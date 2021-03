Il 28 marzo, alle ore 20:50, si forma la Luna piena nel segno della Bilancia, esattamente a 8 gradi. La peculiarità di questa Luna è di essere in opposizione perfetta non solo con il Sole, come accade sempre durante il Plenilunio, ma anche con Venere che si trova, infatti, precisamente a 8 gradi dell'Ariete.

Questo aspetto mette l'accento su un femminile che si troverà in un momento di crisi di identità. La Luna in Bilancia vuole essere raffinata, elegante, anche se appare sempre molto fredda nei rapporti con il prossimo, ma le opposizioni che le arrivano dall'Ariete la spingeranno a essere, invece, molto più presente e comunicativa e, quindi, si sentirà sacrificata.

L'Ariete è un segno che, tra l'altro, vuole essere sempre in azione e il Plenilunio di fine marzo metterà l'accento proprio su questa esigenza: ci sarà tanta voglia di muoversi, di fare progetti nuovi, di iniziare nuove attività. La Bilancia, invece, è un segno pigro e vorrebbe non fare mai nulla di nuovo, quindi ci sarà qualche scintilla nell'aria.

Per qualcuno c'è anche la possibilità che un rapporto stabile di coppia possa arrivare alla sua conclusione e questo potrebbe riguardare chi ha, nel proprio Oroscopo, pianeti in Bilancia, in Ariete, in Cancro.

La Luna del 28 marzo mette a dieta

Nel quadro astrale della Luna piena vediamo che si forma un'opposizione, cioè un aspetto critico, tra due Case: la Casa 12 e la Casa 6. L'attenzione si concentrerà sulla cura del corpo e, quindi, ci potrebbe essere per molti l'inizio di una dieta piuttosto ferrea, di un'attività fisica molto intensa, ma potrebbe portare a qualche rottura in campo lavorativo se, ad esempio, si lavora in una società.

L'attenzione potrebbe concentrarsi, inoltre, sulle palestre e sullo sport agonistico, settori che potrebbero trovarsi parecchio al centro dell'attenzione.

Qualche legame si rompe e qualche matrimonio va in crisi

Questa Luna piena potrebbe anche mettere in crisi qualche rapporto consolidato. I matrimoni o le convivenze di lunga data potrebbero vivere un periodo critico.

La posizione di questa Luna nella Casa 12 mette l'accento sulla possibilità che per qualcuno possano iniziare dei rapporti extraconiugali e tutto potrebbe accadere in tempi molto rapidi. Più in particolare, la scintilla potrebbe scattare sul posto di lavoro, visto che nel tema astrale della Luna piena Venere (amore) si trova nella Casa 6, cioè quella legata al quotidiano e alla vita lavorativa.

La Luna piena in Bilancia e il look

Per quanto riguarda le influenze di questa Luna piena rispetto al look, la tendenza sarà quella di non soffermarsi troppo sulla scelta dell'abbigliamento. Si tenderà, cioè, a preferire un look sportivo e poco formale e il rischio è quello di trascurarsi. Venere in Ariete congiunta al Sole, inoltre, potrebbe indirizzare verso la decisione di fare ei tagli di capelli corti: la praticità potrebbe diventare il trend di questo periodo.