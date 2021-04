Aprile è ormai giunto al suo termine e si prepara a lasciare il proprio posto a un nuovo mese pieno di novità interessanti per la stragrande maggioranza dei segni zodiacali.

L'Oroscopo del weekend compreso tra venerdì 30 aprile e domenica 2 maggio, preannuncia giornate fortunate per i nati sotto al segno della Bilancia e un periodo di transizione ottimale per gli appartenenti al segno della Vergine. Sarà una situazione diversa, invece, per i nativi del Capricorno, costretti a dover sopportare una dose di stress tuttavia non eccessiva. Intanto l'Ariete sarà pronta ad affrontare la nascita di qualche battibecco nella vita di coppia e nel nucleo familiare.

Complessivamente questo weekend si propone di presentare giornate piene di sorprese per tutti.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, chi è nato sotto a questo segno zodiacale potrebbe avvertire l'opposizione di alcuni astri che, oltre a portare qualche rallentamento in ambito lavorativo, potrebbero portare alla nascita di alcuni battibecchi non preventivati all'interno della vita di coppia. Qualcosa potrebbe essere messa in discussione, ma non sarà di certo la lealtà ed i sentimenti provati nei confronti del partner.

Toro - il segno del Toro risulta essere tra quelli maggiormente fortunati. Giornate emozionanti e produttive si ergono all'orizzonte e, grazie al prossimo weekend, vi sarà la possibilità di rilassarsi e recuperare parte delle energie perse durante i giorni appena trascorsi.

Chi sta cercando attivamente un lavoro potrebbe ricevere una notizia tanto positiva quanto inaspettata, mentre chi occupa già una posizione lavorativa potrà contare su una possibile promozione.

Gemelli - l'oroscopo del prossimo weekend porta alla luce aspetti positivi e negativi per coloro nati sotto al segno dei Gemelli. L'opposizione di qualche astro potrebbe portare alla nascita di impedimenti e rallentamenti vari in ambito lavorativo, mentre la posizione ottimale di astri come Venere aiuterà a trovare maggiore collaborazione ed intimità nella vita di coppia.

In un periodo come questo, tralasciando ciò che accadrà a lavoro, è consigliabile godersi le sensazioni e le emozioni che nasceranno con il partner.

Cancro - la fortuna, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, continuerà ad accompagnare anche le prossime giornate di questo segno zodiacale, facendogli dono di momenti indimenticabili e di attimi di relax in grado di far tornare alla luce le energie fisiche e mentali che nel giorno della settimana stavano lentamente scemando.

La vicinanza della famiglia si avvertirà in maniera costante.

Leone - se durante il fine settimana non si avrà un giorno di riposo dal lavoro non si potrà trovare il giusto equilibrio per recuperare le varie energie. Sfortunatamente, questo periodo non è decisamente quello migliore per questo segno zodiacale, ma non vi è motivo di arrendersi, in quanto all'orizzonte, secondo l'oroscopo, è già possibile osservare il sopraggiungere di momenti decisamente migliori.

Vergine - si prospettano essere ottime giornate, secondo quanto previsto dall'oroscopo del prossimo weekend. Le notizie non mancheranno di certo e accompagneranno quasi sempre un sorriso e doneranno delle ore piene di gioia e felicità.

Riuscire a rilassarsi, specialmente in questo primo weekend di maggio, non sarà di certo qualcosa di impossibile da realizzare.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - le previsioni dell'oroscopo non si smentiscono neanche per questo primo weekend del mese di maggio. Quelle che stanno per sopraggiungere sono giornate piene di fortuna, la stessa che ha accompagnato il segno della Bilancia per tutta la settimana e che, con molta probabilità, non si allontanerà di molto neanche con la nascita di una nuova settimana. Trovare l'appoggio del partner o di qualche amicizia non sarà di certo complicato e grazie al sostegno sempre presente delle persone care si potranno raggiungere vari obiettivi con il minimo sforzo.

Scorpione - sfortunatamente, neanche il weekend sembra volersi fare portatore di buone notizie per lo Scorpione. I battibecchi all'interno della vita di coppia continueranno a persistere almeno fino alla giornata di sabato e se non fosse per le due giornate di riposo, anche in ambito lavorativo ci sarebbe di cui discutere. Per riuscire a trovare qualche attimo di puro relax sarà necessario ritagliare momenti di estrema solitudine ed evitare di ascoltare anche il nascere dei vari pensieri.

Sagittario - attenzione alla monotonia di coppia. Sfortunatamente per il Sagittario, questa pandemia e le varie regolamentazioni che impediscono spostamenti ed assembramenti vari non sono di alcuna utilità alla cerchia sentimentale e riuscire a trovare qualche soffio di vento in grado di alimentare la fiamma dell'amore potrebbe non essere così semplice.

Affidarsi ad internet, od anche solo al provare sensazioni nuove con il partner potrebbe aiutare a mantenere saldo il rapporto almeno fino a quando non si potrà tornare a viaggiare.

Capricorno - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questo nuovo weekend, chi è nato sotto al segno del Capricorno potrebbe avvertire l'innalzarsi dei livelli di stress e, al contempo, il sopraggiungere di una forza rinnovata, tale da permettere una gestione ottimale del nervosismo. Una calma apparente aiuterà a impedire il manifestarsi di gesti ed emozioni che potrebbero rovinare amicizie e rapporti interpersonali.

Acquario - mettere in discussione alcuni aspetti della propria persona non è un qualcosa da fare sempre di nascosto.

Chiedere consiglio agli amici, quelli veri, oppure alla propria famiglia potrebbe aiutare ad apportare giusto qualche miglioria. Riuscire a smussare il proprio carattere in più punti potrebbe portare alla scoperta di una personalità nuova e in grado di migliorare i rapporti interpersonali.

Pesci - ottime giornate sembrano ergersi all'orizzonte per i nati sotto al segno dei Pesci. L'amore ed il romanticismo non abbandoneranno questo segno zodiacale almeno fino alla giornata di domenica 2 maggio, rendendo l'interno weekend magico. La complicità del partner sarà in grado di portare il sorriso sulle labbra di chiunque, portando con sé una compagnia quasi perfetta.