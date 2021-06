Anche la prima settimana di giugno, compreso il suo primo weekend, sono giunti ormai al termine e si preparano a lasciare il proprio posto ad un periodo che, secondo l'Oroscopo, risulta essere leggermente migliore. Ad avvertire questo cambiamento sarà anche il segno del Capricorno, pronto a tirare un sospiro di sollievo e a distendere i nervi. A seguirlo ci saranno coloro nati sotto al segno dei Gemelli che, grazie ad una posizione astrale assai favorevole, avvertiranno una carica di energia non da poco. Uno tra i segni poco favoriti sembra essere proprio quello della Bilancia, costretto a fronteggiare qualche piccola discussione, mentre i Pesci saranno in grado di godersi i frutti che il vero amore ha deciso di donare loro.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete - finalmente anche il segno dell'Ariete potrà accogliere a braccia aperte una nuova settimana, specialmente se si tiene conto della positività di quest'ultime. Stando all'oroscopo, le energie non mancheranno di certo e l'arrivo di qualche buona notizia potrebbe rallegrare maggiormente le prossime giornate. Mostrare la propria grinta e le proprie abilità aiuterà ad ottenere maggior successo nei vari ambiti.

Toro - la settimana che sta per arrivare non è certamente tra le peggiori ed il segno del Toro avrà finalmente la possibilità di mettersi in gioco e mostrare realmente di che pasta è fatto. Qualche piccolo battibecco potrebbe sopraggiungere durante le giornate centrali, ma non intaccherà in alcun modo la serenità di questo segno.

Ottimi propositi anche per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Gemelli - grazie ad una posizione astrale non poco favorevole, i nativi di questo segno zodiacale saranno in grado di affrontare la nuova settimana a testa alta e senza troppe preoccupazioni. Una carica di energia positiva si farà strada riuscendo a raggiungere sia la mente che il corpo permettendo ai Gemelli di riuscire in quasi tutti i campi in cui decideranno di cimentarsi.

Attenzione però a non strafare, le energie ci sono, ma non sono infinite.

Cancro - l'oroscopo prevede l'avvicinarsi di un periodo decisamente ottimale per coloro nati sotto al segno del Cancro. L'amore sembra essere proprio nell'aria e non abbandonerà il segno in questione per nessun motivo. L'avvicinarsi sempre più imminente del weekend farà avvertire un miglioramento all'interno della vita di coppia e sul lavoro.

Buone notizie sui vari ambiti della vita.

Previsioni della settimana da Leone a Scorpione

Leone - attenzione ai vari contrattempi che potrebbero sopraggiungere con la nascita della nuova settimana. Le giornate di lunedì e martedì potrebbero non essere le più attese del mese e, soprattutto, potrebbero non essere così semplici da affrontare. Una Luna in opposizione porterà a qualche rallentamento nei vari ambiti, causando qualche piccolo fastidio facilmente superabile. Il tutto migliorerà con l'avvicinarsi del weekend.

Vergine - chi è nato sotto al segno della Vergine, secondo quanto previsto dall'oroscopo, avrà la possibilità di tuffarsi in una relazione sentimentale stabile. Finalmente si potrà trovare quel tanto ricercato equilibrio e si potrà godere dei frutti che una forte armonia di coppia è in grado di elargire.

Chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe incontrarla proprio in questa settimana, indipendentemente che ci si ritrovi all'interno del posto di lavoro, per strada o a scuola.

Bilancia - l'oroscopo di questo segno zodiacale non sembra essere tra i più positivi del periodo. La settimana in questione, ovvero quella compresa tra lunedì 7 e domenica 13 giugno, potrebbe non essere la stessa di quella immaginata. In ambito lavorativo ed economico non ci saranno problematiche così gravi da mandare in tilt il sistema nervoso, ma per quanto riguarda la vita di coppia potrebbe invece palesarsi la nascita di qualche discussione difficile da risolvere. Ascoltare il partner potrebbe essere un piccolo passo per riuscire a riconciliarsi.

Scorpione - qualche giornata di Luna in opposizione potrebbe portare a non pochi rallentamenti in ambito lavorativo e causare un innalzamento dei livelli di stress che, seppur risulterà essere sopportabile, si farà comunque avvertire. Dedicarsi al partner e lasciarsi cullare dalle varie attenzioni, comprese quelle della famiglia, potrebbe essere un aiuto in più in un periodo altrimenti difficile da gestire.

Oroscopo settimanale, da Sagittario a Pesci

Sagittario - un'esplosione di energia positiva sembra essere pronta all'orizzonte e sarà in grado di donare al Sagittario la capacità e la possibilità di affrontare ogni avversità nel migliore dei modi e con il minimo sforzo. Qualche astro ha deciso di mettere i bastoni delle ruote e portare rallentamenti poco graditi, ma basterà stringere i denti e portare pazienza per riuscire ad ottenere risultati di gran lunga migliori di quelli sperati fino a questo momento.

Capricorno - finalmente si potrà tirare un sospiro di sollievo. La sfortuna ha deciso di allentare la presa e permetterà al segno del Capricorno di godersi in piena gioia i momenti in compagnia delle persone amate. Niente e nessuno riuscirà a mettere a tacere il sorriso di questo segno zodiacale. Tanta grinta e voglia di mettersi in gioco risulteranno essere i segni distintivi per questa settimana.

Acquario - a causa di un allontanamento di Marte, i nativi dell'Acquario non saranno in grado di sfruttare al meglio le proprie capacità. La stanchezza subentrerà e sfortunatamente per il segno in questione non sarà semplicemente fisica. Tralasciando questa "piccola" nota negativa, l'oroscopo prevede una evoluzione positiva e favorevole in ambito economico e lavorativo.

Pesci - come già anticipato, secondo l'oroscopo di questa nuova settimana di giugno i Pesci saranno tra i segni maggiormente favoriti. Se si osserva la sfera sentimentale, soprattutto, chi è nato sotto a questo segno zodiacale potrà finalmente mostrare le proprie capacità di mettersi in gioco e sarà in grado di godersi ogni singolo istante in compagnia del proprio partner. Non mancheranno di certo le amicizie e la famiglia, ma potrebbe venire a mancare un po' di serenità a livello lavorativo.