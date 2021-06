Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come procede l'inizio del mese di giugno ed in particolare l'Oroscopo e le stelle di giovedì 3 giugno 2021. Di seguito le previsioni astrologiche con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: possibili cambiamenti a livello sentimentale, qualcuno potrebbe risolvere dei contrasti. Per quel che riguarda il lato professionale arriveranno presto delle novità.

Toro: emozioni in campo amoroso, attenzione però ai malintesi. Con Saturno contrario, non sarà semplice ripartire in campo professionale.

Gemelli: nel lavoro è un periodo favorevole, potrete portare avanti nuovi progetti. Per quel che riguarda il lato sentimentale, con la Luna contraria, è possibile che dobbiate affrontare alcune questioni in sospeso.

Cancro: vi sentite più energici rispetto alle giornate precedenti, in serata è possibile un calo. Con Marte e Venere favorevoli, favoriti gli incontri in campo sentimentale. Buon momento anche per i progetti professionali.

Leone: potrete vivere delle belle emozioni, con la Luna dalla vostra parte. Qualcuno potrebbe anche lasciarsi andare a delle trasgressioni. Per quel che riguarda il campo lavorativo sono favoriti i contatti.

Vergine: Luna in opposizione, cercate di tenere la situazione sotto controllo per quel che riguarda il campo sentimentale.

Nel lavoro se desiderate ottenere i giusti risultati, dovrete seguire con cuore i vostri progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: il cielo non è promettente in campo sentimentale, potrebbero infatti esserci complicazioni e ripensamenti. Per quel che riguarda il lato professionale con Mercurio in buon aspetto alcune questioni possono essere sistemate.

Scorpione: nel lavoro potrete ottenere dei buoni risultati, arriveranno anche interessanti conferme. Bene anche a livello sentimentale, sono possibili nuovi incontri d'amore.

Sagittario: i nati sotto questo particolare segno nella giornata di giovedì 3 giugno 2021 potrebbero vivere dei momenti di insoddisfazione a livello lavorativo.

In amore avete voglia di maggiore complicità con il partner.

Capricorno: possibili novità a livello sentimentale arriveranno nei prossimi giorni, in questa giornata sentite l'esigenza di chiarezza. Per quel che riguarda il lavoro, se delle situazioni non vi convincono, sarà meglio andare oltre.

Acquario: in amore sentite l'esigenza di avere una persona al vostro fianco che abbia i vostri stessi obiettivi. Per quel che riguarda il lato professionale cercate di gestire al meglio le uscite per mantenere sotto controllo la situazione economica.

Pesci: fase di recupero per il segno, potrete concludere un accordo a livello lavorativo. In amore chi ha vissuto dei momenti difficili negli ultimi tempi, inizia una lenta ripresa.