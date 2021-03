Per il segno dei Gemelli, l'estate 2021 sarà molto più rosea rispetto ai mesi precedenti per la questione amorosa. La combinazione di Venere e Marte difatti sarà eccellente per ogni contesto in cui i nati sotto questo segno si trovino.

Sul lavoro ci sarà una bella fetta di fortuna che però dovrà necessariamente essere supportata da tanta volontà. Per lo studio in particolare, saranno tante le prospettive che si affacceranno sull'orizzonte. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Gemelli.

Amore

L'estate per il piano amoroso sarà decisamente migliore della primavera, per la vostra costellazione.

La situazione astrologica infatti vedrà coinvolti i pianeti Venere e Marte, una accoppiata fondamentale per vivere appieno la vostra storia d'amore. Ci sarà infatti un mix essenziale fatto di tanti progetti in due assommati ad una tenerezza che supera ogni vostro desiderio covato da tanti mesi a questa parte. Coltivare ancora più tenacemente significherà gettare le basi per una relazione che durerà per molto tempo. I single che hanno avuto vicissitudini non proprio semplici ora potranno provare ancora l'emozione di innamorarsi e di vivere appieno una storia d'amore, eventualmente anche farla maturare.

Lavoro

Il lavoro filerà liscio e senza troppi intoppi nel corso dell'estate. Tuttavia potreste avvertire di tanto in tanto dell'incomprensione all'interno della squadra lavorativa, tanto che potreste essere molto di più a vostro agio lavorando anche in solitaria, alternando le due cose.

Questo Giove nella costellazione dei Pesci potrebbe creare scompensi, e non essere propriamente favorevole al vostro segno. Ciò porterà anche coloro che sono alla ricerca di lavoro ad avere qualche opportunità in meno. Ciò però non dovrà assolutamente portarvi a vedere le cose sotto una prospettiva negativa, perché nei mesi precedenti avete maturato una consapevolezza maggiore delle vostre capacità e dunque agire al meglio.

Ci sarà anche più grinta e voglia di fare nello studio e per il conseguimento di un evento importante per la vostra carriera futura.

Fortuna e salute

La fortuna sarà buona, ma non ottima. Questo significherà darvi da fare, non mollare alla prima occasione difficile che vi si parerà davanti e ad essere sempre e comunque ottimisti. Sicuramente potrete contare sulle vostre forze fisiche, sulle energie che ora subiranno una rimonta considerevole.

Non avrete quindi remore nel dare tutto il vostro essere nel lavoro, negli hobby e nello sport. In particolare, vi sarà particolarmente vantaggioso negli impieghi in cui è necessaria tanta forza fisica, più che quella prettamente mentale.