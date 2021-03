Per il segno del Sagittario questa estate del 2021 sarà molto moderata in amore, nonostante le previsioni siano più che ottimali per avviare una nuova relazione. Ci sarà comunque un equilibrio solido su cui contare, mentre per il settore professionale ci saranno sempre più opportunità, anche se si dovrà prestare attenzione agli ostacoli del mese di luglio, il più difficoltoso dell'estate.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Sagittario.

Amore

Venere sarà nella costellazione del Leone nel periodo estivo, quindi potrebbero esserci occasioni per i single di incontrare qualcuno che possa realmente far battere il cuore.

Normalmente però in questo momento avrete voglia di ridimensionare la vostra vita, adattandola alle vostre stesse esigenze, dunque non ci sarà molto spazio per l'amore, se non è realmente voluto.

Nelle coppie già consolidate ci potrebbe essere un periodo di “freddezza” che però non toglierà niente al vostro spirito di collaborazione, soprattutto se avete una famiglia. Fate attenzione alle tensioni che potrebbero svilupparsi nel corso dell'estate, perché potrebbero trovare terreno fertile per le discussioni, a causa di Marte in Gemelli.

Soprattutto, dovrete necessariamente ritagliarvi un po' di tempo tutto vostro. Solo così si potrà anche trovare una sintonia più forte anche con le persone che vi circondano.

Lavoro

Giove positivo sarà di enorme aiuto per il lavoro e gli affari in generale.

Se la squadra collaborativa dovesse creare delle criticità, al contrario il lavoro in solitaria adempirà a determinati obiettivi, soprattutto se questi saranno fattibili su una base che prevede una grande forza di volontà. Questa estate sarà favorevole anche per i colloqui, per le vicende burocratiche che finalmente si sbloccheranno e i guadagni saranno a portata di mano.

Saranno molto pochi o comunque sporadici gli ostacoli che potrebbero farvi subire un rallentamento significativo, in tal senso focalizzate l'attenzione sul mese di luglio.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, salvo alcune eccezioni, la fortuna sarà data da Giove. Gli aspetti burocratici saranno risolti in meno tempo rispetto alla norma e trovare lavoro potrebbe essere molto più facile del previsto.

Ogni cosa verte sugli affari più vantaggiosi, quindi dovrete semplicemente cogliere le occasioni.

Marte potrebbe essere “altalenante” nei vostri confronti, dunque il consiglio sarà quello di prendervi più pause, di dedicare le energie quanto più possibile al lavoro e di calibrare bene lo sport.