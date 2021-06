L'ultima giornata della prima settimana del mese di giugno sta per prendere il via. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo di domenica 6 giugno 2021 per tutti i segni, relativamente all'amore e al lavoro.

Previsioni astrologiche della prima sestina

Ariete: in amore si potrà affrontare nuovamente un discorso che aveva portato delle tensioni in passato. Cercate di rimanere con i nervi saldi. Nel lavoro attenzione a non fare tutto di corsa, siate prudenti.

Toro: per i sentimenti durante la giornata qualcosa potrebbe non andare. Venere protegge però le storie che vanno avanti da tempo.

Nel lavoro ci potranno essere delle discussioni da affrontare, a causa di un progetto che non sta andando come vorreste.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata permette di fare scelte importanti. Le cose vanno meglio rispetto al corso della settimana. Nel lavoro tutto deve essere gestito con attenzione, anche i piccoli momenti.

Cancro: in amore se ci sono state delle discussioni ora si potranno superare, visto che diversi pianeti sono favorevoli. A livello lavorativo, con Giove in buon aspetto, si potrà chiudere un accordo.

Leone: giornata non esaltante che potrà portare momenti di crisi, anche a causa di una persona che è contro di voi. Nel lavoro il momento è favorevole, ma in questa giornata potreste fare anche delle cose contro il vostro volere.

Vergine: per i sentimenti la giornata porta qualcosa in più con la Luna favorevole, quindi c'è maggiore entusiasmo. Nel lavoro non è possibile ottenere tutto e subito, occorre aspettare i prossimi mesi.

Previsioni e oroscopo del 6 giugno: la seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale, con la Luna che non è più in opposizione, ci sarà l'occasione per ripartire.

Nel lavoro vi sentite più forti grazie a dei progetti da mettere a punto da qui ai prossimi mesi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore la giornata potrà portare qualche incomprensione, ma non sarà nulla di grave, visto che Venere comunque è nel segno. A livello lavorativo non manca qualche proposta importante, a breve arriverà anche una riconferma.

Sagittario: a livello sentimentale in questo periodo non vi sentite ricchi di energia, questo anche a causa del Sole in opposizione. Nel lavoro, se state valutando qualcosa di nuovo, ci sono delle difficoltà da affrontare.

Capricorno: in amore è una giornata non esaltante, in particolare per quelle coppie che stanno vivendo dei momenti di tensione. Nel lavoro cercate di evitare polemiche che saranno poi difficili da superare.

Acquario: a livello sentimentale è meglio evitare di fare troppo. Gestite solo le cose strettamente necessarie. Nel lavoro è opportuno evitare complicazioni, anche in vista dell'inizio della settimana.

Pesci: in amore è una giornata positiva che porterà delle belle emozioni nei rapporti con gli altri. Nel lavoro svolgete solo quello che vi interessa.