L'astrologia per la primavera 2021 prevede molte situazioni floride per il segno dell'Ariete. La situazione planetaria sarà già ottimale fin da subito grazie a Giove e Venere, soprattutto se si scandagliano i settori principali come quello dell'amore e della fortuna, ma il bello è che questa condizione ottimale non sarà che aumentare costantemente.

In basso è presente nel dettaglio l'oroscopo per la primavera.

Amore

Se siete in attesa degli influssi positivi di Venere per poter vedere dei miglioramenti sul piano sentimentale vi basterà attendere la fine di marzo. Fin dall'inizio della primavera ci sarà un aumento progressivo della sensualità, dell'intesa di coppia e di quello straordinario magnetismo che potrebbe essere determinante per cercare l'anima gemella.

Non sarà ancora tempo però di fare progetti in due, perché molte coppie non saranno mature abbastanza per fare passi che saranno più o meno definitivi. Dovrete prima far fronte a quelle perplessità che avete omesso di risolvere, forse perché troppo gravoso per voi sostenere un dialogo che potrebbe decretare realmente le sorti della vostra relazione. Alla fine della primavera troverete comunque una situazione molto più bella di quello che potreste credere.

Lavoro

Avrete molte occasioni che sicuramente non dovrete lasciarvi scappare, perché molto del “terreno” che preparerete nel corso della primavera determinerà anche le “sorti” dell'estate seguente. Organizzate il vostro lavoro come meglio potete e avvaletevi del sostegno di Giove e di Venere per cogliere opportunità lavorative imperdibili e che potrebbero farvi risparmiare molti soldi.

Fate del vostro meglio anche per essere più solidi nella vostra professione, più competitivi rispetto agli altri colleghi e meno inclini alle distrazioni. Non ci sarà affatto spazio per le perplessità, ma guardatevi comunque dall'essere troppo frettolosi con alcuni progetti, perché potreste non essere in grado di “tornare sui vostri passi”.

La primavera sarà anche fonte di una nuova esperienza lavorativa, probabilmente fatta con una squadra con nuovi membri.

Fortuna e salute

La fortuna sarà caratterizzata da entrambi i pianeti Venere e Giove, perciò dovrete aspettarvi molta fortuna non solo dal punto di vista pecuniario, ma anche da quello burocratico. Risolvere determinate situazioni potrebbe essere davvero la vostra specialità, e come già anticipato, ci saranno dei miglioramenti alla fine della stagione.

La salute sarà buona, ma sarà necessario essere più equilibrati con il vostro corpo, perché sta facendo e farà sforzi che sarebbe meglio evitare, anche se vi sentirete in forma.