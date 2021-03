Giovedì 25 marzo troviamo sul piano astrale la Luna stazionare nel segno del Leone, nel frattempo Giove e Saturno sosteranno in Acquario. Urano continuerà il moto in Toro, così come Plutone proseguirà l'orbita in Capricorno. Il Nodo Lunare e Marte, invece, permarranno in Gemelli mentre il Sole, assieme a Venere, rimarranno stabili nel segno dell'Ariete. Infine, Nettuno e Mercurio resteranno nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Leone, meno roseo per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: stacanovisti. La stanchezza potrebbe essere bandita dal vocabolario di casa Acquario per quanto riguarderà le questioni pratiche e professionali in questa giornata, dove i nativi giungeranno con estrema facilità e celermente alle mete prefisse.

2° posto Leone: passionali. Grazie al supporto del quartetto Venere-Luna-Sole-Marte, i nati sotto il segno del Leone vedranno probabilmente riaccendersi la fiammella della passionalità questo giovedì, ed il partner non potrà che esserne entusiasta.

3° posto Gemelli: lavoro top. Ad avere una marcia in più in queste 24 ore saranno, con ogni probabilità, i lavoratori autonomi nati in prima e seconda decade, i quali riusciranno ad allargare il loro bacino d'utenza e, di conseguenza, anche le entrate economiche.

I mezzani

4° posto Ariete: amore top. Giovedì in cui il primo segno di Fuoco, stimolato dal duetto Marte-Venere ed addolcito dalla Luna in Leone, potrebbe assumere un mood conciliante ed affettuoso nel mènage amoroso, con grande soddisfazione dell'amato bene.

5° posto Bilancia: schietti. I nati sotto il segno della Bilancia parranno non avere peli sulla lingua questo giovedì, specialmente nel settore professionale dove le loro battute al vetriolo faranno riflettere qualche collega.

6° posto Pesci: indaffarati. Le incombenze da portare a termine questo giovedì potrebbero essere molteplici per il terzo segno d'Acqua, il quale si prodigherà per ultimarle tutte, arrivando a sera stanco ma soddisfatto del lavoro svolto.

7° posto Cancro: nostalgici. Giornata di metà settimana dove i nati Cancro avranno buone possibilità di essere pervasi da un velo di malinconia, che li indurrà a ripercorrere mentalmente vecchi legami relazionali conclusi da diverso tempo.

8° posto Vergine: solitari. A venir meno potrebbe essere la voglia di stare in mezzo alle persone per i nati Vergine, i quali preferiranno starsene per i conti proprio, magari programmando una serata casalinga con pizza e film.

9° posto Capricorno: a rilento. 24 ore dove il terzo segno di Terra dovrà, c'è da scommetterci, prendere atto che qualche contrattempo rallenterà i loro progetti quotidiani. Forzare gli eventi non servirà a nulla, quindi meglio pazientare questo giovedì.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Qualcosa nelle faccende di cuore di casa Toro non andrà probabilmente per il verso giusto e, come se non bastasse, i Luminari di Fuoco non faranno altro che inasprire i rapporti già tesi con l'amato bene.

11° posto Sagittario: umore altalenante. Il tono umorale del terzo segno di Fuoco subirà, con tutta probabilità, numerosi alti e bassi durante la giornata, e ciò potrebbe rendere perplesse alcune persone che si rapporteranno ai nativi.

12° posto Scorpione: lavoro flop.

I nati Scorpione che operano alle dipendenze altrui avranno buone chance di essere redarguiti da una figura professionale a causa di una loro manchevolezza, per la quale sarà necessario fare ammenda.