Per il fine settimana di sabato 29 e domenica 30 maggio 2021, l’Oroscopo si comporterà nello stesso modo dei giorni precedenti, eccezion fatta per il segno della Bilancia, finalmente con più riposo e svago, e per il segno dei Pesci, finalmente soddisfatto anche se avrà qualche impegno da recuperare in futuro. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del fine settimana.

Bilancia in testa

1° Bilancia: le distrazioni che le amicizie vi offriranno saranno certamente ideali per farvi uscire dal cono d’ombra causato dai troppi impegni e da un malumore che sfortunatamente vi ha accompagnati per molto tempo in questa settimana che sta per concludersi.

2° Sagittario: nella vostra carriera si avvertirà l’atmosfera cambiare, rinnovarsi e diventare sempre più dinamica anche all’interno della vostra squadra di lavoro. Potrete anche sperimentare un lavoro che probabilmente avete desiderato a lungo, secondo l’oroscopo.

3° Leone: finalmente avrete un po’ di tregua dal lavoro, ma sarà una pausa che sicuramente prevede anche un po’ di shopping e tanta voglia di uscire e divertirsi. Ogni cosa in amore potrebbe drasticamente cambiare, probabilmente in meglio.

4° Pesci: finalmente una pausa sarà esattamente ciò che ci vorrà per ritornare ad avere una tranquillità relativamente buona. Dovrete prendere al volo l’opportunità di rilassarvi più che potrete, anche se ciò potrebbe significare procrastinare qualche impegno.

Novità per Gemelli

5° Gemelli: ci saranno delle novità che sicuramente vi faranno molto piacere nonostante non vi riguardino direttamente. Per adesso molti aspetti, fra cui quello amoroso, potrebbero subire una battuta d’arresto che durerà per tutto l’arco del fine settimana.

6° Acquario: avrete un weekend piuttosto diviso in due, fra un sabato pieno di successi e sorprese e una domenica che potreste percepire come monotona.

Avrete molte probabilità secondo l’oroscopo di prendervi cura di voi stessi dopo una settimana molto stressante.

7° Cancro: anche se nel settore amoroso ci saranno dei miglioramenti, a dire il vero già da tanti giorni, purtroppo non ci sarà molta energia da parte vostra, soprattutto per quel che concerne il lato pratico. Dovrete necessariamente essere più indulgenti con voi stessi nella serata di sabato.

8° Vergine: avrete un rialzo abbastanza rilassante e poco dedito al lavoro. Finalmente vi sentirete liberi anche se per poco tempo, e potrete dare un nuovo assetto alla vostra tabella di marcia, forse un po’ troppo difficoltosa.

Scorpione all’ultimo posto

9° Ariete: purtroppo siete troppo irritati per pensare allo svago e ai divertimenti, secondo il quadro dell’oroscopo del weekend. Siete nel bel mezzo di una situazione lavorativa che non vi sta andando affatto bene e che vorreste cambiare il prima possibile.

10° Capricorno: rivedrete una persona che probabilmente vi ha deluso nel passato, ma che allo stesso tempo avrà voglia di riallacciare con voi. Starà a voi decidere cosa fare, ma di certo sarà molto difficile che voi ritorniate sui vostri passi.

11° Toro: purtroppo la settimana si concluderà con qualche insuccesso sul lavoro e con un nulla di fatto in amore. Ora come ora avrete a disposizione qualche momento per recuperare le forze ma anche l’ambito familiare, un po’ bistrattato.

12° Scorpione: sul lavoro le difficoltà potrebbero aumentare sempre di più, anche per qualche negligenza da parte di qualcuno che vi affianca nei momenti più faticosi e difficili. Potreste essere proposti per un incarico per cui non vi sentite affatto preparati.