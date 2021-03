Per il segno dei Pesci, questa estate 2021 sarà una stagione per vivere appieno l'amore e per potenziarlo all'interno della coppia. Ogni relazione, anche quella che inizialmente non sarà propriamente ben accetta va coltivata con cura e dedizione, anche se probabilmente ci sarà qualche divergenza significativa.

Sul piano professionale sarà tempo di avviare quanti più progetti possibili per poter dare alla carriera un assetto molto più solido e più duraturo possibile.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del periodo estivo 2021 per il segno dei Pesci.

Amore

Nel corso della stagione estiva, il periodo più consigliato per poter finalmente confessarvi alla persona amata sarà quello del mese di luglio.

Avrete infatti voglia non soltanto di innamorarvi, di conoscere persone anche per instaurare amicizie, ma siete disposti ad andare avanti e far maturare le vostre relazioni interpersonali. Sarete dunque ben disposti a coltivare ogni rapporto, e in virtù di questa volontà, anche in famiglia finalmente avrete una atmosfera priva di contrasti e di litigi.

Purtroppo sul piano comunicativo le cose potrebbero non migliorare affatto, ma d'altro canto saprete come evitare le discussioni e rendere le giornate il meno tese possibili, nel caso dovessero presentarsi dei dissapori.

Lavoro

Vi darete da fare per poter costruire basi solide che potrebbero accompagnarvi a lungo. Quel che farete in questa estate infatti si rifletterà indiscutibilmente anche sui mesi successivi questo periodo estivo.

Nonostante ci siano delle situazioni non esattamente adatte per poter dare questa idea di progressione continua, si presenteranno sfide che, vi accorgerete, saranno più facili di quel che potreste pensare in un primo momento. Estremamente importante sarà il mese di luglio, dunque non dovrete assolutamente trascurare le occasioni potenziali di questo particolare mese estivo.

Se volete cambiare settore, non sarà un errore intraprendere una nuova strada, magari più vicina ai vostri interessi.

Fortuna e salute

Agire a luglio in particolare significherà andare incontro ad un Giove perfettamente in linea con le vostre esigenze in fatto di fortuna. Accelerare i progetti in questo periodo sarà ottimo per poter guadagnare molto e più in fretta, ma siate anche intraprendenti abbastanza da riprendere in mano un progetto anche se questo non prometterà molte soddisfazioni.

Anche se avrete molte energie, fate attenzione a questo Marte: nelle ultime settimane dell'estate potrebbe rendervi nervosi e irritabili. Cercate di riposare quando sarà possibile, soprattutto la sera e nei fine settimana.