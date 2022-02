Nuovo appuntamento con l'oroscopo del weekend 12-13 febbraio. Che cosa dicono le stelle in merito al secondo weekend del mese di febbraio? A quanto pare, si prospetta un fine settimana eccellente per i nati sotto il segno del Cancro e produttivo per i nati in Capricorno. Il segno del Sagittario, invece, preferisce chiudersi in se stesso per capire meglio ciò che sta succedendo nella propria vita e nell’ambiente circostante. In evidenza, le previsioni degli astri relative alle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio, accompagnate da pagelle, con voto da uno a dieci.

Il weekend 12 e 13 febbraio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo fine settimana avete uno stato d'animo pratico, mediterete sulle opportunità e penserete ai vostri obiettivi a lungo termine. Ascoltate i consigli di una persona più anziana o più esperta, se ne avete la possibilità, perché potrebbe aiutarvi. Voto: 7

Toro – Prendete sul serio le questioni di carattere finanziario. Potreste trovare delle ottime soluzioni per pianificare e risparmiare denaro. Certamente, dovrete essere prudenti nei rapporti finanziari. Se dovete fare un acquisto, è meglio comprare articoli di lunga durata. Voto: 6,5

Gemelli – In questo weekend avete una visione sobria e realistica della vita.

Sopporterete il disagio per raggiungere i vostri obiettivi. Se volete risposte di buon senso, provate a chiedere consigli a una persona anziana o saggia. Voto: 8

Cancro – È un fine settimana eccellente per fare ricerche perché siete in uno stato d’animo pratico e non trascurerete i dettagli. Inoltre, avete la concentrazione e la resistenza per seguire, per trovare quello che state cercando.

Potete cercare qualsiasi cosa e ottenere buoni risultati. Voto: 10

Previsioni astrologiche per il fine settimana 12-13 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Una persona di una certa età oppure saggia ed esperta potrebbe svolgere un ruolo importante nella vostra vita. Potrebbe darvi dei buoni consigli o forse siete voi la persona saggia che dà consigli agli altri?

In ogni caso, questo è un buon weekend per pensare agli aspetti pratici dei vostri obiettivi a lungo termine. Voto: 8

Vergine – In questo weekend le discussioni con colleghi, genitori e polizia saranno realistiche, pratiche e con i piedi per terra. Questo perché le persone vogliono soluzioni, soprattutto quelle veloci e fattibili. Nel frattempo, siete pronti ad affrontare qualsiasi ostacolo. Tirate fuori il vostro coraggio e fate vedere a tutti di che pasta siete fatti. Voto: 7

Bilancia – È un buon periodo per studiare e imparare perché avete l’energia e la forza mentale per concentrarvi su ciò che dovete leggere. È anche un buon periodo per finire documenti importanti, manoscritti, o la sceneggiatura su cui avete lavorato.

Un insegnante potrebbe aiutarvi. Voto: 8

Scorpione – Secondo le previsioni dell'Oroscopo, questo è il weekend perfetto per concentrarvi su scartoffie e dettagli burocratici che potreste aver evitato. Riordinate e organizzate le questioni riguardanti le tasse, i debiti, l’eredità e le proprietà condivise. Controllate bene le vostre bollette. Voto: 7

L'oroscopo di sabato 12 e domenica 13 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le discussioni con il partner e gli amici intimi saranno sobri in questo weekend. Questo perché siete meno inclini a rivelare le vostre emozioni o a parlare dei vostri sentimenti. In effetti, preferirete stare un po’ da soli per pensare alle cose e valutare cosa sta succedendo.

Voto: 6

Capricorno – Questo è un weekend produttivo perché avete la forza mentale per lavorare. Non vi dispiacerà un po’ di disagio finché riuscirete a tagliare i vostri traguardi. Ecco perché siete pronti a rimboccarvi le maniche e ad approfondire. Potreste anche fare qualcosa per migliorare la vostra salute o affrontare determinati compiti. Voto: 7

Acquario – I genitori potrebbero discutere in merito all’educazione e il benessere dei loro figli, perché è un buon weekend per fare progetti per il futuro. Prendete in considerazione i vostri limiti o le vostre opportunità finanziarie. Altri sfrutteranno questo fine settimana per praticare abilità artistiche o tecniche sportive. Voto: 7,5

Pesci – Le discussioni in famiglia saranno sobrie ma pratiche questo weekend, perché le persone vogliono portare a termine certe cose importanti.

State cercando delle ottime soluzioni pratiche, in particolare per le riparazioni domestiche. Un membro della vostra famiglia più anziano potrebbe darvi un buon consiglio. State migliorando in maniera graduale. Voto: 7