L'oroscopo della giornata di giovedì 16 settembre prevede un forte Urano in Toro che creerà qualche piccola occasione da sfruttare non solo al lavoro, mentre per la Vergine sarà facile cercare il dialogo con il partner. Incontri da non sottovalutare per l'Ariete, ora che questo cielo regala qualche occasione in più, mentre Venere in trigono per Pesci regala grandi emozioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 16 settembre.

Previsioni oroscopo giovedì 16 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale contrastata dalla Luna in quadratura in questa giornata.

Fortunatamente verso sera, l'astro argenteo si metterà in una posizione più comoda, per cui eventuali controversie con il partner saranno risolvibili. Se siete single non sottovalutate gli incontri che farete, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro l'opposizione di Marte e Mercurio vi mette in difficoltà, ma dovrete dimostrare di essere pronti a tutto. Voto - 7️⃣

Toro: periodo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo di giovedì 16 settembre. Questo cielo vedrà la Luna in trigono dal segno del Capricorno ancora per qualche ora, dunque sfruttatela per portare un pò di stabilità nel vostro rapporto. Se siete single Urano è nel segno, e a lungo termine potrebbe portare interessanti incontri.

In ambito lavorativo anche se questo cielo non è niente di che, continuate a dare il meglio di voi, e in futuro potrebbero arrivare buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che funzionerà molto bene nel corso di questa giornata. In amore Venere farà da padrona alla vostra relazione di coppia, permettendo forti e emozioni e bei momenti insieme.

Per quanto riguarda i single lavorando di più sulla vostra immagine, potreste ottenere di più. In ambito lavorativo questo cielo vi consente di raggiungere buoni risultati senza affaticarvi troppo. Voto - 9️⃣

Cancro: ancora qualche piccola incertezza in ambito sentimentale a causa della Luna in opposizione, ma se avete pazienza e riflettete un pò, sicuramente riuscirete a ritrovare la via e riprendere in mano la vostra storia d'amore con il partner.

Per quanto riguarda i single è importante nella vostra vita contare su determinati sentimenti, e con un pò d'impegno potreste riuscirci. In ambito lavorativo nonostante gli imprevisti, voi non mollerete, e questo sarà un pregio che non dovrete dimenticare mai. Voto - 6️⃣

Leone: cielo che purtroppo non ne vorrà sapere al momento di darvi una mano. Secondo l'oroscopo, oltre a Venere già negativa, in serata si aggiungerà la Luna in opposizione, dunque attenzione a come tarate le vostre parole nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single prima di conoscere nuove persone, forse dovreste chiedervi cosa vuole davvero il vostro cuore. In ambito lavorativo state svolgendo discretamente bene le vostre mansioni, ma sappiate che non potete fare tutto voi.

Ogni tanto un aiuto è richiesto. Voto - 6️⃣

Vergine: oroscopo di giovedì convincente dal punto di vista sentimentale. Venere vi sostiene dal segno dello Scorpione, e avrete ancora a disposizione per qualche ora una bella Luna in trigono. Datevi da fare dunque per regalare un'emozione alla vostra dolce metà. Per quanto riguarda i single sarà una giornata tranquilla, priva di imprevisti o problemi che possono solo farvi innervosire. Sul fronte lavorativo vi piacerebbe poter fare di più, ma a volte bisogna sapersi accontentare. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali in miglioramento per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del 16 settembre, la Luna si sposterà nel segno dell'Acquario a fine giornata, il che significa che potreste riuscire a facilmente a recuperare terreno all'interno del vostro rapporto.

Se siete single potrebbe essere un buon momento per togliere dalla vostra vita ciò che non funziona più. Per quanto riguarda il lavoro queste stelle v'incoraggiano a fare sempre di più, dunque datevi da fare. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo di giovedì che vedrà insorgere qualche piccolo problema in amore. La Luna infatti si metterà in quadratura, dunque, siate in grado di gestire bene eventuali incomprensioni. Se siete single sarete forse un pò impacciati, ma proverete comunque a rompere il ghiaccio con la vostra fiamma. In ambito lavorativo non fatevi distrarre con progetti che potrebbero rivelarsi fallimentari sul nascere. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo tranquillo e stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore la Luna si metterà in una posizione davvero comoda per provare a dare un tocco di romanticismo in più alla vostra relazione di coppia. Se siete single non vi mancheranno maturità e saggezza per trovare la persona giusta per voi. In ambito lavorativo ci saranno tante cose da fare, ma voi sarete pronti a tutto, merito in particolare di Marte in sestile dal segno della Bilancia. Voto - 8️⃣

Capricorno: Luna che rimane a vostra disposizione ancora per qualche altra ora secondo l'oroscopo. In ambito sentimentale dare vita a nuovi progetti sarà possibile. Basterà soltanto essere romantici al punto giusto. Se siete single si annuncia una giornata di grande vivacità, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro forse cambiare approccio potrebbe aiutarvi a ottenere di più dalle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi darà un pò di respiro grazie alla Luna che entra nel vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda i sentimenti riuscirete a farvi capire bene dal partner, e con un pò di fortuna, sarete in grado di evitare discussioni. Se siete single la vostra onestà sarà sicuramente ben apprezzata. Per quanto riguarda il lavoro userete al meglio ogni risorsa a vostra disposizione per riuscire a centrare il successo che meritate. Voto - 7️⃣

Pesci: una meravigliosa Venere in trigono dal segno dello Scorpione vi regala belle emozioni secondo l'oroscopo, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per i cuori solitari sarà possibile provare a vivere una giornata diversa dal solito. Nel lavoro ve la caverete piuttosto bene, ciò nonostante non perdetevi nei dettagli. Mirate a fare quello che vi è stato chiesto bene, senza uscire fuori dai binari. Voto - 8️⃣