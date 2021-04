La giornata di giovedì 29 aprile sarà ricca di sorprese e di emozioni. L'Oroscopo svelerà i dettagli più salienti dei profili zodiacali e metterà in evidenza punti di forza e debolezze. Per avere un quadro completo dell'influenza astrale, sarà necessario identificare le posizioni planetarie di domani. In particolare, spiccheranno le seguenti:

Sole, Mercurio, Venere e Urano in Toro

Luna in Sagittario

Marte in Cancro

Giove e Saturno in Acquario

Nettuno in Pesci

Plutone in Capricorno

Ecco le caratteristiche dell'oroscopo di giovedì 29 aprile.

Previsioni astrologiche di domani 29 aprile: Toro passionale, Cancro pacato

Ariete: sarete alla ricerca di qualcosa di nuovo per spezzare la monotonia della routine quotidiana. Non vi accontenterete più di trascorrere le solite giornate, tra famiglia e lavoro. Il vostro spirito di iniziativa vi consentirà di andare oltre le apparenze e di seguire il percorso desiderato. Forse, non tutti saranno d'accordo con le vostre scelte, ma sarete determinati ad andare avanti.

Toro: sarete in sintonia con la persona amata, soprattutto grazie al vostro modo di fare. Passione ed empatia caratterizzeranno la giornata di domani, ma ci sarà anche spazio per il duro lavoro. Proverete a non sottrarvi ai vostri impegni e a mantenere la parola data.

Forse, avrete qualcosa di importante da rivelare a uno dei vostri amici.

Gemelli: avrete fretta di realizzare i vostri sogni e agirete senza pensare alle conseguenze. Non avrete voglia di fermarvi a riflettere perché preferirete vivere seguendo un ritmo rapido e incontrollato. Anche in amore, non sarete ancora disposti a mettere radici: vorrete conoscere più persone ed entrare in contatto con diversi caratteri.

Forse, ci saranno alcune incomprensioni in famiglia.

Cancro: la vostra pazienza riuscirà a tranquillizzare anche le persone più turbolente. Sarete in grado di ascoltare e di dare ottimi consigli, però, non per questo, trascurerete i vostri interessi. Sarete particolarmente legati al lavoro e cercherete di ottenere dei riconoscimenti in tempi brevi.

Il vostro impegno verrà notato da una persona importante.

Oroscopo di giovedì 29 aprile: Leone socievole, Scorpione indipendente

Leone: non avrete alcuna difficoltà nell'aprirvi con le altre persone. Sarete socievoli, divertenti e avrete la capacità di coinvolgere anche le persone più timide. Vi piacerà parlare della vostra vita e raccontare aneddoti interessanti. In amore cercherete un rapporto basato sulla lealtà e sulla sincerità. Il partner, però, potrebbe essere troppo stressato per rimanere fedele a questi principi.

Vergine: avrete paura di non essere compresi dal partner. Cercherete di provocarlo, per ottenere la reazione desiderata, ma non sarete soddisfatti del risultato. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di cambiare strategia e di usare un dialogo sano e propositivo.

Il lavoro presenterà delle novità inaspettate, che vi faranno tornare il desiderio di mettervi in gioco.

Bilancia: vi sembrerà di non avere spazio all'interno del vostro gruppo di amici. Vi sentirete esclusi e avrete l'impressione che le vostre idee non vengano prese in considerazione. Sarà fondamentale cambiare atteggiamento e allontanare tutte le paure. Con uno spirito più battagliero, riuscirete a farvi ascoltare. Il partner sarà dalla vostra partner e vi fornirà tutto l'aiuto possibile.

Scorpione: sarete energici e creativi. Avrete voglia di spingervi oltre i vostri limiti e proverete a scoprire tutti i vostri talenti. Non sarà facile adattarvi alla vita di coppia e preferirete rimanere fedeli alla vostra indipendenza.

Sul lavoro proporrete idee alternative, che potrebbero fare davvero la differenza. L'oroscopo suggerisce di non arrendervi davanti a eventuali rifiuti.

Previsioni zodiacali del 29 aprile: Sagittario positivo, Acquario sincero

Sagittario: vivrete in un clima positivo e sarete disposti a fare tutto per la vostra famiglia. Il legame tra voi diventerà sempre più saldo e riuscirà ad allontanare anche i dispiaceri più profondi. In amore sarete responsabili e ricchi di idee. Vi prenderete cura del partner, senza trascurare il lato divertente della quotidianità. Sul lavoro, al contrario, potreste dover gestire alcune difficoltà.

Capricorno: durante la giornata di domani, sarete concentrati soprattutto su voi stessi.

Darete poco spazio all'amore e al partner, perché metterete al primo posto gli obiettivi già prefissati. Questo comportamento, purtroppo, potrebbe allontanare e deludere le persone care, ma saprete come farvi perdonare. Sul lavoro sarete fortunati e intraprendenti.

Acquario: sarete molto sinceri con i vostri amici. Preferirete una brutta verità a una bugia ben studiata. Il partner riuscirà a trascinarvi in nuove esperienze e voi avrete modo di conoscere lati oscuri del suo carattere. Questo vi farà riflettere, ma non vi scoraggerà: avrete ancora voglia di portare avanti la relazione romantica. La situazione sul lavoro rimarrà stabile.

Pesci: sentirete il bisogno di uscire dal guscio per circondarvi di persone care.

Condividere gioie e dolori con gli altri vi farà stare meglio e vi consentirà di allontanare i pensieri negativi. Sul lavoro ci saranno alti e bassi, ma saprete gestire le avversità con grande maestria. In amore vi sentirete molto vicini al partner e supporterete le sue scelte, anche se non sarete completamente d'accordo.