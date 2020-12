Nel corso della giornata di martedì 15 dicembre 2020 la fortuna giocherà un ruolo fondamentale per i nati sotto i segni di aria, in particolare per il segno dell'Acquario. Ottime le prospettive di guadagno anche per i segni di terra, con la Vergine in testa e il Toro ai minimi.

Il Leone avrà un calo dell'ambito lavorativo che creerà dei problemi agli affari, ma senza influire troppo negativamente con i risultati.

Ariete tranquillo

Ariete: sicuramente il vostro atteggiamento più quieto e sereno sarà apprezzato dalle persone attorno a voi, soprattutto da chi vorrebbe una riappacificazione o un consiglio da voi.

Sarete disponibili e l'altra parte ben accetta.

Toro: non sarete al massimo delle forze, tanto che avrete bisogno di staccare un po' la spina, ma non soltanto dalle faccende di stampo professionale. Dovrete evitare di fare sforzi inutili e di cercare di ricaricare le “batterie”.

Gemelli: sarete alquanto pantofolai, pronti per guardare qualcosa a lungo termine con la vostra famiglia oppure con il partner. Questa situazione potrebbe far nascere qualche nuova consapevolezza in voi.

Cancro: avrete dei rialzi significativi per quanto riguarderà il settore pecuniario, e sarete già disposti ad assecondare qualche vostro sfizio. Però per il momento la decisione più saggia sarà attendere eventuali risvolti.

Leone: dovrete fare qualche sacrificio affinché qualche affare vada in porto, ma per adesso non riuscirete a vedere i risultati che sperate.

La pazienza dovrà essere la cosa che al momento vi terrà tranquilli e il meno inquieti possibile.

Vergine: la fonte dei vostri guadagni sarà molto attiva in questo periodo, perciò sarà bene essere parsimoniosi. Se ci saranno delle spese impreviste, il consiglio sarà quello di valutare i pro e i contro del vostro eventuale acquisto.

Pesci solitario

Bilancia: avrete modo di trovare dei punti di contatto fra voi e la persona amata, quindi anche il vostro animo si rasserenerà un po'.

Ora come ora però accelerare le cose potrebbe soltanto contribuire all'impulsività.

Scorpione: dovrete attraversare questo periodo negativo per poter vedere la luce in fondo al tunnel. Per adesso avrete molto stress in accumulo che di certo non è un aiuto valido per smaltire questo senso di malumore che permea la vostra atmosfera.

Sagittario: dovrete fare attenzione all'elevata competitività che in questo momento si sta allargando all'interno del posto di lavoro.

Datevi da fare senza però essere aggressivi dal punto di vista professionale.

Capricorno: il focus sulla famiglia vi darà modo di farvi tornare quasi bambini e di esprimervi senza aver bisogno di fare attenzione alle responsabilità, almeno per un po' di ore. Siate spensierati più che potete.

Acquario: tutta questa positività vi porterà lontano. A partire da questo martedì gli affari andranno a gonfie vele, non mancheranno occasioni per guadagnare e ritroverete sintonia con le persone che vi circondano.

Pesci: lavorare da soli sarà una occasione non solo per farlo con calma, ma anche per poter sfogare la vostra creatività senza dover sottostare alle esigenze della vostra squadra lavorativa sempre e comunque.