest'altro, così impari!". Non ci siamo... Non è questo il modo migliore per affrontare un rapporto: parlatene seriamente e sinceramente!

Single, se costretti a confrontarvi con strascichi di vecchia data, cercate di tergiversare, in attesa che la situazione astrologica cambi in meglio. Nel lavoro, potreste avere a che fare con un lieve calo nelle prestazioni. La salute vi chiede un controllo generale: da quant'è che non lo fate? Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Nulla da ridire sul prossimo venerdì, giudicato molto importante per voi nativi dalle attuali previsioni. Piatto forte del periodo, certamente la Luna nel segno già in ottimo sestile a Marte in Ariete. In ambito sentimentale, sicuramente troverete facili occasioni per ricucire eventuali strappi o discussioni, avute giorni addietro con la persona del cuore.

Se aveste eventualmente "giocato sporco" nei confronti del partner, cercate di riparare alla prima occasione. Le predizioni giornaliere a voi single intanto, anticipano un piccolo rallentamento nei rapporti a stampo sentimentale. Sarà vostra premura cercare di mettercela tutta per alimentare una relazione potenzialmente promettente ma che ultimamente sembra essere un po' stanca. Nel lavoro, sappiamo delle solite difficoltà in merito all'attività che piace poco o peggio, che non c'è. Purtroppo, le prospettive sul medio termine sono ancora effimere. Voto 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 20 novembre, prevede tutto perfettamente allineato alle vostre attese.

Il vostro Nettuno si troverà in ottimo trigono astrale con Mercurio in Scorpione, quindi si prospetta un'alleanza d'acciaio tra due splendidi segni di Acqua. Le stelle del periodo pertanto non mancheranno di dare appoggio soprattutto in campo sentimentale, anche se in quello lavorativo/professionale potrebbero regalare piccole ma gustose soddisfazioni. In amore dunque, situazione generale in miglioramento: se avete avuto o avete ancora in corso discussioni e tensioni di qualsiasi tipo, si annunciano schiarite nel corso della giornata. Periodo efficace già dalla mattina per coppie e coppiette: approfittatene per mettere in pratica progetti o azioni di un certo peso. Single, campo libero totalmente sgombro da negatività: metteteci pure l'anima nel cercare di raddrizzare quella situazione che sapete, gli astri saranno con voi.

Nel lavoro, datevi un piccolo obbiettivo da raggiungere. Senz'altro riuscirete a fare centro, merito di astri completamente dalla vostra parte. Voto 9.