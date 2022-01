Secondo l'oroscopo dell'11 gennaio i nati sotto il segno del Cancro devono seguire di più il cuore. I Capricorno sono stanchi, mentre i Gemelli sono in aspetto favorevole per le nuove relazioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Pesci: non perdete tempo con persone che non meritano la vostra attenzione. Scegliete accuratamente con chi trascorrere il tempo libero, perché ogni minuto è prezioso.

11° Leone: l'Oroscopo dell'11 gennaio vi invita a mantenere la calma. La mattinata potrebbe cominciare in modo piuttosto turbolento, pertanto cercate di non cedere alle provocazioni, specie sul lavoro.

10° Capricorno: i nati sotto questo segno farebbero bene a mantenere un profilo basso, almeno nelle giornate dell'11 e del 12 gennaio. Soprattutto in ambito professionale, meglio non strafare.

9° Cancro: oggi siete un po' riflessivi. Potreste passare gran parte della vostra giornata a riflettere sul da farsi. A ogni modo, specie in amore, l'importante è seguire il cuore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Sagittario: in amore siete un po' confusi, forse ci sono situazioni poco chiare che necessiterebbero di essere riviste. Nel lavoro, invece, la routine potrebbe annoiarvi.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo dell'11 gennaio vi invitano a fissarvi dei buoni propositi con i quali cominciare l'anno.

Questa è una cosa che vi farà stare bene e vi terrà la mente occupata.

6° Toro: sul lavoro ci sono delle novità, ma dovete imparare a essere razionali. Non prendete decisioni dettate solo dall'impulso e imparate a controllare i vostri istinti, anche in amore.

5° Bilancia: giornata di alti e bassi dal punto di vista delle relazioni.

Se state attraversando una fase di transizione importante, è meglio che teniate gli occhi ben aperti: non tutti si comportano in modo onesto.

Oroscopo 11 gennaio primi quattro segni

4° in classifica, Acquario: le stelle vi esortano a essere audaci. Non lasciate che gli altri condizionino le vostre decisioni. Agite sempre con la vostra testa, nel bene e nel male.

3° Ariete: l'oroscopo del giorno 11 gennaio vi esorta a darvi da fare sul lavoro. La settimana è cominciata in modo molto energico e propositivo e procederà in questa direzione almeno per un altro paio di giorni: approfittatene.

2° Vergine: in amore vi sentite particolarmente appagati. Se state aspettando di ricevere delle risposte importanti, è opportuno che vi mostriate calmi e pazienti.

1° Gemelli: ottimo momento per quanto riguarda i rapporti interpersonali. In questo periodo potrete stringere nuove amicizie e, perché no, instaurare anche rapporti di tipo sentimentale.