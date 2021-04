L'Oroscopo del giorno 30 aprile riparte con le valutazioni relative all'amore e al lavoro tastando il polso al prossimo venerdì. Ansiosi di conoscere come andrà la parte conclusiva della settimana lavorativa? Bene, iniziamo con calma a dare i primi riscontri sui soliti comparti, spesso legati a doppio filo tra di loro: i sentimenti e le attività lavorative. In questo frangente a "dettar legge" sarà la Luna: l'Astro d'Argento si appresta a entrare nel segno del Capricorno proprio questo venerdì. Senz'altro spettacolare il doppio trigono astrale posto in essere da Mercurio e Venere nei confronti ancora del Capricorno.

Alla luce della suddetta situazione astrologica, tre i simboli dello zodiaco ritenuti super positivi tra i sei sotto analisi in questo contesto: trattasi di Bilancia (cinque stelle), Capricorno (Top del giorno) e Acquario (cinque stelle).

Iniziamo a togliere il velo alle previsioni zodiacali del 30 aprile spulciando l'oroscopo di venerdì su amore e lavoro da Bilancia a Pesci per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di domani, 30 aprile

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico, l'ideale inizio di un bel venerdì di fine settimana. In particolare, inizierete alla grande già dal primo mattino: in molti casi, quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicatività e della buona intesa interpersonale.

Ottimi i rapporti con gli amici di sempre con in evidenza anche qualche 'new entry' a generare allegria. In amore soprattutto, lasciarsi andare alle emozioni oggi e domani sarà davvero alla portata: tutto sarà più semplice grazie anche a un partner generoso e attento ai vostri bisogni; senz'altro non smetterà un secondo di coccolarvi.

Single, rilassatevi e godetevela tutta questa splendida giornata, d'accordo? Di sicuro vi attende un ottimo periodo, specialmente se vi lascerete andare dolcemente sulle ali della vita. Prendendo le cose per il loro verso, il divertimento sarà garantito: fatelo, ovviamente insieme agli amici di sempre. Nel comparto lavoro, non vi mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo.

Di certo, basterà un maggiore impegno e sarete subito ripagati di tutti gli sforzi fatti in passato.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì prevedono un periodo discretamente agevole per tutti voi del segno, sicuramente leggermente migliore per la maggior parte dei nativi di prima decade. Per i sentimenti, tutto prosegue normalmente senza infamia né lode. In ambito di coppia, se asseconderete i vostri istinti riuscirete, oggi o massimo domani, a trascorrere una giornata più che piacevole con chi avete accanto. Infatti a dare sostegno morale sarà la presenza della Luna, da questo venerdì in entrata in Capricorno: anche se parzialmente dalla vostra parte, la 'musa dei poeti' renderà particolarmente propizia la favorevole riuscita di parte dei vostri intenti.

Single, ci sono amori che vanno e altri che vengono nella confusione della vostra vita. Se siete alla ricerca di una persona dolce, che vi possa dare certezze affettive, cercate di approfondire in questi giorni una nuova conoscenza: non aspetta altro. Nel lavoro, inizierete a dare il via a quel progetto che vi stuzzica da tempo. Vi butterete nell’impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza di eventuali rischi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 30 aprile al segno del Sagittario indica questa parte terminale della settimana non affatto come nelle attese, visto soprattutto il giovedì appena trascorso identificato da cinque stelle. Purtroppo questo venerdì è stato valutato come sottotono.

In generale, diciamo che avrete certamente bisogno di una gestione più attenta e scrupolosa delle situazioni, meno affidate al caso. In amore, la passionalità sarà una tra le tante possibilità che avrete per dare enfasi a situazioni affettive un poco in stallo. L'intenzione dovrà essere quella di dare qualcosa in più al partner, assecondarlo in qualcosa che piace: se non tutto, almeno una parte della giornata sarà perfetta. Single, realizzate un progetto o mettete in agenda un obbiettivo che possa gratificare sentimentalmente la vostra vita: non accontentatevi di un semplice flirt, ok? La parte riguardante il lavoro, con costanza e impegno, riuscirete a realizzare ciò che volete. In caso contrario tutto potrebbe rivelarsi inutile.

Oroscopo e stelle di venerdì 30 aprile

Capricorno: 'top del giorno'. In arrivo un venerdì, senza esagerazione, davvero "col botto" per tantissimi di voi del segno. Sicuramente gran parte della giornata di questo fine settimana sarà solare e pregna di effetti positivi già a partire dalla primissima mattinata. A portare una infinità di occasioni da sfruttare soprattutto in ambito sentimentale sarà ancora una volta la Luna nel segno. In amore, il periodo già ottimo si concluderà con una serata dolce e spumeggiante; in primis per le coppie affiatate, saranno felici di stare insieme come fosse la prima volta. In merito agli affetti in generale, le stelle si preparano ad esaudire quei progetti che tanto desiderate.

Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne in modo da poterli realizzare. Single, anche se la giornata dovesse essere per qualcuno piena di impegni, tranquilli, gli astri vi regaleranno senza meno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo a chi lo merita. Nel lavoro, giornata contrassegnata da energia propositiva capace di rendervi fieri di voi stessi e di quello che state facendo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un venerdì davvero ottimo per fare o eventualmente disfare. Questo vostro giorno da dedicare in parte ai preparativi per l'imminente weekend non sarà difficile da affrontare: 'no problem' nemmeno per coloro con questioni pesanti sul groppone.

Calma, diciamo che in maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete senz'altro ottenere i risultati che riterrete siano alla vostra portata: sarà effettivamente così? In campo sentimentale, questa potrebbe essere la vostra giornata ideale, in grado di mettervi di fronte a risvolti davvero interessanti soprattutto in coppia. Riuscirete a far sorridere di gioia la persona amata? Single, con molti di voi le stelle saranno magnanime e di certo regaleranno una splendida giornata piena di opportunità ed emozioni. In serata, quando il cielo inizierà ad illuminarsi, potrete osare nel mettere in pratica sogni e fantasie: qualche desiderio importante chissà che non si avveri? Nel lavoro, dopo tanti sforzi, finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate.

Il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose contemporaneamente.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 30 aprile, predice un periodo non buono per voi nativi, giusto per non dire che è stato classificato come pessimo. Purtroppo per molti la specularità negativa restituita da Marte e Luna, tra loro già in pessima opposizione, si farà sentire eccome! In primis, tale situazione prenderà piede inasprendo inizialmente i rapporti a carattere affettivo/sentimentale per poi passare anche al resto dei comparti. In amore gli astri invitano alla prudenza: in caduta libera il periodo, potrebbe prefigurare un cielo abbastanza ambiguo con cui misurarsi. In coppia la tensione e il nervosismo vi sovrasteranno: l'unica cosa da fare sarà quella di andare dritti per la vostra strada.

Se dovesse esserci qualche incomprensione col partner, sarebbe auspicabile tenersi alla larga da inutili discussioni. Per coloro ancora single, il consiglio è quello di stare lontani dalle complicazioni. Questa potrebbe essere una giornata in cui facilmente potreste essere messi sotto pressione. Cercate prima di ogni cosa di risolvere i problemi sentimentali più impellenti, poi di certo tornerete a sorridere. Il lavoro invece andrà discretamente. Evitate comunque di fare promesse se non siete sicuri al 100% di poterle mantenere.

Classifica 30 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di venerdì 30 aprile è ansiosa di mettere in evidenza i segni fortunati e non in questa parte conclusiva della settimana.

Il responso astrologico a questo giro contempla l'entrata della Luna nel segno del Capricorno. In generale saranno ben cinque segni su dodici a potersi vantare di andare incontro ad una giornata davvero positiva: cosa riserveranno le stelle agli altri segni? Andiamo a scoprirlo insieme analizzando la scaletta posta di seguito.

Le stelline di venerdì 30 aprile: