Venerdì 14 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dei Gemelli, mentre Marte sosterà sui gradi del Sagittario. Giove assieme a Nettuno, invece, continueranno la sosta in Pesci, così come Saturno e Mercurio resteranno stabili nel segno dell'Acquario. Urano, infine, proseguirà il transito in Toro come Sole, Plutone e Venere permarranno nel domicilio del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: intuizioni. I nati Bilancia, nella giornata che precede il weekend, potrebbero godere di un'ottima capacità intuitiva, la quale si rivelerà oltremodo utile in campo professionale, col segno d'Aria che avrà lucide e fruttuose intuizioni per far fronte a imprevisti pregressi.

2° posto Leone: lavoro top. La prima decade felina che dall'estate scorsa non si è risparmiata, professionalmente parlando, in termini di energie fisiche e mentali avrà buone chance di ricevere una gratifica degna di nota con questo splendido parterre planetario.

3° posto Capricorno: nuovi sentieri. La briosità del Luminare femminile trina al Messaggero degli Dei stimolerà, c'è da scommetterci, la voglia del segno Cardinale di intraprendere nuovi sentieri esistenziali, senza però accantonare quelli in essere. I nati Capricorno, difatti, ricercheranno nuove esperienze per arricchire il loro bagaglio di conoscenze, così da testare se tali strade supplementari possano essere imboccate nel prossimo futuro.

I mezzani

4° posto Toro: amore top. Teneri e concilianti, i nati Toro trascorreranno probabilmente una giornata magnifica nel ménage amoroso, risultando particolarmente attenti alle esigenze del partner e dimostrandosi vogliosi di soddisfare anche le richieste più ardite sotto le lenzuola.

5° posto Ariete: ottimisti. Venerdì durante il quale al primo segno zodiacale dovrebbe venir naturale mettere in campo un mood ottimista e, come piacevole conseguenza, scorgere maggiormente il bicchiere mezzo pieno di ogni circostanza che li riguarderà.

6° posto Scorpione: a testa bassa. L'antidoto per uscire "indenni" da questa controversa giornata lavorativa sarà, con ogni probabilità, proseguire a testa bassa sino alla fine del turno, evitando di cedere alle provocazioni dei parigrado e non rispondendo a tono ai superiori.

7° posto Pesci: relax. Il terzo segno d'Acqua potrebbe trascorrere questo venerdì con qualche amarezza sul groppone che, per far sì che si sciolga come neve al sole, farebbe bene a tentare di dissolvere facendo una capatina in un centro benessere oppure semplicemente facendo un bagno caldo con gli oli essenziali preferiti.

8° posto Cancro: dubbiosi. Con lo Stellium in Capricorno ancora attivo e un transito mercuriale non troppo congeniale, i nati Cancro parranno essere invasi da mille dubbi in questa giornata d'inizio anno, titubanze che sarebbe meglio far sbollire da sole per evitare di operare scelte figlie dell'insofferenza e/o dell'impulsività.

9° posto Sagittario: schietti. Il terzo segno di Fuoco solitamente preferisce dire le cose come stanno soltanto alle persone alle quali vuole un gran bene, ma tale trend lascerà presumibilmente spazio a un range decisamente più vasto questo venerdì, coi nativi che non avranno peli sulla lingua con nessuno.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: stress. Ogni tanto dire qualche "no" può risultare utile per evitare giornate oberate di impegni da adempiere, come questo venerdì dove i nati Acquario si ritroveranno a dover fare la spola tra lavoro, impegni familiari e sentimentali, rischiando che lo stress bussi insistentemente alla loro porta.

11° posto Vergine: amore flop. La Bianca Signora in moto retrogrado formerà un destabilizzante sestile a Nettuno in Pesci e ciò, con tutta probabilità, renderà non troppo scorrevole la giornata sentimentale di casa Vergine, coi nativi che dovranno rapportarsi a un partner lamentoso e incontentabile.

12° posto Gemelli: pigri. Marte e Luna si guarderanno in cagnesco da un lato, diminuendo considerevolmente la voglia nativa di mettersi in gioco, mentre Mercurio e Saturno amoreggeranno dall'altro lato, spingendo invece il segno d'Aria a mettere in campo la proverbiale dinamicità. In tale battaglia astrale sarà facile che vincerà il pianeta belligerante e il Luminare femminile, coi nativi che risulteranno insolitamente pigri questo venerdì.