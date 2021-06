La settimana fra lunedì 7 e domenica 13 giugno 2021 presenterà un Oroscopo con posizioni astrali diverse rispetto alla settimana scorsa. Il Cancro oltre a Venere 'ospiterà' la Luna nella propria costellazione, mentre il segno dei Pesci avrà nei suoi gradi Nettuno e Giove. Marte entrerà nella costellazione del Leone, ma Mercurio e il Sole viaggeranno nei gradi dei Gemelli. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

Gemelli in testa

1° Gemelli: sicuramente ci sarà tanta positività che ora non farà che aumentare considerevolmente con il trascorrere del tempo.

Infatti se la prima parte della settimana procederà in modo piuttosto tranquillo e con alcune difficoltà che però saranno minime, nella seconda parte avrete di che intraprendere nuovi progetti lavorativi secondo l'oroscopo e magari anche far accrescere esponenzialmente la sintonia amorosa.

2° Cancro: la grande fortuna di Giove che per estensione toccherà tutti i pianeti di acqua si riverserà prevalentemente sulla sfera amorosa, per quel che riguarda il vostro segno. Avrete una maggiore attenzione anche per le altre persone che vi circondano e che fanno parte del vostro quotidiano.

3° Scorpione: avrete una grande vivacità amorosa con il partner, che propenderà molto di più sul piano passionale rispetto a quello romantico.

Ciò però non esclude un grande coinvolgimento emotivo che non farà altro che aumentare nel fine settimana. Ci saranno anche tante occasioni di stampo lavorativo da non perdere assolutamente.

4° Leone: spesso e volentieri nel corso di questa settimana vi sentirete molto carichi sia dal punto di vista fisico che emotivo, dunque non sarà difficile per voi fare del vostro meglio sul lavoro nonostante le parecchie distrazioni che costelleranno questa settimana.

Prima fra tutte, il grande affiatamento che nella vostra relazione comincerà a farsi sentire.

Bilancia comunicativa

5° Pesci: sarete perspicaci, avrete molte probabilità di riuscita sul lavoro, ma forse un po’ meno per il lato amoroso e affettivo. Fare ciò che la grande fortuna di Giove in questo momento vi offrirà sarà decisamente più “sicuro” rispetto a quel che potreste avere in mente.

Sul piano amoroso, qualche incontro potrebbe fare al caso vostro.

6° Acquario: questa settimana per il vostro segno porterà una ventata di novità che adesso vi metterà in una posizione alquanto scomoda per le relazioni interpersonali e per alcune decisioni da prendere in merito, ma che sarà di grande aiuto per il settore professionale e per i progetti che si susseguiranno in queste giornate, secondo l'oroscopo.

7° Bilancia: la comunicazione all’interno della coppia in questa settimana sarà tranquilla e non genererà delle tensioni a causa di qualche divergenza. L’ottima intesa si riscontrerà anche all’interno della vostra squadra sul lavoro, ma dovrete comunque prestare attenzione ad eventuali incarichi e progetti che purtroppo non andranno a buon fine.

8° Vergine: se sul lavoro purtroppo le novità saranno ridotte al lumicino, costringendovi anche ad un periodo piuttosto 'fermo', in amore potreste invece ritrovare la sintonia amorosa con il partner oppure fare una conoscenza che vi renderà le giornate migliori sotto il profilo dell’umore. Il weekend vi darà spazio per dedicarvi a voi stessi.

Ariete stressato

9° Sagittario: avrete molto più tempo per voi, per poter fare qualcosa che vi piace senza vincoli troppo “restrittivi”, ma soprattutto potrete finalmente rinnovare la vostra tabella di marcia e per esteso ridimensionare le vostre giornate. Avrete molte responsabilità a cui far fronte, perciò evitate di stressarvi troppo.

10° Ariete: questa decima posizione in classifica non sarà 'negativa' nel senso stretto del termine, ma sicuramente lo stress farà la sua parte nel corso di progetti e affari importanti.

Potreste non mantenere la calma in momenti determinanti nelle ore lavorative ed essere molto intransigenti con le persone che vi circondano.

11° Toro: non ci saranno ostacoli sul lavoro che potrebbero mettere a repentaglio la vostra carriera o gli incarichi di questi giorni, però avvertirete una certa lentezza che potrebbe irritarvi. Ancora non ci saranno i presupposti per dare alla vostra storia d’amore un giro di vite che possa rendervi più uniti. Dovrete dedicare del tempo alla riflessione.

12° Capricorno: molte delle vostre aspettative sull’amore e sulla probabilità di vedere la vostra situazione amorosa migliorare saranno perse, e per il momento andare incontro a discussioni o ad un periodo di gelo fra le due parti sarà molto più frequente di quello che credevate in un primo momento.