L'Oroscopo di domani 15 dicembre riapre in grande stile queste nuove previsioni annunciando alcune novità molto interessante e altre meno. Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di martedì? Ebbene, a dare speranza specialmente a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, sarà l'ingresso della Luna in Capricorno e di Venere in Sagittario. Invece ad avere più di qualche problematica da risolvere, soprattutto in ambito sentimentale sarà un segno di Fuoco: l'Ariete avrà Marte in quadratura a Plutone. Bene, a fronte di quanto appena annunciato diamo subito la precedenza ai migliori e peggiori del periodo, logicamente andando a scegliere tra i segni sotto analisi in questo contesto, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Bene, in questo caso ad avere campo libero da eventuali negatività sarà senz'altro il Leone, quest'oggi valutato con le cinque stelline della buona sorte. Abbastanza buono il periodo anche per altri due specialissimi segni che andremo a scoprire nel condensato sottostante.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di martedì segno per segno.

Classifica stelline 15 dicembre

L'Astrologia applicata alla giornata di martedì ha già deciso il grado di positività/negatività da attribuire ai sei segni sotto analisi. Come al solito, a dare una prima idea di come evolverà questo secondo giorno della settimana sarà la nostra seguitissima classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 15 dicembre.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Ansiosi di sapere quante stelline sono state attribuite dall'Astrologia al vostro segno?

A voi il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Ariete, Vergine;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 15 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo del 15 dicembre al segno dell'Ariete consiglia, questo martedì, di armarsi di pazienza e tanto coraggio. Il periodo avrà i contorni poco chiari relativi ai periodi "sottotono". La vostra proverbiale razionalità comunque vi permetterà (in alcuni casi) di sorvolare dettagli che in precedenza avrebbero scatenato reazioni negative. Parlando d'amore, ricordiamo se mai ce ne fosse bisogno, che un vaso quando è rotto si può sempre sistemare, ma solo volendolo davvero!

Così con il giusto apporto di volontà potrete superare un'eventuale crisi di coppia e tornare a provare forti emozioni. Imparate a coccolare il partner e aspettatevi che faccia lo stesso con voi, questo sarà uno dei modi per recuperare il tempo perduto. Single, una critica pesante nei confronti di un vostro amico potrebbe trasformarsi in rancore che difficilmente potreste tollerare con leggerezza. Comunque, imparate che è dal come dite le cose che tutto dipende: un po' di savoir-faire è d'obbligo, quindi usatelo. Nel lavoro, se gli imprevisti dell'ultimo minuto non vi piacciono, iniziate a metabolizzare l'idea che potranno presentarsi, così da evitare di farsi prendere da un'ansia ingestibile. Gli eventi non capitano mai per caso: cercate in loro sempre una nota positiva o una opportunità per crescere.

Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano una giornata non male, anche se effettivamente sottoposta a sbalzi tra positività e negatività da parte degli astri. In questo caso, gli astri danno senz'altro per scontata la piena positività dal fine pomeriggio in poi, con una piccola riserva sia nella parte iniziale che in quella centrale. In amore, la giornata del 15 segnerà dei grossi cambiamenti nella vostra vita sentimentale. Saranno delle novità piuttosto positive che proietteranno il vostro rapporto verso un progetto comune futuro. Single, gli astri creeranno diverse opportunità di divertimento o di spensieratezza: cercate di svagarvi quanto basta per goderne appieno tutte le opportunità.

La Luna in aspetto trigono consiglia tanto sport e palestra, mentre Venere vi invita ad occuparvi maggiormente delle vostre faccende amorose. Non nascondete i vostri veri sentimenti ma metteteli in mostra. Nel lavoro, ci sarà grande fermento nel vostro cielo. La giornata sarà all'insegna dell'ambizione: avrete la forza necessaria per raggiungere un importante obiettivo. Sarebbe solo opportuno puntaste sulla programmazione degli impegni che avete in agenda. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che questo martedì sarà una giornata un po' triste. Per questo è stato segnato con l'antipatica spunta relativa ai periodi da "ko": sarà o non sarà davvero così? Se dovesse esserlo, pazienza, seguite i nostri consigli e ve la caverete lo stesso alla grande!

Diciamo innanzitutto che non sarà una giornata non particolarmente brillante in ambito sentimentale: troppi intralci e confusioni varie vi faranno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi. Non riuscirete a tenere a freno la vostra emotività e la tensione che accumulerete nel corso della giornata potrebbe sfociare in una discussione familiare poco piacevole. Single, l'ideale per qualcuno di voi sarebbe risolvere le questioni stagnanti, anche se richiedessero tempo e calma ed in qualche caso, decisioni anche drastiche. Nel lavoro invece, fate il punto della situazione per sistemare al meglio ciò che non funziona. Non siate dispersivi, solo così potrete accaparrarvi grandi appoggi. Giorno ideale per chiarire questioni e ritrovare qualcosa che avevate perduto lungo la via.

Voto 6.

Oroscopo martedì 15 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì giudica il periodo abbastanza in linea con le attese. In alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dover porre un po' di attenzione in più. Seguendo un metodo di approccio costante ed in linea con il vostro carattere troverete facilmente segnali positivi e/o risposte favorevoli. In amore, la Luna seppur parzialmente vi sorriderà e, insieme a Venere, vi aiuterà a recuperare un po' di quella autostima che da un po' di tempo a questa parte risulta latitante. Avrete così la possibilità di rendere quasi magica la vostra giornata: potrete farlo dedicandovi a tutto ciò che accende il vostro entusiasmo o stuzzica la fantasia.

Single, un filo d'ansia avvolgerà la giornata, senza capirne il perché: sarete un po' stanchi ed alla ricerca di dolci compensazioni. Dedicatevi ad attività rilassanti, ma che vi restituiscano anche un po' di vitalità. Nel lavoro, prenderà il via sotto i riflettori di buone stelle il vostro martedì. Affronterete con entusiasmo la quotidianità, gli impegni in calendario. Forse un discreto equilibrio vi permetterà di esprimere al meglio le vostre energie. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia un martedì speciale. Sarà davvero senza problemi questa parte della settimana? Diciamo che per tantissimi di voi nativi sarà senz'altro così: le cinque stelle della fortuna sottolineano come certamente buono il periodo sia in amore che nel lavoro.

Il consiglio di un amico/a potrebbe essere veramente utile: prendetelo in considerazione. In merito ai sentimenti, per voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa. Vivrete dei momenti indimenticabili e come conseguenza diretta otterrete il ripristino della serenità familiare. Single, potrete osare di tutto in questo periodo: la fortuna sarà dalla vostra parte in ogni situazione, anche la più improbabile. Finalmente inizierà un periodo in cui riuscirete a lasciarvi andare e la smetterete di pretendere il massimo dalla vita! Conoscerete persone nuove, interessati, che allieteranno di certo il prossimo futuro. Nel lavoro, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata.

Una soluzione clamorosa che vi porterà anche gratificazioni e buoni guadagni per il futuro. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 15 dicembre, predice una pessima giornata. Dunque, sarà un martedì all'insegna delle difficoltà, sì o no? Diciamo che, soprattutto in alcuni rapporti interpersonali potreste andare incontro a più di un problema, ma non per colpa vostra questo è bene da specificare. Diciamo pure che in tanti non avrete voglia di fare quasi niente: calma, siate concentrati e motivati. In campo sentimentale vi sentirete come travolti da un banco di nebbia che vi offuscherà la vista e vi disorienterà: non riconoscerete più i vostri punti di riferimento. Sarete talmente confusi che perderete di vista anche i vostri sentimenti: parlate con il vostro partner per evitare guai futuri e risolvere quelli attuali.

Single, quello su cui dovete puntare saranno logica e l'intuizione: osservate bene quello che vi si presenta d'avanti e non assecondate il vostro istinto ad agire, ma aspettate e riflettete. Tenete in considerazione soprattutto i consigli delle persone che vi stanno vicino, per poi decidere il da farsi. Nel lavoro, non vi abbatterete di fronte ai problemi che si dovessero presentare: quelli che sembreranno insolubili si riveleranno più che risolvibili, in modo semplice ed automatico. La lucidità non vi mancherà e con questa potrete tenere tutto sotto controllo con estrema facilità. Voto 7.

