Per il segno del Leone, questa estate 2021 potrebbe essere molto difficile sul piano professionale, con molti momenti di 'blocco' sugli affari più importanti e significativi causati dall'opposizione di alcuni pianeti fondamentali come Giove. Sul piano sentimentale invece ci potrebbero essere delle divergenze che si acuiranno sempre di più fino a portare a litigi, rotture e separazioni quasi inevitabilmente.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo estive per il segno del Leone.

Amore

Purtroppo ci sarà per voi una estate che prometterà tante illusioni ma pochissime prospettive di trovare l'amore. La relazione di coppia procederà su binari paralleli che dal punto di vista romantico potrebbero non incontrarsi.

La situazione potrebbe incontrare anche degli ostacoli più pratici a causa dell'opposizione di Saturno, il che renderà possibile anche una separazione. Non sarete pronti per una storia d'amore, soprattutto se ne avete una appena conclusa alle spalle, perciò vi sentirete più a vostro agio da soli. Di conseguenza, troverete l'ambiente familiare decisamente più congeniale alle vostre esigenza emotive e tenderete ad evitare anche quelle amicizie che recentemente vi hanno deluso e ad approcciarvi a qualcuna di vecchia data per un effetto di forte nostalgia.

Lavoro

Sarete insoddisfatti del vostro lavoro, e questa estate non vi aiuterà a rivalutarlo in modo positivo. La fortuna che spesso e volentieri potrebbe non essere molto buona vi farà mancare quel supporto che in questo periodo potrebbe essere fondamentale, anche per trovare lavoro, cosa resa sempre più difficoltosa ad ogni giorno che si presenta.

Dunque dovrete fare in modo che le vostre energie siano tutte in favore del lavoro, anche se ciò comporterà meno tempo libero. Le spese convergeranno con le responsabilità, mentre dovrete rinunciare ad un investimento o semplicemente allo shopping per poter ristabilire un certo equilibrio fra le entrate e le uscite.

Fortuna e salute

Se di fortuna purtroppo non si potrà parlare, dal momento che sarà anche di ostacolo per i vostri progetti (di qualunque natura), le energie di Marte vi accompagneranno per quasi tutto l'arco del periodo estivo.

Evitate le proposte 'troppo allettanti', perché potrebbero essere indice di qualche situazione poco chiara. Però anche Saturno sarà in opposizione, e per contrastarlo sarà necessario avere più cura di voi stessi e della vostra persona, anche con qualche accorgimento in più. Stimolate la mente con qualche hobby impegnativo, perché assopirla troppo potrebbe essere deleterio anche per la questione prettamente professionale.