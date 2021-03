L'Oroscopo di domani 16 marzo è disponibile a dare un senso compiuto al prossimo martedì, anche se ovviamente solo sulla carta. Si preannunciano pertanto previsioni zodiacali interessanti per tre segni, favoriti nei settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di "mettere le mani" sui principali attori di domani? Certamente, l'Astrologia applicata ai primi sei segni dello zodiaco rema quasi tutta a favore del Toro, segno al "top del giorno" super-favorito dall'ingresso della Luna nel segno. Agli altri simboli astrali, tolti i soli Gemelli e Vergine valutati in periodo a cinque stelle, restano solo le briciole: non molto su cui poter contare.

Di diversa opinione, invece, le previsioni astrologiche di martedì 16 marzo, riguardo ai segni sotto stress nel periodo: pronti a scoprire i segni in difficoltà in questa parte della settimana? Scopriamolo immediatamente andando a dare il giusto seguito alle analisi astrali segno per segno, non prima comunque di aver messo in evidenza la scaletta parziale del giorno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Gemelli, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete;

4° posto - ★★★: Leone;

5° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 16 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 marzo al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un martedì abbastanza portato alla positività, a patto di non provocare quel filo di negatività pur sempre in agguato.

In amore, la Luna in ingresso nel campo del Toro incoraggerà a lasciarsi andare ed a godere la giornata in modo spensierato. State recuperando tanta fiducia e tanta sicurezza per il futuro e queste sensazioni cresceranno ancora grazie anche al supporto di chi vi vuole bene. Single, avrete la sensazione di essere protetti da belle persone, specie quelle a voi più care.

Qualcosa di gradevole pertanto potrà realizzarsi nei prossimi giorni, anche nel campo sentimentale. In questo periodo state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale, il che prima o poi regalerà tanta buona fortuna in tutto quello che riguarderà il vostro cuore. Nel lavoro, a darvi la carica ci penserà Il Sole, sabato in entrata nel vostro segno: la Stella della Terra incoraggerà a cercare ancora, senza mai fermarsi.

Volete il massimo e lo otterrete! Non ascoltate chi suggerisce di accontentarsi, ascoltate sempre e solo il vostro istinto.

Toro: 'top del giorno'. Una giornata superlativa, poco ma sicuro. La Luna, in entrata nel segno e subito in ottimo sestile a Mercurio in Pesci, è già pronta a fare la sua parte: niente sarà da escludere a priori, credete e pensate positivo, ok? In amore, la relazione di coppia andrà a gonfie vele e, nella giornata in questione, in molti riuscirete a dimostrare ancor di più il proprio amore alla persona che avete al fianco e nel cuore. Il dialogo con chi amate sarà scorrevole ed affettuoso; parlerete a cuore aperto dei vostri reciproci sentimenti, senza nessun impaccio, sarete sereni e felici come non mai. Single, avrete molto da donare agli altri e in questo giorno riuscirete a trasmettere la vostra grande generosità: la dolcezza e la sensibilità saranno il vostro fiore all'occhiello in molte situazioni.

Riscoprirete il lato più sentimentale del carattere riuscendo a comunicare con gli altri in modo schietto e brillante. Nel lavoro, sarete talmente in forma che l'attività riprenderà un buon ritmo. Riuscirete a portare a termine lavori che normalmente richiedono molto più tempo. Colleghi e dirigenti saranno quasi invidiosi del vostro operato.

Gemelli: ★★★★★. Partirà in modo certamente positivo questo martedì d'inizio settimana, finendo per restituire ottime soddisfazioni al termine dello stesso. In amore, ci sarà un clima idilliaco soprattutto per le coppie. Soprattutto per quelle unioni che ancora devono metter su famiglia, sarà giunto senz'altro il tempo di prendere decisioni importanti: fatevi avanti nel realizzate tutti i vostri desideri perché domani potrebbe essere tardi!

Single, in campo amoroso sta succedendo qualcosa di bello, e il fenomeno sarà ancora più evidente in chi in questo periodo è alla ricerca dell'anima gemella. I sentimenti che nutrite per una persona (che ancora non sa), e che fino a questo momento era da considerare solo una dolce amicizia, sta lentamente cambiando indipendentemente dalla vostra volontà: questo vi meraviglierà moltissimo. Nel lavoro, l'ambizione personale farà rima con successo. Grazie all'appoggio di astri benevoli troverete ottime soddisfazioni: quando? Diciamo che dipenderà principalmente dal modo in cui vi impegnerete.

Oroscopo e stelle di martedì 16 marzo

Cancro: ★★. Si preannuncia un martedì leggermente sfavorevole, un po' come per quello preventivato agli amici del Leone.

A voi a dare fastidio sarà ancora una volta Saturno in Acquario in quadratura a Urano, nel contempo speculare negativo al 80%. In amore, invece di rimanere nel dubbio e mettere in subbuglio il cuore, cercate il modo di affrontare la cosa che più vi preoccupa in questi giorni privilegiando un dialogo aperto. Se aveste la sensazione di nuotare controcorrente, cercate di far evolvere la vostra relazione perché in questo momento sembra che la vostra metà abbia "altre idee" per la testa. Single, non potete certo accontentarvi di una storia d'amore qualunque, un ripiego, solo per compiacere la vostra persona. Sappiate attendere con fiducia, sapendo che presto troverete chi vi stimolerà, e solo allora avrete il meglio da una relazione. Nel lavoro, la vostra giornata seppur ben pianificata non andrà secondo quanto preventivato.

La colpa sarà del periodo poco positivo, con astri capaci di contrastarvi apertamente. Potreste avere a che fare con piccoli contrattempi, oppure in altri casi con colleghi "scocciatori" che non avranno nient'altro da fare se non disturbare il vostro operato.

Leone: ★★★. Sarà o no un martedì poco positivo? Indubbiamente è così; comunque, considerando il classico bicchiere mezzo pieno - in effetti c'è chi sta peggio! - il periodo se preso con cautela risulterà abbastanza superabile. Irrequietezze di varia natura intanto si profilano per la maggior parte di voi in coppia: se la sfera affettiva non è stata ultimamente troppo soddisfacente, sentirete più acuta la voglia di rimettere in discussione alcuni aspetti della relazione. Diciamo che questo martedì non avrete voglia di fare quasi nulla per gli altri: allora fate qualcosa per voi stessi, magari regalandovi momenti di felicità con piccole soddisfazioni.

In fondo tutto si gioca su equilibri instabili ed anche quello che vi sembra certo in questo periodo, domani potrebbe non esserlo più. Single, cercate di limitare alcune distrazioni che potrebbero portarvi fuori rotta, facendovi poi perdere molto tempo. Forse si tratterà solo di qualche pensiero di troppo a cui sarebbe meglio mettere un freno momentaneo. Nel lavoro, dato che la concentrazione non sarà alle stelle, meglio non voler fare tutto in una volta sola ma occuparsi principalmente di piccole cose. A chi volesse proporre ulteriori carichi, dite pure che preferite rinunciare dato che ne avete già a sufficienza.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 16 marzo, prevede una giornata superlativa, senza "se" e senza "ma". Valutata nelle predizioni del giorno come un periodo super-speciale, questa parte della settimana risulterà vincente in primis in campo sentimentale.

La Luna in Toro regalerà influssi armoniosi e positivi. Alcune emozioni, molto intense, potrebbero togliere persino il sonno. La persona amata vi farà battere il cuore a mille, come non capitava da tempo: vi sentirete incredibilmente vivi, grazie soprattutto ad una ritrovata passione. Preparatevi a vivere attimi intensi e notti infuocate! Single, sarete voi i protagonisti della scena zodiacale, quindi andrà tutto bene sul fronte amoroso. Vi sentirete frizzanti ed euforici e non avrete bisogno di nessuno che vi faccia uscire allo scoperto: sapete di cosa si parla, vero? Nel lavoro, per chiudere, la giornata si preannuncia eccezionale. Forse dovrete fare scelte per il futuro: fatelo, il cielo è pronto a offrire ottime occasioni. Ritroverete in molti casi lo slancio necessario per superare eventuali difficoltà, questo vi catapulterà verso un periodo migliore.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 16 marzo.