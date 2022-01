Le previsioni dell'oroscopo del giorno 1° febbraio 2022 esortano i nati sotto il segno dei Pesci ad orare un po' di più. Gli Acquario sono in grande forma, mentre i Gemelli sono tesi.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci delle piccole divergenze. Ad ogni modo, non si tratta di nulla che non possa essere facilmente risolto con il dialogo.

11° Bilancia: in amore siete un po' confusi, pertanto, è meglio non prendere decisioni in maniera troppo affrettata. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è meglio non essere troppo irruenti.

10° Sagittario: ci sono troppe scelte da fare e la cosa potrebbe turbarvi un po'. L'Oroscopo del giorno 1° febbraio vi invita ad essere pazienti e a non avere fretta. Tutto arriva per chi sa aspettare.

9° Scorpione: momento abbastanza prolifero sul lavoro. Ad ogni modo, dovete imparare a gestire meglio il vostro tempo in modo da non andare in affanno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: pian piano state riscoprendo delle vecchie passioni. Continuate ad inseguire i vostri sogni e non permettete mai a nessuno di ostacolare la realizzazione di un vostro obiettivo.

7° Capricorno: sul lavoro è importante mantenere la clama e non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa.

Se state vivendo un momento un po' concitato in amore, invece, cercate di essere più razionali.

6° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 1° febbraio esortano i nati sotto questo segno a rischiare il tutto per tutto, soprattutto in amore. Cercate di essere un po' più razionali, invece, per quanto riguarda l'amore.

5° Leone: le stelle denotano l'inizio di un periodo un po' burrascoso per quanto riguarda il lavoro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma in quanto si presenteranno sul vostro cammino delle opportunità degne di nota.

Oroscopo 1° febbraio segni fortunati

4° in classifica Vergine: sul lavoro dovete essere concentrati, specie se svolgete delle mansioni che necessitano di impegno e precisione. In amore siete un po' distratti, avete la testa tra le nuvole.

3° Ariete: l'oroscopo del 1° febbraio invita i nati sotto questo segno ad essere audaci e a prendere al volo certe occasioni. In ambito sentimentale, invece, non fatevi passare troppi grilli per la testa.

2° Pesci: siate audaci sul lavoro. Presto potrebbero aprirsi dei nuovi scenari e delle strade inaspettate. Per tale ragione, cercate di essere sempre pronti a tutto e a mettervi in gioco.

1° Acquario: ottimo momento per l'amore. Se ci sono delle cose in sospeso, forse è il caso di risolverle nella mattinata. Per il pomeriggio concentratevi un po' di più sulle cose che vi rendono particolarmente allegri e gioiosi.