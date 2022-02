Per il weekend del 12 e del 13 febbraio 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale per i segni del Gemelli e dello Scorpione, con un rialzo molto significativo per i nati sotto il segno della Vergine.

Il Sagittario e il Leone saranno nel mezzo della classifica. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per prossimo il weekend.

L’oroscopo del fine settimana: Vergine produttivo

1° Gemelli: gli ottimi presupposti per questo weekend prevedono una grande complicità all’interno della sfera familiare, con un rialzo delle belle sensazioni emotive che influiranno positivamente anche all’interno della vostra squadra professionale, rendendola sempre più affiatata e duratura.

2° Scorpione: avrete l’occasione di confessarvi alla persona amata, o di far evolvere la vostra relazione facendo un passo che probabilmente avete covato a lungo senza mai avere la possibilità di farlo nel concreto, secondo l’oroscopo. Avrete i vostri meritati successi sul lavoro e sugli affari, con dei guadagni più che ottimali.

3° Vergine: sicuramente la produttività nel corso del fine settimana si farà più intensa che mai da parte vostra, anche per la straordinaria intraprendenza che state dimostrando con risultati sempre più vantaggiosi sia per la sfera personale che quella che riguarda essenzialmente la famiglia. Continuate così.

4° Toro: la spinta lavorativa sarà accompagnata da una grande dose di creatività che al momento vi darà una grande autostima e una propensione per gli affari decisamente più forte.

Sul lavoro potreste essere di aiuto per una questione che altrimenti non potrebbe trovare una giusta soluzione.

Ariete poco concentrato

5° Ariete: la concentrazione in questo momento potrebbe traballare, quindi l’ideale sarebbe evitare ogni genere di distrazione e dedicarvi costantemente ai progetti che avete in ballo in questo momento.

Con le amicizie troverete dei momenti di svago e di ricreazione nelle due serate.

6° Sagittario: farete delle amicizie che potrebbero dare nuova linfa alla vostra vita sociale, mentre in amore non ci sarà né romanticismo né passionalità, ma una stabilità che in questo momento potrebbe essere determinante per ristabilire anche il vostro, di equilibrio, non solo quello di coppia.

7° Leone: dovrete rivedere la vostra relazione di stampo amoroso, concentrandovi molto di più sugli aspetti quotidiani e accantonare per un momento le questioni legate principalmente alla sfera romantica. Sul lavoro ci sarà qualche piccola soddisfazione, soprattutto dal punto di vista dei guadagni.

8° Pesci: avrete degli attimi di sconforto e di ansia, soprattutto se dovrete sostenere una prova o un colloquio con il pensiero che possa andare male. Prendervi un po' di pause vi aiuterà a rafforzare la vostra mente e recepire le problematiche in modo più sereno, con un atteggiamento più positivo.

Complicazioni per Cancro

9° Capricorno: nel corso di questo fine settimana la pausa forzata che sarete costretti ad affrontare vi darà un po’ di filo da torcere.

Infatti, la noia e lo stress al momento potrebbe farvi cadere in uno stato di apatia che purtroppo potrebbe farvi risultare agli occhi esterni più nervosi del solito.

10° Cancro: secondo l’oroscopo la situazione in amore e negli affetti potrebbe non essere così rosea in questo momento, dunque la cosa migliore da fare sarà rimettere in ordine nei propri pensieri e nella propria vita per poter attuare dei chiarimenti laddove siano strettamente necessari.

11° Bilancia: purtroppo ci saranno dei segnali molto forti di stanchezza che potreste non essere in grado di recuperare. Per il momento procrastinare su determinate scelte potrebbe essere una decisione salvifica per la sfera mentale, secondo l’oroscopo.

12° Acquario: dovrete far fronte ad un weekend che potrebbe essere pieno di responsabilità e di sacrifici, sia per il bene personale che per quello della famiglia. Ci vorrà un po’ di tempo per ritrovare la concentrazione per il lavoro e per risolvere alcune questioni legate alla sfera burocratica.