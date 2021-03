Con la settimana che è appena iniziata si conclude il mese di marzo 2021. Le diverse disposizioni planetarie, andranno a modificare i comportamenti e le situazioni di ogni singolo segno.

Approfondiamo di seguito qual è la situazione astrale della giornata di martedì 23 marzo per tutti i segni.

L'oroscopo della prima sestina

Ariete: è un buon momento in campo sentimentale con Venere nel segno, potrete vivere delle belle emozioni. Buone prospettive anche in campo lavorativo.

Toro: la giornata di martedì 23 marzo sarà caratterizzata da alcune agitazioni lavorative. Per quel che riguarda l'amore siate prudenti e cercate di gestire al meglio la vostra impazienza.

Gemelli: in campo lavorativo in questa giornata è possibile che sorgano dei nervosismi, dovrete saperli controllare.

Con la Luna favorevole è un momento interessante per l'amore.

Cancro: i nati sotto il quarto segno zodiacale, in questa giornata, a livello sentimentale dovranno prendere delle decisioni, ma non sarà semplice perché potrebbero sorgere delle tensioni. Nel lavoro sarà meglio impegnarsi per ottenere ciò che si desidera.

Leone: possibili complicazioni in campo sentimentale, vi sentite affaticati. Per quel che riguarda il lato lavorativo non prendete decisioni affrettate.

Vergine: nella giornata del 23 marzo a livello lavorativo potreste avvertire del nervosismo, vi sentite affaticati. Per quel che riguarda il campo sentimentale non sottovalutate i nuovi incontri.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore con la dissonanza della Luna non sarà semplice fare delle scelte, potreste non reggere la pressione.

Per quel che riguarda il lato lavorativo, se ci sono state delle crisi recentemente, da ora potrebbero arrivare delle opportunità.

Scorpione: a livello emozionale vi sentite particolarmente soddisfatti, cercate di creare delle situazioni per vivere con serenità il vostro futuro. In campo lavorativo possibili problemi in arrivo.

Sagittario: in amore sarà una giornata promettente per il segno, cercate di non isolarvi.

Per quel che riguarda il lato lavorativo ci sono delle nuove circostanze alle quali dovrete adattarvi.

Capricorno: nella giornata di martedì 23 marzo la Luna è ancora in opposizione insieme al Sole e anche Venere è dissonante. Questa situazione astrale vi consiglia di evitare discussioni in campo sentimentale. Nel lavoro sarà meglio ascoltare nuove proposte, non agitatevi.

Acquario: se ci sono delle questioni da considerare, sarà meglio farlo ora, sfruttate al meglio questa giornata. Sarà possibile anche rinsaldare i rapporti. Per quel che riguarda il settore professionale potrete recuperare la forza e l'energia in questo periodo.

Pesci: la giornata sarà caratterizzata dalla Luna nel segno e sono favoriti gli incontri sentimentali. Nel lavoro, se ci sono delle problematiche, cercate di trovare soluzioni senza avanzare troppe richieste.