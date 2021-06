Si conclude la prima settimana del mese di giugno. Scopriamo come andrà la giornata di sabato 6 giugno. Ecco l'Oroscopo e le stelle per i segni dall'Ariete ai Pesci con amore, lavoro e salute.

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata dovrete sistemare alcune questioni e chiarire delle situazioni in sospeso con il partner. In campo lavorativo è possibile che alcuni progetti vadano riorganizzati.

Toro: in campo sentimentale cercate di non isolarvi, evitate però di avanzare polemiche. Anche in campo professionale sarà meglio evitare discussioni per poter affrontare i vostri compiti con maggiore sicurezza.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale nella giornata di sabato 6 giugno 2021 potrebbero esserci degli imprevisti in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro cercate di gestire i progetti con maggiore attenzione.

Cancro: possibili discussioni in campo sentimentale, sarà meglio trattenersi per non avere successivi ripensamenti. Nel lavoro giornata sottotono, possibili ritardi in vista.

Leone: nella giornata di sabato i single del segno potrebbero fare degli incontri interessanti. Nel lavoro chi è fermo da tempo, potrà ripartire.

Vergine: giornata in calo per il segno, qualcosa potrebbe non andare in campo sentimentale. Nel lavoro presto arriverà maggior energia che potrete sfruttare per ottenere risultati.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: possibili polemiche in campo amoroso, sarà meglio cercare di superare le discussioni con il partner. Nel lavoro prima di buttarsi è il caso di rivedere alcune questioni.

Scorpione: nel lavoro ci saranno dei miglioramenti. Per quel che riguarda la sfera sentimentale se ci sono delle emozioni importanti da affrontare non rimandate prossimi giorni.

Sagittario: Luna nel segno, cercate di non essere critici a livello amoroso.

Per quel che riguarda il lato professionale chi sta vivendo delle difficoltà da tempo, potrà decidere sul da farsi.

Capricorno: situazione stressante per i nati sotto questo particolare segno, cercate di mantenere la calma in amore. Nel lavoro possibili rallentamenti.

Acquario: per i nati sotto il penultimo segno zodiacale la giornata di sabato 5 giugno sarà caratterizzata da complicazioni lavorative.

Per quel che riguarda l'amore è ancora presto per ottenere ciò che desiderate.

Pesci: in questa prima parte del weekend sarà possibile provare a risolvere qualche difficoltà sentimentale, se ci sono però delle problematiche che vi disturbano particolarmente riflettete bene prima di agire. Nel lavoro chi lo desidera può cambiare mansione, è il momento migliore per pensare a se stessi.