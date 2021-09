Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 16 settembre, i nati sotto il segno del Toro vivranno una giornata molto positiva. I Gemelli prenderanno una decisione, mentre i Capricorno non devono essere imprudenti.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: non fate scelte azzardate. Questo periodo è da prendere con le pinze, pertanto, è importante mostrarsi equilibrati e tranquilli, specie sul fronte professionale. In amore, invece, siete un po' bloccati.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 16 settembre denotano una giornata piena di contraddizioni, la più grande riguarderà i vostri desideri.

Siete molto combattuti tra ciò che è giusto fare e ciò che il vostro cuore desidera.

10° Pesci: giornata tortuosa dal punto di vista professionale. Meglio non lasciarsi andare a distrazioni in quanto potrebbero verificarsi degli eventi inattesi. In amore, invece, dovete fare chiarezza tra i vostri sentimenti.

9° Bilancia: i momenti di smarrimento sono del tutto normali, specie se state affrontando dei cambiamenti importanti. Non lasciate nulla al caso e, soprattutto, meglio non riversare sul partner le vostre frustrazioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: giornata sottotono per quanto riguarda le faccende di cuore. In questo periodo avete qualche pulce nell'orecchio che sta cominciando a darvi fastidio.

Il vostro sesto senso sbaglia difficilmente.

7° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del 16 settembre vi esortano a cimentarvi nelle vostre passioni. Nell'ultimo periodo siete stati un po' spenti sotto questo punto di vista, ma adesso è giunto il momento di riprendere in mano la vostra vita.

6° Leone: siete sempre state persone battagliere e piene di voglia di fare.

Cercate di mettervi in gioco il più possibile e non lasciate a nessuno il diritto di dirvi cosa sia giusto e cosa no. Agite sempre seguendo la vostra testa.

5° Acquario: in amore sentite il bisogno di una ventata di novità e leggerezza. Dal punto di vista del lavoro, invece, presto le vostre abitudini potrebbero essere cambiate da una novità.

Restate in allerta.

Oroscopo 16 settembre segni fortunati

4° in classifica Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 16 settembre vi invitano a mostrare un po' più di riconoscenza per ciò che avete. Spesso tendete a credere che tutto vi sia dovuto, ma non è così. In amore ci sono delle belle novità.

3° Ariete: le stelle esortano i nati sotto questo segno ad inseguire i propri obiettivi. Questo è il momento delle conferme e dei cambiamenti, pertanto, se state lavorando ad un nuovo progetto non è affatto il momento di arrendersi.

2° Gemelli: in amore arriveranno delle conferme, invece, sul lavoro prenderete una decisione. Adesso non è più il caso di temporeggiare. In questo periodo avete riflettuto a fondo sul vostro futuro e adesso bisogna agire.

1° Toro: giornata propositiva e piena di spirito d'iniziativa e collaborazione. Sono favoriti coloro i quali svolgono mansioni per cui è necessaria la complicità con i colleghi. In amore, invece, è opportuno farsi avanti.