Inizia l'ultima settimana del mese di maggio 2021. Scopriamo come le diverse posizioni dei pianeti modificheranno l'andamento astrale per i 12 segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo di lunedì 24 maggio con le stelle a livello lavorativo, sentimentale e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello lavorativo potrebbero sorgere delle problematiche, sarà meglio cercare di capire come risolverle. In campo sentimentale, possibili discussioni in famiglia.

Toro: in amore la giornata sarà particolarmente agitata per quel che riguarda il campo amoroso, sembrate anche distratti.

Nel lavoro sarà meglio non fare scelte azzardate.

Gemelli: è un momento che necessita maggiore tranquillità, sentite il bisogno di recuperare energia. Nel lavoro dovete capire ciò che realmente desiderate portare avanti. Per quel che riguarda il lato sentimentale non rimpiangete il passato.

Cancro: per i nati sotto il quarto segno zodiacale la giornata di lunedì 24 maggio sarà caratterizzata da Giove in buon aspetto, la situazione lavorativa migliora. In campo amoroso i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Leone: migliora la vostra situazione fisica, Giove non è più in opposizione e sono arrivo novità in questo periodo. In campo amoroso possibili discussioni con il partner.

Vergine: nel lavoro ci sono degli accordi che potrebbero necessitare di maggior tempo per essere conclusi.

In amore momento di ripresa, riflettete bene sulle scelte che desiderate fare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: vi sentite particolarmente nervosi, avete bisogno di passare del tempo in maggiore relax. In campo amoroso alcune situazioni potrebbero diventare intriganti, per quel che riguarda il lato lavorativo possibili soluzioni in arrivo.

Scorpione: fatevi coraggio se dovete portare avanti le vostre idee. A livello lavorativo ci sono delle situazioni da chiarire, questo è il momento giusto per farlo.

Sagittario: per i nati sotto questo particolare segno, non mancheranno buone intuizioni in campo professionale. In amore le coppie che hanno vissuto delle problematiche ora ricercano momenti di serenità.

Capricorno: Luna contraria per il segno, inizio settimana particolarmente complesso da affrontare a livello di coppia. Nel lavoro vi sentite sotto pressione.

Acquario: se ci sono delle discussioni da affrontare, cercate di rimandarle ai prossimi giorni. Per quel che riguarda l'amore vi sentite sottotono in questa giornata.

Pesci: nel lavoro sarà meglio essere prudenti, senza alimentare troppe discussioni. In campo sentimentale vi sentite stanchi, possibile agitazione.