La prima settimana di questo nuovo mese sta giungendo al suo termine e si prepara ad accogliere il suo primo weekend con un Oroscopo in grado di preannunciare l'arrivo di giornate interessanti per la maggior parte dei segni zodiacali. A volgere il proprio sguardo al futuro, con positività e speranza, ci sono coloro nati sotto al segno dell'Ariete, seguiti a ruota da una Bilancia sempre più ottimale e sorridente. Tra coloro che invece non riusciranno a godersi il fine settimana nel migliore dei modi è possibile trovare il segno del Toro, mentre chi gode dell'influenza positiva dello Scorpione potrà finalmente cimentarsi in una crescita interiore non da poco.

Questo periodo servirà a molti per riuscire a comprendere il proprio carattere e conoscere al meglio la propria persona.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - coloro nati sotto all'influenza di questo segno zodiacale, come già anticipato, godranno di un weekend decisamente fortunato e prospero. Chi ha in mente di avviare un'attività o di acquistare casa potrà finalmente decidersi a muovere i primi passi così da trarre vantaggio da ciò che questo periodo ha in serbo per loro. Giorni luminosi anche in ambito sentimentale, con una relazione in grado di perdurare nel tempo ed altre in grado di sbocciare entro la fine della giornata di domenica.

Toro - l'oroscopo di questo primo fine settimana di marzo preannuncia giorni un po' sottotono per i nativi del Toro.

Gli astri non sembrano essere favorevoli né in ambito sentimentale né per quanto riguarda quello lavorativo. Potrebbero esserci rallentamenti in grado di portare ad un innalzamento dei livelli di stress tuttavia gestibili. Meglio circondarsi di persone fidate e farsi consigliare da persone esperte.

Gemelli - riuscire a sorridere non sarà di certo un'impresa titanica, specialmente con gli astri a favore ed un oroscopo che prevede l'arrivo di momenti interessanti sia con il partner che con una persona importante sul posto di lavoro.

Che si tratti del proprio capo o semplicemente di un superiore, in questo weekend ci si potrà imbattere nell'arrivo di notizie entusiasmanti ed in grado di rallegrare le varie giornate.

Cancro - aria di relax e riposo: questo è quanto verrà donato al segno del Cancro durante le prossime giornate. Dopo giorni trascorsi tra sacrifici e problematiche varie, che seppur risolvibili hanno portato una leggera nota di malinconia, ci si potrà finalmente dedicare alla cura della propria persona e della propria mente.

Rilassarsi e godersi ciò che la vita è in grado di donare non è assolutamente complicato.

Leone - la carica di energie positive accumulata durante l'inizio di questa settimana, secondo quanto previsto dall'oroscopo, andrà lentamente scemando fino ad annullarsi completamente durante la giornata di domenica. Ci si potrebbe sentire stanchi e spossati, con il rischio di annullarsi del tutto durante una discussione importante. Confidarsi con il partner è l'unico modo per comprendersi meglio ed evitare inutili disguidi.

Vergine - nonostante l'aria possa sembrare intrisa d'amore e di sentimento, durante questo nuovo weekend ci si potrebbe imbattere nella nascita di discussioni non gradite e leggermente difficili da tollerare. Stringere i denti ed attendere il tramonto di questo spiacevole periodo potrebbe essere l'unica soluzione plausibile.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - secondo le previsioni dell'oroscopo, questo primo weekend del mese di marzo comprende in sé giornate fortunate ed ottimali per tutti coloro che hanno in mente di realizzare uno o più dei propri sogni. Non può esserci periodo migliore per aprire il cassetto dei sogni e tirarne fuori qualcuno, purché siano desideri che possano essere realmente realizzati con impegno e sacrificio. L'aiuto del partner si rivelerà fondamentale per raggiungere i propri obiettivi.

Scorpione - lo Scorpione, stando alle note dell'oroscopo, rientra tra quei segni zodiacali che potranno essere considerati imbevuti d'amore. I sentimenti positivi verranno a galla in questo periodo ed accompagneranno questo segno zodiacale fino alla giornata di domenica.

Chi non ha ancora incontrato il vero amore potrebbe imbattersi in esso proprio durante questo fine settimana.

Sagittario - se si vuol guardare l'ambito lavorativo ci si potrà imbattere in qualche piccolo rallentamento che, nonostante possa sembrare facilmente superabile, sarà in grado di rendere le prossime giornate abbastanza preoccupanti. Lo stress potrebbe aumentare a vista d'occhio e riuscire a conviverci potrebbe non essere così semplice. L'importante sarà riuscire a contare sulla presenza della propria famiglia e dedicare qualche piccola attenzione al partner.

Capricorno - l'intera settimana si è presentata portando via le energie fisiche e mentali del Capricorno, ma secondo quanto anticipato dall'oroscopo, il prossimo weekend sarà in grado di portare con sé una valanga di energie positive che permetteranno di fare il pieno per il nuovo periodo.

Dedicarsi alla cura della propria persona, magari dedicando attenzioni anche all'amore della propria vita, non sarà di certo qualcosa di spiacevole.

Acquario - buone notizie sembrano ergersi all'orizzonte per coloro nati sotto al segno dell'Acquario. Sia che si osservi l'ambito lavorativo, sia che si voglia guardare alla sfera sentimentale, ci si imbatterà sempre in qualcosa di positivo. Meglio tenere occhi ed orecchie ben aperti per riuscire così a captare meglio ciò che sta per arrivare.

Pesci - la gioia e la felicità saranno finalmente alla portata di questo segno zodiacale. Anche i Pesci potranno tirare un sospiro di sollievo e distendere per qualche giorno i propri nervi per scaricare con il relax ed il sentimentalismo tutto lo stress accumulato.

In questo weekend ci si riuscirà finalmente a rilassarsi e si potranno gustare comodamente i frutti dell'amore e le attenzioni che il partner ha conservato per questa occasione.