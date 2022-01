Per la giornata di domani, martedì 11 gennaio 2022, l’Oroscopo si presenta molto prolifico per il segno del Sagittario, eccezionalmente al primo posto nella classifica, mentre dei rialzi si riscontrano ancora una volta per i segni di Terra. In basso si trovano lo Scorpione e i Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Sagittario in testa

1° Sagittario: in prima posizione nella classifica di domani, il vostro segno è fortunato e sicuramente sbaraglierà la concorrenza senza dover essere necessariamente troppo arguto.

Anche le energie aumenteranno in men che non si dica.

2° Acquario: tra i fortunati della giornata di domani, avrete tante occasioni che potrebbero portare tante richieste per il vostro lavoro. La vostra autostima sarà sempre più alta. Non ci saranno ostacoli che tengano con questa buona sorte a portata di mano.

3° Leone: sicuramente ci saranno dei cambiamenti dietro l’angolo, pronti a soddisfare una vasta gamma di desideri e di aspettative sul lavoro. Secondo l’oroscopo potrebbe anche sbocciare l’amore per i single, ovviamente se si è disposti ad accoglierlo.

4° Ariete: nella coppia si avvieranno una serie di progetti che probabilmente allargheranno anche la famiglia, nonostante ci siano alcune questioni in sospeso che suggeriscano di attendere ancora un po’ per determinati desideri.

Ottimi affari per Bilancia

5° Toro: procedendo sul lavoro vi renderete conto che ogni cosa si sta muovendo nella direzione giusta. Potrete dare libero sfogo alla vostra voglia di fare attività fisica o semplicemente di fare un po’ di shopping.

6° Vergine: questo leggero rialzo è dovuto essenzialmente a un aspetto burocratico che finalmente risolverete e che potrebbe anche portarvi del buonumore inaspettato.

Le possibilità in amore, per il momento, non saranno molto alte.

7° Bilancia: un affare potrebbe andare molto bene e farvi guadagnare molto rispetto a quel che avevate creduto in un primo momento. Anche le amicizie potrebbero soddisfarvi, dal momento che potreste fare qualche incontro interessante nel pomeriggio.

8° Cancro: avrete qualche piccola discussione con una persona che vi sta particolarmente a cuore, ma sicuramente potrete contare sulla vostra amicizia, che probabilmente vi aiuterà a superare un periodo difficile come questo.

Capricorno tranquillo

9° Capricorno: un’atmosfera più leggera sul lavoro potrebbe darvi qualche chance sul piano pratico e farvi lavorare meglio senza costrizioni significative. Per qualche motivo avrete dalla vostra parte anche la famiglia, che vi supporterà molto.

10° Scorpione: avrete dei momenti in cui vorreste evadere, perché avere la famiglia alle calcagna in questo periodo potrebbe essere controproducente per l'attività lavorativa e professionale. Isolarvi potrebbe essere una soluzione, ma fate attenzione all’ansia.

11° Pesci: questo “crollo” nella classifica dell’oroscopo indica non soltanto una pigrizia di fondo, che potrebbe farvi procrastinare del lavoro in più, ma purtroppo anche un periodo di nostalgia nei confronti del passato oppure di una delusione molto forte e prolungata.

12° Gemelli: dovrete affrontare un lavoro che al momento potrebbe non decollare come avete pensato in precedenza. Comunque potreste non riuscire a fare affidamento su una persona sulla quale volevate contare senza esitazione. Cercate di essere pazienti, soprattutto con i progetti in essere.